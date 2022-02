LIVE MN - Femminile, Sassuolo-Milan (0-0) - Lemey insuperabile, le rossonere sprecano una grande chance

Dopo un'ora e mezza di battaglia, finisce a reti bianche la sfida tra il Milan e il Sassuolo. Una partita intensa e con tante emozioni, anche perché la posta in palio era tanta. Con questo risultato il Sassuolo mantiene il secondo posto, con le rossonere distanti ancora tre punti dalle neroverdi. C'è sicuramente un po' di amarezza tra le giocatrici di Ganz, soprattutto dopo l'espulsione di Santoro dopo tredici minuti, ma alla fine il gol non è arrivato.

93' Finisce qui.

91' Tre minuti di recupero.

90' Undicesimo corner per il Milan: blocca Lemey.

85' Dobbio cambio nel Milan: fuori Adami e Stapelfeldt, dentro Árnadóttir e Boureille

84' Corner per il Milan. Colpo di testa di Codina che prova a fare da torre ma la palla termina fuori.

81' Thomas recupera un pallone in area, prova la conclusione da posizione defilata e altra parata di Lemey.

75' Discesa di Grimashaw che si ritrova a tu per tu con Lemey, prova a saltarla ma l'estremo difensore ruba la palla dai piedi della rossonera.

68' Occasione per il Milan, ancora con Grimashaw: stop e tiro al volo, la difesa ribatte.

65' Tucceri salva tutto! Dubcova entra in area, mette la sfera in mezzo all'area ma Tucceri è attento e spazza via la minaccia.

61' Fallo di Adami, giallo per la rossonera.

53' Ripresa di gioco abbastanza bloccata, con il Sassuolo tutto chiuso nella propria area di rigore.

45' Inizia il secondo tempo.

Terminano a reti bianche i primi quarantacinque minuti tra Sassuolo e Milan. Match pieno di emozioni che si apre subito con l'espulsione di Santoro, che ferma Thomas lanciata in porta. Con la squadra di casa in inferiorità numerica diventa un dominio da parte delle rossonere, che davanti a loro hanno trovato Lemey nella migliore delle sue giornate.

46' Fine primo tempo.

46' Ancora Grimashaw, ancora Lemey: il portiere neroverde blocca un'altra conclusione della rossonera.

45' Un minuto di recupero.

41' Ci prova Grimshaw all'interno dell'area, Lemey si supera e smanaccia la palla in corner.

38' Altra ammonizione per le rossonere: giallo per Tucceri Cimini.

32' Cross per la testa di Thomas, incornata che termina alta.

25' Cartellino giallo anche per Jane.

20' Altra punizione pericolosa guadagnata da Thomas e ammonizione per Dongus.

14' Punizione dal limite di Tucceri, palla fuori di pochissimo.

13' ROSSO SANTORO! Inegnuità della retroguardia neroverde, Thomas ne approfitta, vola verso la porta e obbliga Santoro a commettere fallo che l'arbitro sanziona con il rosso diretto.

10' Cambio nel Milan: fuori l'infortunata Guagni, dentro Jane.

5' Cartellino giallo per Thomas, che ferma una ripartenza.

2' Prima occasione per le rossonere: corner di Tucceri, palla che sfila in area di rigore e il Sassuolo riesce ad allontare la minaccia.

1' Si comincia!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan, match valido per quarta giornata del girone di ritorno di Serie A Femminile. Una partita importantissima per le rossonere che, dopo gli addii di Giacinti e Boquete e gli arrivi di Guagni e Piemonte, hanno ritrovato un'ottima condizione e vogliono raggiungere un'altra, storica, qualificazione in Champions. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Sassuolo: Lemey, Filangeri, Dongus, Orsi, Santoro, Mihashi, Pondini, Dubcova, Philtjens, Bugeja, Clelland.

Milan: Giuliani; Codina; Agard; Fusetti; Guagni; Adami; Grimshaw; Tucceri; Thomas; Stapelfeldt; Bergamaschi. All. Ganz. A disposizione: Alberti, Babb, Árnadóttir, Panedas, Boureille, Jane, Morleo, Renzotti, Selimhodzic, Cortesi, Longo, Miotto.