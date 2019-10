LIVE MN - Femminile, Milan-Tavagnacco (2-0): Giacinti via in ambulanza, Carissimi la chiude

96' - Finisce la partita!

93' - GOL DEL MILAN! MARTA CARISSIMI RADDOPPIA! Milan che trova un meritatissimo 2-0 che di fatto chiude il match. Bella azione sulla fascia sinistra capitalizzata dalla centrocampista della Nazionale.

90' - 6 minuti di recupero.

90' - Bergamaschi! Vicino al gol anche l'altro esterno offensivo delle rossonere. Anche lei, come la colombiana, tira alto.

90' - Lady Andrade vicina al gol! Percussione sulla fascia sinistra, ma il tiro finisce poco alto!

89' - Lady Andrade subisce un fallo a centrocampo che spezza il ritmo della gara. In arrivo l'entità del recupero, che sarà certamente corposo.

85' - Tavagnacco che prova con l'orgoglio a creare gioco, ma il Milan è troppo superiore qualitativamente e interrompe le intenzioni avversarie.

83' - Cambio per il Milan: uscita Giacinti, Maurizio Ganz fa entrare Zigic.

82' - Giacinti uscita solo ora dal campo, in barella. La speranza è che non si tratti di nulla di grave.

79' - Giacinti ancora a terra, viene chiamata un'ambulanza. Maurizio Ganz entra in campo e si avvicina alla numero 9 del Milan per assicurarsi sulle sue condizioni. Momenti di comprensibile preoccupazione tra le giocatrici e il mister rossonero.

75' - Hovland impatta di testa a lato da calcio d'angolo, ma Giacinti rimane a terra dopo un contrasto di gioco. Chiamata addirittura la barella, con il capotano del Milan che si tiene la nuca.

72' - Ivanusha va via a Jané, che viene ammonita dal direttore di gara per il fallo in netto ritardo a centrocampo.

71' - Dentro Marta Carissimi al posto di Deborah Salvatori Rinaldi, mossa tattica di Ganz per aumentare la densità a centrocampo.

70' - Lady Andrade per Tucceri, prosegue Conc e Lady Andrade conquista un altro calcio d'angolo. Buon lavoro della catena di sinistra delle rossonere.

67' - Gioco fermo per l'infortunio di Herin, difensore del Tavagnacco, in un contrasto di gioco con S. Rinaldi. La centrale difensiva torna in campo apparentemente in buone condizioni.

66' - Corner per il Milan battuto da Tucceri, ma non la tocca nessuno e la palla finisce in fallo laterale.

63' - Cambio per il Milan: finisce qui la partita di Nora Heroum, al suo posto entra in campo Lady Andrade.

61' - Rimpallo in area di rigore ospite, che favorisce Heroum in posizione irregolare. La finlandese insacca, ma il gioco era già fermo. Non si può parlare di gol annullato.

58' - Milan vicino al gol del 2-0: Conc entra in area di rigore e viene messa giù in modo dubbio, ma l'azione prosegue e porta Bergamaschi a scaricare un tiro che la portiere del Tavagnacco para come può.

56' - Bergamaschi pescata con un bel lancio entra in area di rigore, ma si allunga troppo la sfera e Capelletti la fa sua, vanificando la pericolosità dell'azione delle ragazze di Ganz.

53' - Cambio per il Tavagnacco: Kongouli al posto di Puglisi. Gli ospiti cercano di rendere più pericolosa la propria produzione offensiva nonostante l'inferiorità numerica.

51' - Iniziano a scaldarsi alcune giocatrici sia di Milan che del Tavagnacco, cambi in vista.

49' - Corner per il Milan, ma Bergamaschi calcia troppo lungo per tutte.

48' - Tucceri fermata da Ciandarana in area di rigore, grosso rischio per il Tavagnacco ma l'intervento è pulito.

47' - Conc scodella un bellissimo pallone per Giacinti, ma la bomber rossonera è in posizione irregolare e l'arbitro ferma il gioco.

