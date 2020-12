LIVE MN - Genoa-Milan (2-2): pareggio amaro a Marassi

Pareggio amaro a Marassi, con un Milan palesemente in serata no. Partita anonima nel primo tempo, succede tutto nella ripresa: i rossoneri sono riusciti ad acciuffare due volte il pareggio dopo i momentanei vantaggi firmati Mattia Destro. Una prestazione sicuramente condizionata dalle tante assenza ma quello di stasera non è di certo un Milan soddisfacente e brillante.

94' Termina il match.

93' Calhanoglu lancia Saelemaekers in area, chiude in angolo Masiello. Dopo il corner allontana la difesa genoana, ci prova Calabria sulla respinta ma il suo tiro è sbilenco.

92' Calcio d'angolo per il Milan, Calhanoglu batte sul secondo palo per Romagnoli che controlla in area ma scivola sul più bello.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Donnarumma super su Scamacca. L'attaccante genoano era andato in sforbiciata dentro l'area, Gigio risponde presente. Sul corner Goldaniga stacca di testa tutto solo ma non trova la porta.

88' Perin in uscita si scontra con Masiello, l'arbitro fischia fallo in attacco. Il portiere genoano perde tempo.

87' Calhanoglu ci prova su punizione da lontano, la barriera devia in angolo. Nulla di fatto sul corner.

86' Ammonito Radovanovic per una spinta su Brahim Diaz.

84' Cambio per il Genoa: fuori Shomurodov, dentro Radovanovic.

83' Ammonito Leao per un battibecco con Perin dopo il gol del pareggio.

82' GGGOOOOOLLLLLL GGGOOOLLLLL DEL MILAAANNN!!!! PIERRE KALULU LA PAREGGIA!!! Calcio d'angolo, Romagnoli la rimette in mezzo di testa e Kalulu è più rapido di Masiello e la mette dentro da due passi!!! 2-2 a Marassi!

80' Ancora un errore di Kalulu che serve Calabria dosando male la forza del passaggio.

79' Si accende Diaz sulla destra, palla in mezzo per Leao ma la difesa genoana devia in angolo. Va lo stesso Diaz a battere, nulla di fatto.

77' Milan vicino al pareggio con Hauge. Leao controlla in area e serve il norvegese: il suo tiro è deviato e sfiora il palo lontano.

76' Cambio per il Milan: fuori Tonali, dentro Brahim Diaz.

75' Cambio per il Genoa: fuori Destro e Sturaro, dentro Scamacca e Behrami.

74' La manovra del Milan è troppo lenta e prevedibile, il Genoa si difende con facilità. Brutta prestazione dei ragazzi di mister Pioli.

72' Ancora una giocata discutibile di Leao. Questa sera il portoghese è stato spesso impreciso e inutilmente lezioso, brutta prestazione finora.

71' Saelemaekers recupera un ottimo pallone sulla trequarti, salta un avversario e prova il tiro: respinto.

70' Fallo di Saelemaekers su Sturaro, punizione dalla trequarti per il Genoa che batte corto. Ora è la squadra ci casa a fare la partita.

69' Ancora una respinta imprecisa di Kalulu, può ripartire il Genoa. L'azione dei padroni di casa poi viene smorzata in fallo laterale.

69' Batte Calhanoglu da lontano, il suo cross è respinto dalla difesa.

68' Cambio per il Genoa: fuori Pjaca, dentro Melegoni.

67' Intervento durissimo di Shomurodov su Romagnoli, il capitano rossonero rimane a terra dolorante. Calcio di punizione per il Milan.

65' Milan che ancora una volta accusa il colpo. I rossoneri non riescono a ripartire e sono molto imprecisi nei passaggi e nei controlli.

59' Gol del Genoa, ancora Mattia Destro. Ancora una volta cross dalla destra, Kalulu si perde ancora l'attaccante Genoano che di testa schiaccia e fa finire la palla all'incrocio. Genoa-Milan 2-1.

57' Tonali allarga sulla destra per Saelemaekers, il belga la aggiusta per Calabria ma il cross del terzino è sbilenco. Milan galvanizzato dal pareggio.

53' Cambi per il Milan: fuori Castillejo e Rebic, dentro Saelemaekers e Hauge. Al momento dell'uscita dal campo è stato ammonito Castillejo.

52' GGGOOOLL GGGOOOOLLLL GGGOOOLLLL DEL MILAN!! DAVIDE CALABRIA LA PAREGGIA!! CHE GOL!!! BOTTA DALLA DISTANZA DI DAVIDE AD INCROCIARE CHE NON LASCIA SCAMPO A PERIN! 1-1 a Marassi.

50' I rossoneri hanno accusato il colpo, faticano a ripartire.

48' Problemi per Bani che ha subito un colpo alla testa, interviene lo staff medico del Genoa.

46' Genoa in vantaggio con Mattia Destro. Palla in mezzo dalla destra, Shomurodov tira e Donnarumma fa un miracolo pazzesco. Non può nulla su Destro, che sulla respinta insacca. 1-0 Genoa.

