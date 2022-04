LIVE MN - Il governo degli Emirati Arabi supporta Investcorp per l’acquisto del Milan

MilanNews.it

16.40 - Mubadala Investment Company PJSC. Un nuovo nome che si aggiunge a quello di Investcorp per l'acquisizione delle quote del Milan. A riportarlo sono i colleghi di Bloomberg Middle East, che sottolineano come Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, stia supportando il colosso del Bahrein per la riuscita della trattativa. Inoltre, attraverso delle verifiche effettuate dal nostro Antonio Vitiello, non arrivano smentite da parte del fondo Elliott, che preferisce dunque tacere su questo caldo argomento.

15.40 - Anche la redazione di Sky News Arabia riporta la notizia lanciata da Reuters riguardante la trattativa tra Investcorp, società del Bahrain, ed Elliott per l'acquisto del Milan (con cifre che si aggirano sul miliardo di euro). I colleghi del Golfo, poi, aggiungono che, in caso di accordo, il Milan diventerebbe il primo club in Serie A di proprietà araba.

15.20 - Anche Il Sole 24 Ore, dopo Reuters e Bloomberg, parla della trattativa in esclusiva tra il fondo del Bahrain Investcorp ed Elliott per la cessione del Milan. La valutazione, secondo le indiscrezioni, parla di circa un miliardo di euro per rilevare il club rossonero: Investcorp ha già operato in Italia con investimenti su Guccii e Dainese. Se le trattative dovessero andare in porto il Milan per la fine del campionato potrebbe avere un nuovo azionista.

Come riportato dalla redazione di Forbes (Middle East), il colosso bahreinita Investcorp sarebbe in chiusura con il fondo Elliott per l'acquisizione del Milan. Una notizia, dunque, che va a confermare l'esclusiva data dai colleghi di Reuters e de L'Equipe.

14.50 - Come riportato dalla redazione di Forbes (Middle East), il colosso bahreinita Investcorp sarebbe in chiusura con il fondo Elliott per l'acquisizione del Milan. Una notizia, dunque, che va a confermare l'esclusiva data dai colleghi di Reuters e de L'Equipe.

14.40 - Neil Hasson, managing director di Investcorp European Real Estate, al Sole 24 Ore il 24 marzo si era espresso così riguardo agli investimenti italiani ricorda Eurosport: “Abbiamo sempre visto un enorme potenziale in Italia. Abbiamo iniziato con partnership con brand come Gucci e Riva e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate”.

14.20 - Dopo la breaking news di Reuters, che ha raccontato del fondo del Bahrain InvestCorp in trattativa esclusiva con Elliott per acquistare il Milan, arriva anche un'altra conferma importante.

Secondo Bloomberg Investcorp sarebbe vicino all'acquisto del club rossonero per una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), secondo fonti vicine alla faccenda. Il fondo del Bahrain ha già investito in Italia con Gucci, Riva e Dainese.

14.00 - Investcorp è un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, per clienti privati ​​e istituzionali. Fondata nel 1982, l'azienda ha uffici a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai e Singapore.

L’azienda al momento può vantare circa 40 miliardi di dollari di asset in gestione, diversificati in tre continenti diversi, sei classi di attività e molte linee di prodotti. Ha diverse divisioni: non solo hedge fund, anche private equity e real estate.

13.40 - Come riportato da Reuters, Investcorp, con sede in Bahrain, è in trattativa esclusiva per l'acquisto del Milan. Una fonte che segue da molto vicino la vicenda ha riferito all'agenzia stampa britannica che l'accordo per l'acquisto del club è prossimo alla conclusione.

Amici e amiche di MilanNews.it, in una giornata importante come quella di Milan-Genoa arrivano da fonti molto attendibili voci su una possibile cessione del Milan da parte del fondo Elliott in favore del fondo InvestCorp del Bahrain. Con il nostro live testuale proveremo a tenervi aggiornati minuto per minuto con tutte le news di giornata sull'argomento.