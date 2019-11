LIVE MN - Juventus-Milan (0-0) - Diagonale di Piatek: Szczesny respinge

61' Sostituzione per il Milan: fuori Krunic, dentro Bonaventura. Cambio anche per la Juve: Douglas Costa al posto di Bernadeschi.

58' Buona occasione per il Milan. Paquetà vede e serve Piatek, che entra in area e calcia in diagonale: Szczesny riesce a deviare.

56' Cartellino giallo per Cuadrado.

55' Cambio per la Juve: Dybala prende il posto di Cristiano Ronaldo.

53' Bell'azione della Juventus, che poi va al tiro con Matuidi: destro a giro e pallone che esce di un soffio.

52' La Juve recupera palla nella propria metà campo e riparte. Tocco per Bernadeschi, che calcia da fuori ma non inquadra la porta.

49' Match sempre in equilibrio allo Stadium.

45' Tutto è pronto. Fischio di Maresca: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Buon Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Decisamente meglio i rossoneri sul piano del gioco e, soprattutto, delle occasioni. Gli ospiti, infatti, impegnano più volte Szczesny, sfiorando almeno un paio di volte il gol del vantaggio. Le chance migliori sono tutte milaniste: Piatek spreca da ottima posizione, Paquetà trova sulla sua strada il portiere avversario (gran parata all'incrocio). La Juve è tutta in un tiro sul primo palo di Higuain, disinnescato senza tanto affanno da Donnarumma. Insomma, un primo tempo decisamente positivo.

46' Fine primo tempo.

46' Altra occasione per il Milan. Verticallizzazione per Piatek, che entra in area e calcia forte sul primo palo: Szczesny respinge.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Ammonizione per Bennacer.

43' Theo Hernandez calcia dalla lunghissima distanza impegnando Szczesny.

42' La Juve ci prova con Ronaldo, ma il suo tiro è troppo centrale e debole per impensierire Donnarumma.

40' Cartellino giallo per Krunic.

36' Milan ben messo in campo. I rossoneri difendono con ordine per poi ripartire.

32' Corner per il Milan: Suso mette in mezzo, Bernadeschi mette fuori, poi Theo Hernandez calcia da fuori ma spara altissimo.

30' Azione personale di Bernardeschi, che poi ci prova dal limite con il mancino: pallone alto sopra la traversa.

29' Milan con personalità in questa prima mezzora di gioco.

26' Angolo per il Milan: cross in area, libera la difesa della Juve.

25' Milan a un passo dal gol. Bennecer serve Conti, che di prima mette in mezzo per Paquetà: colpo di testa e super parata di Szczesny.

24' Ritmi piuttosto bassi. Le due squadre continuano a studiarsi.

21' Buon Milan in questa fase. I rossoneri alzano il loro baricentro.

17' Che occasione per Piatek! Cross al bacio di Suso e colpo di testa del polacco che, tutto solo nel cuore dell'area della Juve, spara sul fondo.

16' Altro corner per la Juve: cross in mezzo, Romagnoli allontana di testa.

15' Calcio d'angolo per la Juventus: pallone dentro, Ronaldo tocca di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta.

14' Juve in attacco. Pallone in area per Higuain, che calcia sul primo palo trovando sull sua strada Donnarumma.

13' Match in equilibrio allo Stadium.

11' La Juventus prova a fare la partita, ma il Milan difende con ordine.

8' La Juve penetra in area con una bella azione manovrata, ma Conti riesce a intercettare e spazzare via.

6' Le due squadre si studiano.

3' Krunic recupera un buon pallone sulla trequarti avversaria e serve Piatek in area, ma il polacco sbaglia la chiusura del triangolo e l'azione sfuma.

2' Calcio d'angolo per la Juventus: cross in mezzo e pallone irraggiungibile per tutti.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Maresca: si comincia! Primo pallone del match per la Juve.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica casacca bianconera per la Juve, maglia rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a Torino. Manca ormai poco al fischio d'inizio di Juventus-Milan, una delle grandi classiche del nostro campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, posticipo della 12esima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, De Sciglio, Danilo, Khedira, Emere Can, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Dybala. All.: Sarri

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Rodriguez, Caldara, Gabbia, Biglia, Bonaventura, Leao, Rebic. All.: Pioli