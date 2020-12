LIVE MN - Femminile, Milan-Sassuolo (2-0) - Secondo posto consolidato. Korenciova monumentale

Il Milan consolida il secondo posto in classifica e corre dietro la Juventus, a sole 3 distanze dalle bianconere. Le reti di Giacinti e Spinelli consegnano i tre punti alla squadra di Maurizio Ganz, che quest'oggi, contro il Sassuolo, ha sofferto molto. Ottima la prestazione di Korenciova: l'estremo difensore del Milan oggi ha salvato le rossonere più volte.

90' Cinque minuti di recupero.

84' Cambio per le rossonere: dentro Vitale e Simic, escono Giacinti e Tucceri.

78' Altro cambio per il Milan: fuori Dowie, dentro Rinaldi.

76' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Raddoppio delle rossonere. Corner di Boquete per la testa di Spinelli che realizza il gol del 2-0. Momento d'oro per il centrale del Milan, che dopo la rete decisiva contro la Fiorentina, realizza anche oggi un altro gol.

73' Cambio per il Milan: esce Grimshow, entra Conc.

70' Giallo per Bergamaschi.

69' Cambio per il Sassuolo: dentro Batelani, fuori Dubcova.

67' Stop e tiro al volo di Mihashi, che sfiora l'eurogol. Milan in difficoltà.

65' Rossonere ancora pericolose in ripartenza con Dowie. L'attaccante inglese, servita da Grimshow, non riesce a trovare la porta da una buona posizione.

61' PALO DEL SASSUOLO! Mihashi lascia partire un missile terra aria che sbatte sul legno coperto da Korenciova. Neroverdi vicinissime al pareggio.

60' Fallo di Agard su Pirone. Punizione pericolosa dal limite dell'area per il Sassuolo.

56' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Lancio di Spinelli per Giacinti, che si ritrova tutta sola davanti a Lemey e non sbaglia. Rossonere in vantaggio!

54' Cambio per il Sassuolo: esce Cambiaghi, entra Pirone

52' OCCASIONE MILAN! Parata strepitosa di Lemey sul colpo di testa in tuffo di Dowie. Le rossonere rispondono all'offensiva del Sassuolo.

50' Stesso copione del primo tempo. Girata di Dubcovà e Korenciova salva le rossonere con un miracolo.

45' Riparte il match. Pallone gestito dal Sassolo.

Termina 0-0 il primo tempo tra Milan e Sassuolo. Primi quarantacinque minuti intensi e divertenti, che caratterizzano una gara equilibrata. Successivamente l'ottimo intervento di Korenciova dopo solamente tre minuti, l'occasione più pericolosa è proprio del Milan di Maurizio Ganz: Spinelli fa da sponda per Dowie che di prima, a pochi passi dalla porta, colpisce la traversa.

45' Fine primo tempo.

40' Ormai è una costante. Valentina Bergmaschi serve il taglio sul primo palo di Dowie. Il tiro della numero 10 viene chiuso da un intervento miracoloso di Orsi.

35' Ancora Bergamaschi. Cross dalla destra per Tucceri che non ci pensa due volte e lascia partite il mancino al volo, ma la palla attraversa tutta la porta.

29' Tiro-cross di Bergamaschi che termina alto sopra la traversa.

24' Mihashi ci prova dal limite dell'area. Korenciova para.

20' OCCASIONE MILAN! Su corner a favore per le rossonere, Spinelli fa da sponda per Dowie che di prima, a pochi passi dalla porta, colpisce la traversa. Vicinissimo il vantaggio per la squadra di Ganz.

17' Cartellino giallo per Filangeri per un fallo su Giacinti.

15' Partita molto equilibrata in questi primi quindici minuti di gioco.

13' Cross di Dowie per la testa di Bergamaschi. L'esterno rossonero, però, non impatta bene il pallone.

8' Tucceri lancia Giacinti, ma Lemey anticipa l'attaccante rossonera e a pugni chiusi riesce ad allontanare la minaccia.

3' Punizione pericolosa per il Sassuolo. Cross che arriva sulla testa di Mihashi e Korenciova, con un intervento super, nega il vantaggio al Sassuolo.

1' Si comincia! Primo pallone per le rossonere.

Le squadre si raccolgono a centrocampo per ricordare Paolo Rossi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sassuolo femminile, match valido per il decimo turno del campionato di Serie A Femminile. Lo scontro di oggi tra la squadra di Ganz e quella di Piovan vale il secondo posto, con le rossonere a quota 24 punti e le neroverdi a sole due distanze dal Milan. Noi, come sempre, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. All. Maurizio Ganz

SASSUOLO (4-3-3): Lemey; Santoro, Orsi, Filangeri, Philtjens; Mihashi, Lenzini, Dubcovà; Bugeja; Cambiaghi, Tomaselli. All. Gianpiero Piovan