LIVE MN - Ibra-day: in mattinata lo sbarco a Milano di Zlatan

Ci siamo! Il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic è realtà. Lo svedese stamattina sbarcherà all'aeroporto di Linate per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Segui con il live di MilanNews.it passo dopo passo tutti gli spostamenti di Zlatan in questo giorno speciale per i milanisti.

- I quotidiani sportivi in edicola questa mattina dedicano ampio spazio, anche sulle rispettive prime pagine, al ritorno in Italia di Ibrahimovic. "Ibra day", titola ad esempio La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Zlatan-bis, lo sbarco. Una scossa per il Milan. Befana show a San Siro".

- Si parla tanto di mercato sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che ovviamente pone l’accento anche sull’arrivo in Italia di Ibra, il quale sta per cominciare ufficialmente la sua seconda avventura rossonera. "Ibrahimovic oggi a Milano: euforia Milan!", titola il noto giornale sportivo, evidenziando così l’entusiasmo ti tutto il popolo milanista, che freme dalla voglia di riabbracciare il campione svedese.

- Anche il Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul ritorno di Ibrahimovic. "Ibra sbarca a Milano", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Oggi via al mercato. Il Milan abbraccia Zlatan: domani la presentazione".