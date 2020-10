LIVE MN - Inter-Milan (0-2) - Uno-duo di Ibra, raddoppio rossonero

22' Milan aggressivo in mezzo al campo.

18' Inter in attacco. Lukaku sfonda dalla sinistra e calcia in porta: tiro centrale, blocca Donnarumma.

16' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Azione splendida, assist dalla destra di Leao e tap-in facile di Ibrahimovic, che sigla il raddoppio!

13' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Handanovic respinge il rigore, ma poi Zalatan la ribadisce in rete.

11' Calcio di rigore per il Milan: fallo di Kolarov su Ibrahimovic.

8' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Inter.

5' Theo è dolorante ma sembra farcela. Si riprende a giocare.

4' Gioco fermo: infortunio per Hernandez dopo uno scontro di gioco con Lukaku.

2' Hakimi supera in dribbling Theo Hernandez e mette in mezzo, ma la difesa del Milan riesce a recuperare il pallone.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Mariani: partiti! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia nerazzurra per l'Inter, casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro: è il giorno del derby, la sfida più attesa da queste parti (e non solo). Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Stavolta non ci sono coreografie ad accogliere i giocatori, ma fa lo stesso: Inter-Milan mantiene intatto il suo fascino. E tutta la sua importanza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Sanchez, Eriksen, Darmian, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano, Pinamonti. All.: Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Donnarumma A., Tatarusanu, Conti, Dalot, Kalulu, Krunic, Tonali, Castillejo, Diaz, Hauge, Colombo, Maldini. All.: Pioli