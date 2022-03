LIVE MN - Femminile, Milan-Fiorentina (2-0): vittoria di squadra al Vismara!

Il Milan di Mister Ganz torna alla vittoria, e lo fa contro un avversario ostico! Le rossonere trovano le rete del vantaggio dopo venti minuti, poi controllano il match senza subire particolari pericoli e pochi minuti dal termine della gara trovano le rete del 2-0 con Tucceri Cimini! La squadra di Ganz, dunque, risponde al successo della Roma contro il Sassuolo, tornando così a cinque distanze dalle giallorosse.

94' Finisce qui!

90' Quattro minuti di recupero.

89' Rosso per Codina. La rossonera era già ammonita.

88' GOOOOOOLLLLL DEEEEELLLL MIIIILAAAAAN!!! Carambola in area di rigore Viola, ne approfitta Tucceri Cimini che col piede debole non sbaglia. 2-0!

81' | Conclusione di Piemonte da fuori area, sfera che si spegne sul fondo.

77' | Cross di Tucceri, palla che attraversa tutta l'area.

75' | Grandissima occasione per il Milan: Thomas sgasa sulla destra, serve Bergamaschi che liscia incredibile il pallone a porta sguarnita.

67' | Ritmi basse, squadre che faticano ad attaccare.

59' | Altro cambio nel Milan: dentro Boureille, fuori Adami.

55' Ammonita Codina.

52' | Cambio nel Milan. Torna in campo Martina Piemonte, fuori Guagni.

45' | Inizia il secondo tempo.

Dopo il vantaggio trovato al ventunesimo minuto con Valentina Bergamaschi, il Milan di Mister Ganz ha deciso di provare a risparmiare le energie difendendosi e ripartendo. Una partita non a ritmi alti, ma al Milan, finora, va bene così.

45' | Fine primo tempo.

40' | Il Milan ora prova a gestire la partita, ma la Fiorentina esegue un pressing ordinato.

33' | Discesa sulla destra di Arnadottir, ma il traversone non trova nessuna compagna.

27' | Ci prova la Fiorentina: conclusione di Breitner da fuori area, deviazione importante che non inganna Giuliani!

21' | GOOOOOOOOAAAAAL DEL MILAAAAAN! Cross della solita Tucceri Cimini dalla sinistra e respinta goffa del portiere viola sui piedi di Bergamaschi, che di destro insacca a porta vuota. MILAN 1-0 FIORENTINA

15' | Al quarto d'ora è sempre 0-0 al Vismara: il Milan controlla il pallone e la Fiorentina si difende, ma per ora nessun goal.

6' | Che occasione per il Milan! Cross perfetto di Tucceri Cimini dalla sinistra per Alia Guagni che, solissima in area, colpisce di testa spedendo il pallone alto oltre la traversa.

1' | Iniziato il match: il primo pallone è toccato dalle rossonere di Ganz.

----

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano dal pareggio esterno contro la Roma, che nella giornata di ieri hanno battuto il Sassuolo con un netto 3-0, mettendo così un piede in Champsions League che, ricordiamo, è valida qualificandosi con il primo e il secondo posto. Le rossonere, momentaneamente, sono quarte in classifica a otto distanze dalle giallorosse. Come sempre, grazie al nostro live, potrete seguire minuto per minuto l'andamento del match!|



Le formazioni ufficiali:

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Arnadottir, Adami, Grimshaw, Tucceri; Guagni, Bergamaschi Thomas All.Ganz

Fiorentina (3-5-2): Schroffenegger; Tortelli, Breitner, Kravets; Cafferata, Boquete, Neto, Huchet, Vigliucci; Lundin, Sabatino All. Panico