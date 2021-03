LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (1-4) - Un derby firmato Giacinti: poker che vale tre punti

Il Milan vendica la brutta sconfitta subita nel derby nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Una Valentina Giacinti "on fire" annienta l'Inter con un poker e superando la soglia dei 50 gol con la maglia rossonera. Unica nota dolente del match della squadra di mister Ganz è il gol subito dopo 10 minuti, ma la risposta è stata ottima.

93' Finisce qui!

90' Tre minuti di recupero.

90' Cambio nel Milan: dentro Conc e Morleo, fuori Hasegawa e Boquete.

80' Triplo cambio nel Milan: dentro Grimshaw, Kulis e Tamborini fuori Jane, Giacinti e Tucceri.

72' Doppia occasione per l'Inter! Traversa di Deveber su un traversone preciso di Rincon. L'azione continua con Marinelli, che lascia partite il tiro ma Korenciova è brava a deviare.

64' GOOOOOOOOOOL! Bellissima azione del Milan: Giacinti serve Tucceri, cross per Hasegawa e scarico dietro ancora per Giacinti. La bomber rossonera non sbaglia e realizza il poker!

55' Occasione Milan! Cross di Dowie per Giacinti, che in mezza rovesciata non trova la porta.

52' Tiro di Boquete dal limite dell'area a cercare il palo lontano, ma la conclusione finisce fuori.

52' Ancora Milan con Hasegawa: Marchitelli mette in corner.

51' Ci prova Hasegawa dalla distanza: palla fuori.

49' Giallo per Rincon.

47' Bellissima palla di Jane per Dowie, che prova subito il tiro. Ottima la risposta di Marchitelli che devia in corner.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti perfetti per Valentina Giacintti, che realizza la sua prima tripletta stagionale e si guadagna anche il rigore del 2-1, realizzato sempre da lei. Ottima la reazione delle rossonere dopo il vantaggio dell'Inter al decimo minuto.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Punzione di Rincon. Palla alta sopra la traversa.

38' GOL! GOL! GOL! TRIPLETTA! A pochi passi da Marchitelli Giacinti non sbaglia e realizza il terzo gol personale!

32' GOOOOOOOOOL! Giacinti spiazza Marchitelli e fa 2-1!

31' Calcio di rigore per il Milan!

27' Milan in continua crescita dopo il gol.

21' Ottimo cross di Tucceri per Bergamaschi, che arriva sul pallone ma non riesce a realizzare la rete del 2-1.

18' Si è acceso il Milan! Bell'azione delle rossonere, che segnano con Dowie. L'arbitro, però, interrompe il gioco per fuorigioco del numero 10,

16' GOOOOOOOOL! Tiro di Jane da fuori area, Marchitelli respinge corto. Ne approfitta Valentina Giacinti, che di testa non sbaglia e realizza la rete del pareggio!

14' Tiro dalla lunga distranza di Moller. Korenciova para e mette in corner.

10' Gol Inter! Mancino da fuori area di Moller che termina alla spalle di Korenciova. Nerazzurre in vantaggio.

6' Tiro dalla distanza di Marinelli. Korenciova para.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Inter-Milan, il terzo derby della Madonnina in questa stagione. Le rossonere di mister Ganz vogliono vendicare la sconfitta per 2-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Sarà sicuramente una partita avvincente, d'altronde il Derby è una partita a sè. Rimanete con noi per vivere ogni minuto di questo match! Buona partita!

Formazioni ufficiali:

INTER: Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Pandini, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Tarenzi. A disposizione: Aprile, Baresi, Catelli, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Pastrenge, Mauro, Vergani. Allenatore: Attilio Sorbi-

MILAN: Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Boquete, Jane, Hasegawa, Tucceri; Dowie, Giacinti. A disposizione: Piazza, Grimshaw, Kulis, Conc, Morleo, Nano, Tamborini, Coda, Mauri. Allenatore: Maurizio Ganz.