LIVE MN - Florentia-Milan (2-1): beffa finale, Kelly segna allo scadere. Prima sconfitta stagionale

Sconfitta amara per le rossonere. Le rossonere sono andate in vantaggio su rigore con Giacinti nella ripresa, ma sono state raggiunte e poi superate dal Florentia, prima con un penalty dubbio, poi con un gol in contropiede all'ultimo minuto del recupero. Le padrone di casa hanno tirato due volte in porta mentre il Milan ha creato tanto, dando l'anima fino all'ultimo. Prima sconfitta in campionato per l'undici di Ganz.

95' - Triplice fischio.

94' - Beffa finale. Kelly trova il 2-1 per il Florentia in contropiede.

92' - Giacinti la mette giù in area, tirando a giro, Tampieri para ancora.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Altra azione di insistenza delle rossonere, palla ancora in angolo.

84' - Occasione per il Milan, Tucceri tira dall'area di rigore ma il Florentia devia in angolo.

80' - Ultimi dieci minuti dell'incontro, le rossonere stanno provando con le unghie e con i denti a tornare in vantaggio.

74' - Ceci ammonita per un fallo su Giacinti.

73' - Entra Martinovic per la Florentia.

71' - Entra Zigic, esce Conc.

69' - Ancora il Milan, Tucceri calcia in movimento dalla zona del dischetto e la palla va fuori di poco.

66' - Azione vibrante di Tucceri che serve Bergamaschi, bloccata per un fuorigioco dubbio.

62' - Espulso Michele Ardito, tecnico del Florentia.

61' - Gol, Kelly spiazza Korenciova, 1-1 del Florentia.

60' - Calcio di rigore per la Florentia per un presunto fallo di mano di Tucceri che sembra aver colpito con la spalla.

59' - Out Imprezzabile per la Florentia, entra Nocchi.

56' - Fondamentale l'ingresso in campo di Longo che sta creando il caos nella retroguardia della Florentia.

55' - GOOOOOL! Sul dischetto va Giacinti che non sbaglia!

54' - Calcio di rigore per il Milan per fallo su Giacinti!!

52' - Cambio per il Milan: entra Longo esce Heroum.

47' - Azione di prepotenza di Bergamaschi che vola sulla fascia sinistra fino ad arrivare a pochi passi dalla porta. La Florentia riesce però a spazzare.

46' - Entra Lotti per la Florentia, esce Roche.

Termina la prima frazione di gara senza reti.

45' - Finisce il primo tempo.

40' - Tiro senza pretese di Orlandi del Florentia, Korenciova para facilmente.

39' - Il Milan ora fa fatica a superare il centrocampo del Florentia.

33' - Meno occasioni in questo frangente, risultato ancora fermo sullo 0-0.

26' - Brutto fallo di Orlandi su Vitale, non c'è giallo.

24' - Ancora Tucceri Cimini dalla sinistra, cross della milanista che finisce sull'esterno della rete.

23' - Il Milan sta spingendo per provare a sbloccare la gara.

20' - Giallo a Lipmann della Florentia per un fallo su Giacinti.

18' - Arriva il gol di Giacinti ma con la bandiera alzata. Dubbi sulla posizione della rossonera.

16' - Altro cross di Tucceri, leggermente troppo alto per Bergamaschi che non ci arriva.

15' - Fantastia palla di Refiloe a Giacinti che stoppa il pallone e tenta un tiro a giro dalla sinistra, palla fuori di poco.

10' - Altra occasione, questa molto grande, per Bergamaschi, che prova il tiro al volo in area ma Tampieri compie un grande intervento.

8' - Altro grande cross di Tucceri, ancora il portiere avversario salva.

5' - Occasione per il Milan! Tucceri effettua un gran cross, Bergamaschi prova a deviare ma Tampieri para.

3' - Il Milan gioca in bianco, le padrone di case in tenuta verde.

1' - Partite!

Queste le formazioni ufficiali:

Florentia: Tampieri, Ceci, Rodella, Lipmann, Bursi, Roche, Dongus, Orlandi, Vicchiarello, Imprezzabile, Kelly

Milan: Korenciova, Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Carissimi, Jane. Conc, Bergamaschi, Giacinti, Heroum

- Tra pochi minuti avrà inizio la sfida di campionato tra Florentia e Milan, valida per l'ottava giornata del campionato femminile. Calcio d'inizio alle 14:30 presso lo Stadio "Santa Lucia" di San Giminiano.