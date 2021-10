LIVE MN - Femminile, Milan-Roma (1-1) - Thomas si divora la rete del vantaggio

55' Primo cambio nel Milan: fuori Thomas, dentro Stapelfeldt.

50' OCCASIONISSIMA MILAN! Thomas, a tu per tu con Ceasar, si fa ipnotizzare e si divora il gol del 2-1. Che occasione per le rossonere!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Traversone di Grimshaw dalla destra che diventa un tiro e pallone che entra in porta dopo aver colpito il palo. Gran gol delle rossonere e pareggio!

45' Inizia la ripresa.

Primi quarantacinque minuti sottotono da parte delle rossonere. La Roma è padrona del campo e offre pochissimi spazi alla squadra di mister Ganz, che le uniche occasioni che crea è grazie alle accelerazioni di Bergamaschi, forse la più attiva del Milan. Il vantaggio delle giallorosse (gol di Sarturini) è sicuramente più che meritato. Nel secondo tempo le rossonere dovranno scendere in campo con la giusta mentalità per potere recuperare questa partita.

45' Fine pirmo tempo.

40' Anche Greggi prova la conclusione dal limite dell'area, ma Giuliani risponde presente.

34' Ci prova Glionna dalla lunghissima distanza: palla fuori di molto.

25' Ecco il primo giallo del match: ammonita Glionna.

21' Sullo sviluppo dell'angolo, Boquete trova il pallone, lo sposta sul sinistro e lascia partire il tiro. La conclusione, però, non è un granchè.

20' Discesa di Thomas sulla destra e corner guadagnato.

12' Gol della Roma. Andressa serve Serturini sulla sinistra, entra in area e a pochi passi da Giuliani realizza la rete del vantaggio giallorosso. L'estremo portiere del Milan poteva fare sicuramente di più.

11' Occasione Roma. Scambio Serturini-Andressa, con la seconda che trova lo scavetto su Giuliani ma Fusetti salva tutto sulla linea di porta.

6' Azione personale di Bergamaschi, ma la conclusione della 7 rossonera termina altissima.

4' Sale la Roma: girata di Serturini nel cuore dell'area di rigore, ma il tiro è un passaggio per Giuliani.

1' Si parte! Inizia il match al centro sportivo Vismara.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Roma femminile, match valido per la sesta giornata di Serie A. Dopo cinque vittorie e una sconfitta - contro il Sassuolo -, le ragazze di Maurizio Ganz arrivano al match in ottima forma. Rimanete con noi per restare aggiornati minuto per minuto sul match delle rossonere.

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Roma:

Milan femminile: Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir, Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Thrige Andersen, Boquete, Thomas, Giacinti. All.: Ganz. A disposizione: Korenciova, Rizza, Stapelfeldt, Miotto, Longo, Cortesi, Jane, Tucceri.

Roma femminile: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli, Andressa, Thaisa; Greggi, Glionna, Pirone, Serturini. All.: Spugna. A disposizione: Soffia, Ghioc, Bernauer, Pettenuzzo, Vigilucci, Bergersen, Pacioni, Lazaro, Baldi.