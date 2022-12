LIVE MN - Femminile, Sassuolo-Milan (0-1): il 2022 del Milan si chiude con una vittoria

Per la prima volta nella sua storia il Milan Femminile vince il campo del Sassuolo, e lo fa con una rete di Asllani dopo 37 secondi. Vittoria importante per la classifica che chiude un 2022 in chiaroscuro per Ganz e la squadra.

95' Termina il match.

92' Ammonita Adami.

91' Altra azione personale di Thomas sulla sinistra che salta un'avversaria ma non riesce a crossare, portandosi il pallone sul fondo.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Azione personale di Thomas che per vie centrali salta tre avversarie, serve Piemonte in area che ha tutto il tempo per stoppare e mirare: il tiro della numero 18 non è assolutamente all'altezza della giocata della compagna, palla fuori di molto.

84' Cambio per il Sassuolo: dentro Popadinova, fuori Pondini.

83' Destro da fuori di Piemonte molto potente, palla che sfiora il palo alla sinistra di Lonni.

79' Tiro-cross di Thrige dalla sinistra, Lonni ci arriva con la punta delle dita. Milan vicino al raddoppio.

78' Doppio cambio per il Milan. Fuori Mascarello e Asllani, dentro Thrige e Thomas.

75' Giuliani in uscita travolge Sciabica, intervento goffo ed in ritardo. L'arbitro non concede il rigore ai neroverdi, l'allenatore Piovani su tutte le furie. Espulso il dottore del Sassuolo per proteste.

70' Traversone di Soffia dalla destra che per poco non beffa il portiere: palla sulla traversa.

69' Cambio per il Sassuolo: esce Tomasello, entra Bellucci.

66' Cross pericoloso di Soffia dalla destra, Pleidrup devia in angolo di testa.

64' Azione personale di Dubcova sulla sinistra: la numero 10 salta in dribbling due avversarie ma il cross in mezzo è debole e impreciso.

59' Cambio per il Milan: fuori Guagni, dentro K. Dubcova.

55' Occasione clamorosa per il Sassuolo, con Sciabica mette Monterubiano a tu per tu con Giuliani: l'attaccante del Sassuolo la spara fuori da posizione favorevole.

50' Esce l'infortunata Grimshaw, entra Adami.

49' Grimshaw in lacrime dopo aver ricevuto un calcione: la caviglia della centrocampista rossonera si è piegata in modo del tutto innaturale. Esce piangendo dal campo, davvero un brutto infortunio.

48' Clelland prova il destro a giro da fuori, la palla sfiora l'incrocio e termina fuori.

47' Tiro da fuori di Tommaselli, centrale. Giuliani blocca a terra senza difficoltà.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Sassuolo.

- Cambio per il Sassuolo all'intervallo, dentro Monterubiano e Sciabica per Brignoli e Goldoni.

48' Imbucata di Bergamaschi per Piemonte, la numero 18 prova la conclusione in area nonostante la posizione defilata: palla sull'esterno della rete. Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

41' Piemonte mette in porta Grimshaw, che in area piccola spara sul portiere in uscita. Tutto fermo però, fuorigioco.

37' Cross sul primo palo per Tomaselli, l'attaccante del Sassuolo non trova la porta da ottima posizione. Che rischio per il Milan.

32' Tiro di prima di Bergamaschi da fuori, la palla termina quasi fuori dallo stadio. Tiro totalmente da dimenticare.

30' Notevole lancio di esterno di Mascarello per la corsa di Guagni, il cross dalla destra della rossonera però non raggiunge neanche il cuore dell'area di rigore e viene allontanato facilmente.

28' Ammonita Asllani per un intervento in ritardo a centrocampo.

27' Piemonte ci prova da fuori con una rasoiata precisa, bella parata in tuffo di Lonni che devia in angolo.

23' Uscita coraggiosa di Giuliani sulla trequarti, di testa anticipa Goldoni.

19' Ammonita Dongus per un intervento in ritardo su Grimshaw.

16' Bergamaschi rimane a terra dopo un colpo alla testa, viene soccorsa dallo staff medico e portata fuori dal campo.

14' Tomaselli ci prova col sinistro a giro da fuori, Giuliani blocca senza problema.

10' Clelland entra in area dalla sinistra, sterzata sul destro e palla in mezzo per l'inserimento della compagna: Goldoni non ci arriva di poco. Sassuolo pericoloso.

4' Il Sassuolo prova a reagire dopo la rete subita a freddo, si chiude bene il Milan.

1' GOOOOLLL DEL MILAN! Kosovare Asllani la sblocca dopo 36 secondi! Assist al bacio di Mascarello dalla destra, Asllani si inserisce in area piccola ed anticipa tutti! Milan in vantaggio, 0-1!

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa neroverde per il Sassuolo, maglia bianca da trasferta per il Milan.

- Il ricavato della partita verrà devoluto al reparto ginecologia dell'ospedale di Sassuolo.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuto allo stadio Enzo Ricci. Qui andrà in scena l'ultimo impegno ufficiale del 2022 del Milan Femminile, che affronterà in trasferta il Sassuolo. Dopo la brutta sconfitta contro la Roma della scorsa settimana le rossonere hanno l'opportunità di chiudere l'anno riscattandosi, anche se solo parzialmente, con una vittoria. Rimanete con noi per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (5-3-2): Lonni; Philtjens, Goldoni, Orsi, Pleidrup, Dongus; Pondini, Brignoli, Jane; Clelland, Tomaselli. A disp.: Nagy, Monterubbiano, Sciabica, Bellucci, Da Canal, Mella, Lauria, Popadinova, Tudisco. All. Piovani.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; Mascarello, Grimshaw; Guagni, Asllani, Soffia; Piemonte. A disp.: Babb, Andersen, Adami, Vigilucci, Carage, m. Dubcova, K. Dubcova, Thomas, Fedele. All. Ganz.