46' - Comincia il secondo tempo con le formazioni invariate

Termina il primo tempo con il Milan avanti 1-0 sul Tavagnacco e in vantaggio numerico in campo (ricordiamo l'espulsione di Veritti). Al Brianteo di Monza le ragazze di Maurizio Ganz avrebbero potuto segnare anche in almeno altre due occasioni, ma sono state imprecise. Resta netto il divario tecnico palesato dalle due squadre, nell'attesa di un secondo tempo che dovrà vedere confermato quanto di buono visto nella prima frazione di gara.

46' - Tavagnacco che prova a farsi avanti e cerca un'imbucata, ma Korenciova è brava ad uscire e anticipare tutti, scampando qualsivoglia pericolo per la retroguarda rossonera.

45' - 2 minuti di recupero

42' - Grande intelligenza calcistica di Giacinti, che da sola in area temporeggia e aspetta il supporto delle compagne, fa girare il pallone che arriva da Vitale, che carica il tiro e guadagna un corner.

38' - ESPULSIONE! Brutto fallo di Veritti, che entra piedi a martello su Heroum e costringe il direttore di gara a sanzionarla con il cartellino rosso. Tavagnacco sotto di un gol e in inferiorità numerica!

33' - AUTOGOL DEL TAVAGNACCO! Grande azione di Tucceri, che la scarica a Giacinti. Il centravanti del Milan tira ma la deviazione decisiva è di un difensore ospite, che suo malgrado insacca nella propria porta ed è 1-0. Rossonere in vantaggio con pieno merito!

31' - OCCASIONE MILAN! Giacinti scatta e viene pescata in posizione regolare, ma a tu per tu il pallonetto è alto. Grande opportunità per le rossonere.

27' - Cambio confermato. Entra Ceccotti al posto di Gardel e gli esterni difensivi del Tavagnacco si invertono di posizione.

25' - Infortunio per Gardel, difensore ospite, uscita zoppicante, toccandosi la coscia sinistra e visibilmente sofferente. Probabile cambio in arrivo per il Tavagnacco.

22' - DUE GRANDI OCCASIONI! Bergamaschi entra in area di rigore e in 1 vs 1 con il portiere friulano, anziché tirare la passa a Salvatori Rinaldi, che da posizione favorevole non impatta bene il pallone e viene intercettato dalla retroguardia ospite. Milan che sta crescendo azione dopo azione.

20' - PALO DI BERGAMASCHI! Palo interno per Deborah Salvatori Rinaldi, che sta crescendo di pericolosità e capisce l'importanza del momento

19' - Heroum pericolosa! Tiro che sfiora il palo quello della finlandese, a termine di un'azione corale da parte delle ragazze di Ganz.

18' - Ferrin prova ad impostare per le ospiti, ma il lancio è lungo e diretto lì dove non c'è nessuno. Riparte il Milan.

15' - Colpo subito al viso per Salvatori Rinaldi in un normale contrasto di gioco con un difensore del Tavagnacco. Riprende il gioco dopo un accertamento sulle sue condizioni.

13' - Il Tavagnacco prova a costruire ma Heroum e Fusetti sono brave ad impedirglielo e il Milan riparte con Bergamaschi, che non riesce però a concludere con forza e il tiro si spegne tra le braccia del portiere friulano.

9' - Corner per il Milan battuto da Bergamaschi, lungo per tutti. Ma c'è deviazione ed è rimessa laterale. Milan costantemente nella trequarti avversaria

7' - Giacinti viene pescata in profondità e l'occasione potrebbe essere favorevole, ma la linea difensiva friulana si alza bene ed è fuorigioco.

5' - Giacinti si inserisce in area e cerca Tucceri, ma non la trova. Prosegue la manovra rossonera in questo avvio di partita dominato tecnicamente e territorialmente dalle ragazze di Maurizio Ganz.

1' - La partita è cominciata con il possesso del Milan che cerca di fare subito la partita.

La formazione ufficiale:

Milan: Korenciova, Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri, Heroum, Jané, Conc, Bergamaschi, Giacinti, S. Rinaldi. All. Ganz

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Tavagnacco, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Le rossonere di Maurizio Ganz arrivano alla partita a punteggio pieno, come la Juventus, forti del miglior attacco e della miglior difesa del torneo, mentre la squadra friulana è nona e a secco di vittorie, dopo due pareggi ed una sconfitta.