LIVE MN - Femminile, Milan-Inter (0-3) - Fine primo tempo

Pomeriggio da horror al centro sportivo Vismara. Le rossonere, dopo quarantacinque minuti, sono sotto di tre reti contro l'Inter. Bruttissima prestazione.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

42' TRAVERSA! Giacinti, a tu per tu con Sønstevold, prende in pieno il palo più lungo.

38' Brutta prestazione delle rossonere finora.

32' Tris dell'Inter. Karchouni realizza il penalty con uno scavetto.

31' Rigore per l'Inter! L'arbitro vede un fallo di mano di Adami.

25' Raddoppio l'Inter: gran gol di Ajara, conclusione dalla lunghissima distanza che termina sotto il sette.

18' Prova a salire il Milan, ma l'Inter si chiude bene

13' Gol dell'Inter. Sullo sviluppo del corner, Kathellen svetta sopra tutti e porta in vantaggio le neroazzurre.

12' Punizione per l'Inter: ci prova Bonetti, Giuliani mette in corner.

8' Marinelli prova a sorprendere Giuliani, ma il tiro termina sul fondo.

3' Ci prova Thomas, ma la conclusione è troppo debole.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Inter femminile, match valido per la decima giornata di Serie A. Dopo sette vittorie, un pareggio e una sconfitta - contro il Sassuolo -, le ragazze di Maurizio Ganz arrivano al match in ottima forma. Rimanete con noi per restare aggiornati minuto per minuto sul match delle rossonere.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter femminile, match valido per la decima giornata di Serie A:

MILAN: Giuliani, Fusetti, Agard, Arnadottir, Adami, Bergamaschi, Jane, Andersen; Grimshaw, Thomas; Giacinti. All.: Maurizio Ganz. A disp.: Korenciova, Fedele, Stapelfeldt, Rizza, Selimhodzic, Longo, Tucceri, Miotto, Cortesi

Inter: Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Csiszàr, Pandini, Karchouni; Bonetti, Marinelli; Njoya Ajara. All.: Guarino. A disp.: Gilardi, Landstrom, Santi, Brustia, Polli, Portales, Simonetti, Regazzoli, Vergani