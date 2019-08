LIVE MN - Feronikeli-Milan 0-1: la sblocca Suso su punizione

30' - Ci prova Lucas Biglia dai 25 metri, drop che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.

26' - MILAN IN VANTAGGIO, SUSO: pennellata dell'andaluso dalla sua zolla preferita per i calci di punizione. Inutile il tentativo di Smakiqi di toglierla dall'incrocio.

24' - Altro piazzato, questa volta dai 17 metri, per fallo su Suso. Il Feronikeli inizia a picchiare su ogni pallone.

17' - Punizione di Suso sul secondo palo: André Silva decolla di testa, ma non trova la porta. Alle sue spalle si dispera Krunic che stava pregustando il colpo a botta sicura.

15' - Calhanoglu va al cross dal lato corto dell'area di rigore, sul fronte sinistro, ma non arriva il rimorchio di nessuno sul dischetto del calcio di rigore.

12' - Suso prova un'altra verticalizzazione per Castillejo, ma i tempi della combinazione non sono corretti e il pallone finisce fuori.

9' - Recupero palla del Milan, ancora alto come piace a Giampaolo, che porta Calhanoglu a calciare dai 20 metri. Para Smakiqi.

8' - Zingarata di André Silva che ruba palla in mezzo al campo e la affida a Suso. Il numero 8 vede con la coda dell'occhio l'attacco della profondità di Castillejo, ma Lladrovic lo ferma.

7' - Dalla punizione calciata proprio di Calhanoglu nasce un buon cross, Gabbia cerca il terzo tempo ma non trova il giusto impatto col pallone che finisce sul fondo.

6' - Entrata decisa di Krkotic su Calhanoglu che gli aveva fatto sparire il pallone da sotto il naso. Piazzato per il Milan.

5' - Filtrante di Suso per Calabria che mette dentro il cross basso da destra a cercare Castillejo. La difesa kosovara rimpalla.

0' - Partiti, Feronikeli che muove il primo pallone.

- Panchina per Rafael Leao e per Krzyzstof Piatek, così come per Lucas Paquetà.

- Nel Milan ci sono tre novità rispetto all'ultima uscita con il Manchester United: Gabbia al posto di Musacchio, Krunic per Borini e André Silva per Piatek.

Amici di MilanNews.it benvenuti alla diretta testuale di Feronikeli-Milan, penultima amichevole dell'estate 2019 dei rossoneri, che chiuderanno il pre campionato sabato prossimo all'Orogel Stadium di Cesena contro i bianconeri. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida che si giocherà a Pristina, Kosovo:

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Faziliu; Hoti, Krkotic, Jean Carioca; Rexha. A disp.: Troshupa, Thaqi, Doshlaicu, Morina, Zella, Shala, Halaj, Bojku, Perfaqesues, Shabani All.: Ramadani

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Musacchio, Laxalt, Strinic, Bonaventura, Borini, Brescianini, Paquetà, Maldini, Piatek, Leao. All: Giampaolo

Arbitro: Nuza (KOS)