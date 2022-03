LIVE MN - Femminile, Milan-Fiorentina (1-0): che errore di Bergamaschi!

81' | Conclusione di Piemonte da fuori area, sfera che si spegne sul fondo.

77' | Cross di Tucceri, palla che attraversa tutta l'area.

75' | Grandissima occasione per il Milan: Thomas sgasa sulla destra, serve Bergamaschi che liscia incredibile il pallone a porta sguarnita.

67' | Ritmi basse, squadre che faticano ad attaccare.

59' | Altro cambio nel Milan: dentro Boureille, fuori Adami.

55' Ammonita Codina.

52' | Cambio nel Milan. Torna in campo Martina Piemonte, fuori Guagni.

45' | Inizia il secondo tempo.

Dopo il vantaggio trovato al ventunesimo minuto con Valentina Bergamaschi, il Milan di Mister Ganz ha deciso di provare a risparmiare le energie difendendosi e ripartendo. Una partita non a ritmi alti, ma al Milan, finora, va bene così.

45' | Fine primo tempo.

40' | Il Milan ora prova a gestire la partita, ma la Fiorentina esegue un pressing ordinato.

33' | Discesa sulla destra di Arnadottir, ma il traversone non trova nessuna compagna.

27' | Ci prova la Fiorentina: conclusione di Breitner da fuori area, deviazione importante che non inganna Giuliani!

21' | GOOOOOOOOAAAAAL DEL MILAAAAAN! Cross della solita Tucceri Cimini dalla sinistra e respinta goffa del portiere viola sui piedi di Bergamaschi, che di destro insacca a porta vuota. MILAN 1-0 FIORENTINA

15' | Al quarto d'ora è sempre 0-0 al Vismara: il Milan controlla il pallone e la Fiorentina si difende, ma per ora nessun goal.

6' | Che occasione per il Milan! Cross perfetto di Tucceri Cimini dalla sinistra per Alia Guagni che, solissima in area, colpisce di testa spedendo il pallone alto oltre la traversa.

1' | Iniziato il match: il primo pallone è toccato dalle rossonere di Ganz.

----

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano dal pareggio esterno contro la Roma, che nella giornata di ieri hanno battuto il Sassuolo con un netto 3-0, mettendo così un piede in Champsions League che, ricordiamo, è valida qualificandosi con il primo e il secondo posto. Le rossonere, momentaneamente, sono quarte in classifica a otto distanze dalle giallorosse. Come sempre, grazie al nostro live, potrete seguire minuto per minuto l'andamento del match!|



Le formazioni ufficiali:

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Arnadottir, Adami, Grimshaw, Tucceri; Guagni, Bergamaschi Thomas All.Ganz

Fiorentina (3-5-2): Schroffenegger; Tortelli, Breitner, Kravets; Cafferata, Boquete, Neto, Huchet, Vigliucci; Lundin, Sabatino All. Panico