LIVE MN - Genoa-Milan (0-2) - Borini apre, Suso chiude. E Gigio blinda il risultato

Dopo un brutto primo tempo (solo un palo di Paquetà, poi Donnarumma decisivo), i rossoneri cambiano marcia nella ripresa e portano a casa tre punti preziosi in chiave Champions. Decidono i gol di Borini (su assist di Conti, entrato in campo al posto dell’infortunato Zapata) e Suso, che sfrutta al meglio un passaggio illuminante di Cutrone per chiudere i conti. In mezzo le paratone di Gigio, che si supera (con l’aiuto della traversa) sul bolide dalla distanza di Veloso. Buona la prestazione di Paquetà, che regala anche un paio di numeri brasiliani al freddo pubblico di Marassi. Con la vittoria di oggi, il Milan scavalca le romane e torna al quarto posto. Ora il big match di San Siro con il Napoli.

93' Finisce qui: Genoa-Milan 0-2.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

88' Sostituzione per il Milan: fuori Suso dentro Castillejo.

87' Corner per il Genoa: pallone in mezzo, Donnarumma esce a fa suo il pallone.

84' Cambio per il Genoa: Dalmonte in campo per Veloso.

83' GOOOLLL!!! SUSO!!! Bella ripartenza del Milan, con Cutrone che apparecchia per Suso: lo spagnolo si invola verso la porta di Radu e lo batte con un destro preciso.

79' Cambio per il Milan: José Mauri in campo al posto di Calhanoglu.

77' Cartellino giallo per Zukanovic.

76' Sostituzione per il Genoa: fuori Biraschi, dentro Pereira.

74' Genoa vicino al pari. Bomba di Veloso, miracolo di Donnarumma e pallone che sbatte sulla traversa.

72' GOL GOL GOOOLLL!!! BORINI!!! Suso premia l'inserimento di Conti, che apparecchia per Borini: tocco facile e pallone in rete.

70' Ammonizione per Rolon.

69' Angolo per il Milan: cross direttamente tra i guantoni di Radu.

68' Genoa a un passo dal gol. Tiro di Veloso deviato e grande parata di Donnarumma, che poi salva anche sul tap-in di Bessa

66' Occasionissima per il Milan! Cross al bacio di Calhanoglu e colpo di testa di Paquetà, che, tutto solo, sbaglia tutto a pochi passi da Radu.

64' Criscito salta Conti sull'out di destra e poi, al momento di calciare, colpisce completamente il terreno infortunandosi. Resta a terra il capitano, vittima di un terreno di gioco ai limiti della regolarità.

62' Celestiale apertura di Paquetá che mette Borini in porta: sinistro dell'ex Roma e miracolo di Radu che mette in angolo. Ma il direttore di gara non vede il tocco e fa rimettere dal fondo.

61' Borini, spalle alla porta, salta l'uomo e lancia in profondità: Bakayoko anticipato da Romero.

58' Cartellino giallo per Paquetà.

57' Cambio per il Genoa: Favilli in campo al posto di Pandev.

55' Il Milan ci prova da fuori con Borini: destro a giro e parata non difficile di Radu.

54' Numero di Paquetà, che poi sbaglia regalando palla al Genoa. Ripartenza di Lazovic e ottima chiusura di Rodriguez.

51' Milan con più aggressività in questa ripresa.

48' Bella giocata di Bakayoko. Il francese sfonda in area e mette in mezzo per Cutrone, che sbaglia tutto. Recupera il Genoa.

47' Punizione dalla destra per il Milan: cross dentro, libera la difesa del Genoa.

45' Ci siamo. Fischio di Orsato: si ricomincia! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti che hanno chiuso il primo tempo.

Brutto Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Rossoneri pericolosi solo nel finale di tempo con Paquetà, che colpisce il palo con una conclusione al volo dal limite. Decisamente meglio il Genoa, che sfiora almeno un paio di volte la rete del vantaggio. Bravo Donnarumma, che prima salva su Lazovic e Bessa e poi è fortunato sulla deviazione sotto misura di Bakayoko, che per poco non realizza un autogol su incursione di Criscito. I rossoblù costringono spesso gli ospiti a correre all’indietro: mai servito Cutrone, impalpabili Borini e Calhanoglu, poca roba Suso. Insomma, un Milan, fin qui, nel complesso deludente.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonito Cutrone per proteste.

45' Ci saranno 2 minuto di recupero.

44' Palo del Milan! Sinistro al volo di Paquetà dal limite e pallone che si stampa sul montante.

42' Ammonizione per Romero e punizione dal limite per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone alto sopra la traversa.

40' Il Milan fa una gran fatica in fase offensiva.

37' Ancora una grande occasione per Kouamè, che spreca tutto di testa vanificando l'ottimo cross dalla destra di Biraschi.

34' Corner per il Milan: pallone dentro, il Genoa spazza via.

32' Genoa vicinissimo al gol. Rasoterra dalla sinistra di Criscito e tocco sotto misura di Pandev, che non riesce a battere Donnarumma.

28' Angolo per il Genoa: cross di Criscito e pallone che esce sul fondo.

27' Genoa a un passo dal gol. Pandev serve Bessa, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma calcia sul corpo di Donnarumma.

25' Corner per il Milan: cross basso di Calhanoglu, libera la difesa del Genoa.

24' Calcio d'angolo per il Genoa: pallone in area, colpo di testa di Zukanovic e pallone tra i guantoni di Donnarumma.

23' Ancora Genoa, stavolta con Lazovic, che supera Rodriguez e calcia: Donnarumma si rifugia in angolo.

22' Corner per il Genoa: cross in mezzo, colpo di testa di Kouame e pallone sul fondo.

20' Solita giocata di Suso: pallone sul mancino e conclusione in porta: nessun problema per Radu.

18' Il Milan si è visto poco fin qui.

14' Infortunio per Zapata: al suo posto Conti, con Abate che si posizione al centro della difesa.

13' Grande chance per il Genoa! Biraschi, tutto solo, sbaglia la conclusione da pochi passi.

12' Corner per il Genoa: pallone dentro, libera la retroguardia del Milan.

11' Incursione in area di Kouame, conclusione e deviazione in angolo.

10' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu e deviazione della difesa del Genoa.

8' Cartellino giallo per Borini.

7' Rodriguez cerca gloria dalla distanza, ma il suo tiro - lento e centrale - non crea problemi a Radu.

6' Siamo ancora in una fase di studio.

3' Lavovic si sgancia sulla destra e mette in mezzo: Donnarumma anticipa tutti e blocca il pallone.

1' Tutto è pronto. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblù per il Genoa, completo bianco per il Milan.

Dopo la sosta e la Supercoppa, torna il campionato. Amici di MilanNews.it, benvenuti a Marassi. Trasferta insidiosa per i rossoneri di Rino Gattuso, che sfidano a domicilio il Genoa di mister Prandelli. Si tratta di una gara fondamentale in chiave Champions: con una vittoria, infatti, Suso e compagno si piazzerebbero al quarto posto in classifica, scavalcando le due romane. Si prospettano novanta minuti combattutissimi, che seguiremo per voi in diretta, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Veloso, Rolon, Zukanovic, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. A disp.: Vodisek, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Gunter, Dalmonte, Romulo, Favilli, Pezzella, Russo. All.: Cesare Prandelli

MILAN: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: Reina, Donnarumma A., Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Mauri, Torrasi, Castillejo, Tsadjout. All.: Luigi Riccio