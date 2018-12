LIVE MN - Gazidis: "Riporteremo il Milan al top". Scaroni: "Faremo uno stadio con l'Inter"

- I giocatori rossoneri scendono dal palco dopo le domande dei ragazzi del settore giovanile rossonero.

- Miriam Longo: "Ho sempre tifato per il Milan fin da piccola, mi rivedo nelle parole di Patrick, vestire questa maglia è un'emozione indescrivibile. C'è qualcosa che ti spinge a dare il massimo delle tue possiiblità".

- Anita Coda: "Un grande onore vestire questa maglia e giocare insieme a grandi idoli che vedevo solo in televisione".

- Cutrone su cosa si prova indossando la maglia rossonera: "Per questa maglia ho un amore incondizionato, è la squadra per cui ho sempre tifato. Il sentimento è indescrivibile. Quando giochi per la squadra che ami dai ancora qualcosa in più".

- Morace: "I quattro gol a Wembley sono quelli che ricordo con più piacere".

- Cutrone sul gol preferito: "Direi contro l'Inter in Coppa Italia, ma anche quello col Parma quest'anno".

- Plizzari: "Non si può descrivere a parole cosa significa prendere gol al 90' per un portiere".

- Reina: "Per tutta la squadra è pesante perdere punti importanti al 90'".

- Donnarumma: "Preferirei vincere le partite prima e non soffrire fino al 90'. Quando prendi gol al 90' vai in black out, quando prendi gol dal portiere dal 90' è ancora peggio".

- Romagnoli sul gol contro l'Udinese: "Importante per la squadra, molto importante. Vincere al 97' giocando una partita buona ma non eccellente è stato molto importante, spero di fare altri gol così, spero di vincere altre partite così, ma tutto quello che facciamo lo facciamo per il Milan".

- Anita Coda: "Tutta la squadra ha bisogno di un punto di riferimento che ci spinga".

- Reina: "Il capitano rappresenta il gruppo con i suoi valori. Il gruppo sente un sostegno importante, è la voce dello spogliatoio nei confronti dei tifosi, della società, deve avere un carattere come ce l'ha adesso Romagnoli".

- Daniela Sabatino: "Sono tifosissima del Milan, indossare questa maglia è stato sempre un sogno, indossare anche la fascia mi inorgoglisce".

- Raffaella Manieri: "Esperienza bellissima indossare la fascia, rappresentare una squadra, cercare di trasmettere valori, passione, sacrifici, il senso di appartenenza. Noi da piccole non abbiamo avuto settori giovanili ma dobbiamo trasmettere come segno di responsabilità".

- Romagnoli sulla fascia da capitano: "Un onore, il Milan è un club che ti dà gioia, ti fa sentire molto importante. Essere il capitano del Milan a 23 anni dopo tutti questi campioni è un onore".

- Donnarumma: "Al Milan devo tutto, mi hanno fatto sentire come a casa, ti danno valori che nessuna squadra ti può dare a livello di settore giovanile. Ringrazio i tutor e il convitto. Ti danno davvero tanto".

- Cutrone sul settore giovanile rossonero: "Mi hanno insegnato tanti valori, il più importante è quello di diventare un uomo, soprattutto fuori dal campo, poi in campo ognuno ha le sue qualità. L'aspetto più importante è di crescere fuori dal campo".

- Romagnoli sul debutto in Serie A: "Lì per lì non ho pensato, ero contro il Milan, avevamo vinto 4-2, è stato molto emozionante. Ero molto giovane, avevo 17 anni, ero entrato al posto di Totti, il mio ex capitano all'epoca. E' stato il mio sogno di una vita, poi bisogna sempre migliorarsi. Spero che anche voi possiate avverarlo".

- Daniela Sabatino: "Ho sempre fame, sempre voglia di dimostrare il mio valore, negli allenamenti devi sbagliare il meno possibile".

- Cutrone sul segreto per i gol: "Oltre alla cattiveria e la voglia di far gol c'è l'impegno, la voglia di migliorarsi in allenamento ogni giorno che passa".

- E' il momento degli auguri di Natale.

- Salgono i giocatori della prima squadra maschile e femminile sul palco.

- Patrick Cutrone è stato intervistato da MilanNews.it dalla mix zone di San Siro durante la Festa del Settore Giovanile rossonero.

Su quanto accaduto a Bologna: "Non c'è stato nulla di male, la cosa è finita lì, non è successo niente di che. Ho sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo. Ho già parlato col mister c'è stato un malinteso. Ho fatto male, ho detto che stavo bene al mister e mi ha cambiato. Non mi permetterei mai di giudicare le scelte del mister".

Su Higuain: "Lo stimo tanto, è una persona forte in campo, una bellissima persona, sempre positivo. Sappiamo quanto è forte, quanto ci può dare".

Su Ibra che non arriverà: "Sinceramente non ho mai pensato ad un suo possibile arrivo, è un grandissimo giocatore, ma ho pensato ad allenarmi e migliorarmi".

Sul Golden Boy: "Gratificamente ricevere questo premio. E' molto importante, ma penso a rimanere coi piedi per terra e migliorarmi giorno per giorno".

Sul momento della squadra: "Siamo rimasti uniti, putroppo arriviamo da due pareggi, l'unica cosa da fare è restare uniti e migliorare in vista di sabato".

Sulla reazione: "Ho delle colpe e lo so benissimo, è normale che un giocatore voglia giocare sempre, per come sono fatto io. Volevo aiutare la squadra a vincere la partita".

Sulla partita di sabato: "La Fiorentina è una bella squadra, cercheremo di prepararla al meglio, possiamo farcela, conosciamo il nostro valore".

Gazidis ai ragazzi: "I nostri bambini sono il nostro futuro, è importante per noi che voi diventiate il meglio del meglio, più diventate bravi e più il Milan crescerà. La cosa importante è che abbiamo maschi e femmine, perché il calcio è per tutti".

Scaroni sulla squadra: "Stiamo andando un po' così così ma siamo quarti, abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions. Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l'importante".

Gazidis: "Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club. Siamo tutti insieme cercando di fare qualcosa di incredibile. Cerchiamo di portare il Milan in alto, sono felice di essere parte di questo processo. Grazie a tutti voi per avermi dato questo caldo benvenuto in questa famiglia".

Scaroni: "Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica, chissà quanti di voi diventeranno i futuri Donnarumma e Cutrone. Alcuni lo diventeranno, ma tutti di voi diventerete uomini e donne migliori. Il presidente rappresenta l'azionista, chi ha investito i soldi, si occupa di temi di rilievo sulla squadra, mi occupo del nuovo stadio del Milan. Pensiamo di farlo insieme all'Inter. Mi riservo il ruolo di aiutare Gazidis ad ambientarsi, vedere questo gruppo di giovani lo rincuora tantissimo".