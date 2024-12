live mn Fonseca: "Al posto di Pulisic ci sarà Loftus-Cheek"

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve comincerà la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca per Milan-Stella Rossa di domani sera a San Siro. I rossoneri sono nel pieno delle polemiche post Atalanta, tra dichiarazioni sopra le righe ed ennesima sconfitta stagionale, la partita di Champions League di domani diventa importantissima sia per dare un attimo di respiro all'ambiente e sia per dare forza ad un percorso europeo che può diventare molto importante, almeno in questa prima fase. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero.

14.31 - Comincia la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca

Milan a 9 punti, Stella Rossa a 3. Ma oltre a questo è importante trasmettere che in Champions ci sono sempre insidie?

"Sì, anche perché affrontiamo una squadra che ha vinto 5-1 contro lo Stoccarda. Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e fare i tre punti".

Domani dovrà fare a meno di Pulisic: come sta? Chi ci sarà al suo posto?

"Giocherà Loftus-Cheek nella posizione di Christian, che ha un piccolo problema. Io ho tutta la fiducia in Loftus-Cheek".

Come mai questo Milan con tanti alti e bassi tra Europa e Serie A?

"Sono partite totalmente diverse, ma anche in campionato siamo ogni giorno più vicini a quello che stiamo facendo in Champions League".

Si è parlato tanto del post partita di Bergamo e delle sue parole. Dopo tre giorni, a freddo, continua a pensare che il Milan non sia molto rispettato?

"Io capisco la curiosità ma oggi voglio parlare solo della partita di Champions League".

Come si aiuta Theo a tornare a livelli alti?

"Lo sto vedendo bene, si allena bene. Gli stiamo facendo vedere le azioni in campo che deve migliorare. Penso che sia migliorato in quello di cui gli ho parlato, deve migliorare poi su altre cose ma sta lavorando bene".

Su Loftus al posto di Pulisic:

"Ovviamente sono calciatori diversi con caratteristiche diverse ma il ruolo è lo stesso, quello che voglio da Loftus è lo stesso che voglio da Christian. Ma possiamo fare lo stesso con Loftus. Ovviamente Loftus è un giocatore che porta più palla, qui in Champions le partite sono un po' più aperte e abbiamo più spazio per lui e sono fiducioso".

È un Milan che deve puntare a fare sempre un gol in più degli avversari?

"Penso che negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava è stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che domani staremo bene difensivamente perché la squadra sta molto meglio".

C'è la possibilità di qualche cambiamento domani?

"Magari cambiamo qualcosa ma non i difensori centrali".

Per Theo non è ipotizzabile una gestione alla Leao? È da un paio di mesi che non è più decisivo...

"Sono situazioni diverse".

Si sente protetto e appoggiato dai suoi dirigenti?

"Sì, sempre. Ho sentito sempre il sostegno della società. Sempre".

La società però non può essere contenta di quello che si sta vedendo... Siamo a dicembre e c'è tanta delusione e sfiducia nell'ambiente. Come si può cambiare questa cosa?

"Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare".

Che avversario è la Stella Rossa?

"È una squadra fisica, che cerca di giocare ma ha nel contropiede l'arma principale: ha tre attaccanti veloci. È una squadra molto pericolosa in contropiede".

È da escludere la possibilità di vedere domani Abraham e Morata di nuovo insieme?

"Domani non giocheranno insieme. È sempre una soluzione, ci ho pensato. Dall'inizio no, magari può succedere nelle prossime partite. È sempre una possibilità".

Obiettivo top 8 in Champions?

"Penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo a questa possibilità. Ma se non vinciamo la prossima sarà difficile. Pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre".

Preparare partite europee al Milan è diverso?

"La Champions è sempre una competizione diversa, anche per i giocatori c'è una motivazione diversa. Ma il modo in cui prepariamo la partita è sempre uguale. Quello che è diverso magari è l'avversario, la strategia, la struttura. Nella mia testa ho che il prestigio del Milan in Europa è grande, dobbiamo capire questo e fare bene perché il Milan è una squadra da Champions League. È una competizione diversa, speciale".

Ore 14.55 - Termina la conferenza stampa di mister Fonseca.