45' Fischia Orsato, comincia la ripresa. Primo pallone per i padroni di casa del Genoa.

- Cambio per il Genoa: esce Pellegrini, entra Czyborra.

0-0 dopo i primi quarantacinque di gioco, partita molto combattuta ma le occasioni sono poche, una per parte. Destro sfiora il gol incrociando di destro in area, qualche momento dopo Rebic salta mezza difesa genoana ma si fa ipnotizzare da Perin. Padroni di casa che si chiudono dietro in modo efficace, i rossoneri non sono mai risuciti a trovare la scelta giusta nell'ultimo passaggio.

45' Fine primo tempo.

44' Troppe imprecisioni in mezzo al campo, il Milan non riesce a rendersi pericoloso.

41' Castillejo prova a sfondare centralmente, viene abbattuto da Lerager ma per Orsato incredibilmente non è fallo. Lo stesso Orsato pochi secondi dopo ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni dello spagnolo, rimasto dolorante a terra.

37' Milan vicinissimo al gol. Fa tutto Rebic: salta mezza difesa genoana ma a tu per tu con Perin non riesce ad incrociare bene di sinistro. Davvero una grande giocata del croato, peccato per la conclusione. Sul corner Romagnoli anticipa Perin di testa ma il suo colpo di testa non trova la porta.

35' Genoa davvero vicino al gol. Goldaniga crossa in mezzo, Destro sfugge a Kalulu, controlla e tira in diagonale fra le gambe del giovane francese: palla fuori di un soffio.

33' Lancio in avanti per Shomurodov, il genoano salta Donnarumma ma è nettamente in offside.

32' Altra ottima giocata di Calabria. Quasi per caso sulla fascia sinistra Davide ha scambiato molto bene con i compagni fino ad arrivare al cross sul fondo, poi deviato in corner.

30' Gioco scandito da diverse interruzioni per falli e rimesse laterali, fase di stanca del match.

28' Pjaca serve Destro sulla corsa, Calabria recupera bene e ottiene anche un fallo.

26' Calhanoglu serve Leao sulla sinistra, il portoghese punta Goldaniga e lo salta ma il suo cross è impreciso.

25' Ammonito Romagnoli per un intervento duro su Shomurodov.

24' Occasione Milan! Castillejo premia l'inserimento di Tonali, che da dentro l'area di rigore mette forte in mezzo. Goldaniga fa bene la diagonale e anticipa tutti.

22' Ci prova Calhanoglu sul palo del portiere, Perin non si fa sorprendere e blocca.

20' Calhanoglu conquista il pallone sulla trequarti, scappa in avanti e conquista punizione da un'ottima posizione.

19' Scende Ghiglione sulla destra e mette in mezzo, il cross è impreciso. Il Milan prova a ripartire subito con Castillejo ma lo spagnolo è impreciso nel momento del passaggio.

18' Ammonito Pellegrini per un'entrata in ritardo su Sandro Tonali.

16' Il Genoa non riesce mai a proporsi in avanti, ma una volta perso il possesso si chiude in dieci dietro la linea della palla.

13' Davvero poche emozioni finora, avvio di partita senza occasioni particolari.

10' Finta e controfinta di Rebic sulla sinistra per ubriacare Bani, alla fine il cross del croato è deviato in angolo.

9' Tonali trova bene Castillejo sulla destra, lo spagnolo si accentra e prova la conclusione a giro: palla ampiamente a lato.

7' Kalulu forza il passaggio in difesa e perde palla. Pjaca scappa centralmente e serve Shomurodov, bravo Romagnoli a chiudere.

6' Leao punta Goldaniga sulla sinistra, si libera per il cross ma il suo passaggio in mezzo non trova nessuno.

5' Il Milan prova a scardinare la retroguardia avversaria, per ora regge il Genoa.

4' Da centrocampo Calhanoglu prova il lancio d'esterno per l'inserimento di Castillejo, bella idea ma il passaggio è troppo lungo.

2' Il Milan prova a costruire da dietro, si chiude il Genoa.

1' Subito un bel recupero di Tonali in mezzo al campo, partita agguerrita.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblu per il Genoa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Luigi Ferraris. Questa sera il Milan affronterà il Genoa di mister Maran nel turno infrasettimanale di Serie A, match valido per la dodicesima giornata di campionato. Anche questa sera sono diverse le assenze per i rossoneri: oltre a Ibra, Bennacer, Kjaer e Gabbia anche Theo non sarà della partita, almeno non dall'inizio, per un leggero affaticamente muscolare. Al suo posto torna il portoghese Dalot, che come Kalulu è all'esordio dal primo minuto in Serie A. Dopo il pareggio contro il Parma il Milan vuole tornare a vincere, le assenze non possono essere una scusa. Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Shomurodov, Lerager, Sturaro; Destro, Pjaca. A disp: Paleari, Zima, Criscito, Czyborra, Pellegrini, Badelj, Behrami, Caso, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc, Scamacca, Dumbravanu. All. Maran

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Theo, Conti, Duarte, Musacchio, Díaz, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Colombo, Maldini. All. Pioli