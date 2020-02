LIVE MN - Inter-Milan (4-2) - Crollo incredibile, il derby è nerazzurro

Il solito Milan regala il derby all’Inter dopo aver dominato per tutto il primo tempo. A nulla è servito il doppio vantaggio firmato da Rebic e Ibrahimovic. I rossoneri, infatti, rovinano tutto a inizio ripresa, apparecchiando la partita per i “cugini”, che prima accorciano le distanze con Brozovic e poi, nel giro di un paio di minuti, pareggiano i conti con Vecino. Poco dopo De Vrij completa la rimonta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale, poi, Lukaku arrotonda il risultato con la rete del definitivo 4-2. Una mazzata tremenda per il Milan, che sprofonda nuovamente in classifica. Stavolta (forse) definitivamente.

94' Finisce qui: l'Inter vince 4-2.

93' GOL DELL'INTER! Lukaku insacca di testa su un cross dalla destra e chiude il derby: 4-2 per i nerazzurri.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Milan a un passo dal gol. Cross di Paquetà, colpo di testa di Ibrahimovic e pallone che sbatte sul palo.

88' Occasionissima per l'Inter. Barella si presenta a tu per tu con Donnarumma ma non riesce a superare il portiere rossonero,

87' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Bonaventura, libera la difesa dell'Inter.

84' Ultimo cambio per il Milan: fuori Rebic, dentro Bonaventura.

81' Altra sostituzione per il Milan: Paquetà prende il posto di Kessié.

80' Inter a un passo dal gol. Punizione di Eriksen e pallone che si stampa sulla traversa.

79' Sostituzione per il Milan: Leao al posto di Castillejo. Cambio anche per l'Inter: esce Candreva, entra Moses.

78' Ammonizione per Conti.

77' Ancora Inter. Brozovic ci prova da fuori, ma il suo tiro è troppo debole e centrale per impensierire Donnarumma.

72' Cambio per l'Inter: fuori Sanchez, dentro Eriksen.

70' GOL DELL'INTER! Calcio d'angolo per i nerazzurri: cross in mezzo e colpo di testa vincente di De Vrij.

69' Occasionissima per Lukaku, che calcia dal cuore dell'area di rigore rossonera ma non inquadra la porta.

68' Punizione in zona centrale per il Milan: destro di Inrahimovic e pallone che esce non di molto.

65' Il Milan sembra aver accusato il colpo.

61' Cartellino giallo per Kessié.

60' L'Inter attacca con Candreva, che ci prova da fuori ma sbaglia la conclusione: pallone in Curva.

59' Incredibile doccia fredda per il Milan, che ora prova a reagire.

54' Doppia ammonizione per l'Inter: Skriniar e Barella finiscono sul taccuino di Barella.

53' PAREGGIO DELL'INTER! Vecino sfrutta una dormita della difesa rossonera e insacca.

51' GOL DELL'INTER! Prodezza di Brozovic: sinistro al volo dalla distanza e pallone all'angolino.

50' Inter all'attacco. Un cross sporcato mette in difficoltà Donnarumma, che se la cava in qualche modo.

47' Cartellino giallo per Vecino.

45' Tutto è pronto. Fischio di Maresca: si riparte! Possesso Inter.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Il Milan domina l'Inter e chiude 2-0 il primo tempo. I rossoneri partono forte, chiudendo subito all'angolo i nerazzurri, che faticano a uscire dalla propria metà campo. Vecino ha una buona chance, ma sono gli "ospiti" ad avere le occasioni migliori. A cominciare dal clamoroso palo di Calhanoglu. Ma al 40esimo la gara si stappa. Prima Rebic su assist di Ibra e poi lo stesso Zlatan sugli sviluppi di un calcio d'angolo mandano i rossoneri sul doppio vantaggio all'intervallo. Fin qui, una prestazione impeccabile da parte della squadra di Pioli.

46' Fine primo tempo.

46' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa vincente di Ibrahimovic, che sigla il 2-0!

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Corner per l'Inter: pallone dentro, poi Donnarumma riesce a bloccare.

43' Punizione dalla sinistra per l'Inter: tiro-cross e intervento di Donnarumma, che non si fida e devia in angolo.

40' GOL GOL GOOOLLL!!! REBIC!!! Traversone in area, sponda di Ibrahimovic e tocco vincente di Rebic, che insacca a pochi passi da Padelli.

36' Il Milan fa la partita ma non riesce a sfondare.

31' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu direttamente sul muro interista.

29' Angolo per il Milan: cross in area, libera la retroguardia nerazzurra.

28' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, l'Inter si rifugia ancora in corner.

25' Corner per l'Inter: pallone fuori per Brozovic, che ci prova da fuori ma colpisce male. Rinvio dal fondo per il Milan.

24' Inter a un passo dal gol. Lukaku scappa sulla destra e mette in mezzo per Vecino, che calcia a botta sicura: Donnarumma riesce a respingere.

23' Angolo per il Milan: traversone di Castillejo, Padelli fa suo il pallone.

19' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, colpo di testa di Godin e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

16' Rebic ha una buona chance dal limite, ma il suo mancino finisce in Curva.

15' Match intenso a San Siro.

12' Corner per l'Inter: cross in area, mischia davanti a Gigio e pallone che poi finisce tra i guantoni del portiere rossonero.

9' Milan a un passo dal gol. Destro secco di Calhanoglu e pallone che sbatte sul palo a Padelli ormai battuto.

7' Buon Milan in questo avvio. Castillejo vede e serve Rebic in area: tiro del croato e pallone che sbatte su un difensore avversario.

5' Ripartenza del Milan. Ibrahimovic verticalizza in area per Kessié, ma sbaglia il tocco: Padelli fa suo il pallone.

3' Calcio d'angolo per il Milan: tocco corto, poi l'azione sfuma. Riparte l'Inter.

2' Milan subito all'attacco. Castillejo mette in mezzo per Ibrahimovic, che gira al volo ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Maresca: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande atmosfera a San Siro.

È la partita più attesa, non soltanto in città. È la sfida tra due filosofie, tra due mondi vicini eppure così lontani. È la stracittadina per eccellenza, è Inter-Milan. In una parola: derby. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca ormai poco al fischio d’inizio del match: le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

INTER: Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Sanchez, Lukaku. A disp.: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, D'Ambrosio, Asamoah, Pirola, Biraghi, Moses, Sensi, Borja Valero, Esposito, Eriksen. All.: Conte

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Begovic, Calabria, Musacchio, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetà, Saelemaekers, Leao. All.: Pioli