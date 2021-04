LIVE MN - Lazio-Milan (3-0) - Doppio Correa e Immobile: crollo rossonero

Ennesimo crollo: il Milan sta buttando via la stagione. Altro che Superlega: i rossoneri rischiano di rimanere fuori dalla Champions. La Lazio passeggia su Calhanoglu e compagni, che ci provano ma senza qualità né tanta voglia. La doppietta di Correa e il gol di Immobile certificano una crisi che dura ormai da mesi. Ora la strada si fa in salita: davanti alla squadra di Pioli c'è una montagna difficile da scalare. Cos'è successo a questo gruppo? La benzina è finita, ok, ma questa non può essere una valida giustificazione.

Fischio finale: Lazio-Milan 3-0.

93' Ci sranno 3 minuti di recupero.

89' Calcio d'angolo per il Milan: cross dentro, colpo di testa di Kessie e pallone che sbatte sul palo.

88' Triplo cambio per la Lazio: Cataldi, Muriqi e Akpa Akpro prendono il posto di Leiva, Luis Alberto e Immobile.

87' GOL DELLA LAZIO! Pallone per Immobile, che calcia dal limite senza pensarci su due volte e trova l'angolino giusto. Crollo del Milan!

84' Bel tiro da fuori di Tonali: pallone che sfiora il palo alla sinistra di Reina.

81' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, libera la retroguardia della Lazio.

80' Lazio a un passo dal terzo gol. Pallonetto di Immobile e pallone che sbatte sulla traversa a Donnarumma ormai battuto.

78' Luis Alberto ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

76' Cambio per la Lazio:Pereira prende il posto di Correa.

75' Milinkovic-Savic, già ammonito, colpisce Romagnoli con una gomitata: Orsato vede ma lascia correre.

74' Corner per il Milan: pallone dentro, colpo di testa di Tomori e parata di Reina, che riesce a bloccarla.

73' Sostituzione per il Milan: fuori Kjaer, al suo posto Romagnoli.

70' Doppio cambio per il Milan: entrano Dalot e Tonali, escono Calabria e Bennacer.

68' Sostituzione per la Lazio: Fares in campo al posto di Lulic.

65' Altro calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, Reina esce a vuoto ma i rossoneri non ne approfittano.

64' Angolo per il Milan: cross in mezzo ma pallone irraggiungibile per tutti.

63' Doppio cambio per il Milan: Diaz e Leao prendono il posto di Saelemaekers e Mandzukic.

59' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, la difesa della Lazio spazza via.

57' Corner per la Lazio: cross in mezzo e pallone direttamente tra i guantoni di Donnarumma. Poi giallo a Milinkovic che impedisce a Gigio di rinviare.

56' Ancora la Lazio, sempre con Correa: gran destro in diagonale e bella parata di Donnarumma, che si rifugia in angolo.

55' Ora il Milan ha una montagna da scalare.

51' GOL DELLA LAZIO! Doppietta di Correa. L'attaccante biancoceleste prende palla, punta Tomori, lo supera e poi calcia una botta sul primo palo.

49' Saelemaekers ha una grande occasione, ma cerca un compagno anziché tirare da centro area. Era tutto solo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Lazio in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Decide, per il momento, la rete di Correa al secondo minuto di gioco. Inizio shock per il Milan, che va sotto al pronti-via e sbanda pericolosamente per tutta la prima parte del match. I rossoneri, passata la "sbornia", guadagnano metri sul campo, creando più di un'occasione da gol con Calhanoglu, Saelemaekers e Mandzukic. I padroni di casa trovano il raddoppio in contropiede, ma il sigillo di Lazzari viene cancellato per un fuorigioco davvero millimetrico. Servirà una ripresa di tutt'altro spessore, il rischio è di buttare via la stagione in malo modo.

46' Fine primo tempo.

46' Grande occasione per il Milan. Saelemaekers mette in mezzo per Mandzukic, che calcia al volo ma Reina riesce a bloccare.

45' Ci saraà 1 minuto di recupero.

43' La Lazio segna in contropiede con Lazzari, ma Orsato annulla grazia al VAR: era fuorigioco.

40' Rebic serve Theo Hernandez in zona centrale: sinistro da fuori del francese e pallone che finisce alto sopra la traversa.

39' Il Milan è cresciuto molto negli ultimi minuti.

35' Bella giocata di Saelemaekers, che triangola con Calhanoglu e calcia dal limite: conclusione debole, Reina la tiene lì.

31' Palla-gol per Calhanoglu! Il dieci rossoneri si presenta a tu per tu con Reina ma calcia sul corpo del portiere avversario.

29' Rebic ci prova con il destro a giro dal limite, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

27' In questa fase la partita è più equilibrata, ma il Milan non riesce a rendersi pericoloso.

24' Hernandez regala il pallone a Correa, che ci prova subito ma non inquadra la porta. Ennesimo errore di Theo.

22' Corner per il Milan: pallone dentro e altro fallo in attacco, stavolta di Tomori.

20' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, sponda di Kjaer e poi fallo di Mandzukic. Punizione per la Lazio.

19' Ammonizione per Acerbi.

15' Brutto Milan fin qui. La Lazio controlla la partita.

12' Ancora Milan, sempre con Correa: tiro al volo da centro aerea e pallone che finisce alto sopra la traversa.

11' Il Milan fa una gran fatica a impostare da dietro.

6' Milan in grande difficoltà. Milinkovic triangola con Immobile e calcia, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

5' Lazio a un passo dal secondo gol. Donnarumma salva su un tiro ravvicinato di Immobile.

2' GOL DELLA LAZIO! Pallone per Correa, che si presenta davanti a Donnarumma, lo salta e insacca. Padroni di casa subito in vantaggio.

2' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e pallone direttamente tra i guantoni di Reina.

1' Subito il Milan. Calhanoglu scambia con Mandzukic e calcia da fuorio: Reina riesce a parare.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia biancoceleste per la Lazio, casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Olimpico. I rossoneri affrontano la Lazio nella nella 33esima giornata del campionato di Serie A. È uno scontro diretto in chiave Champions: in palio ci sono punti preziosissimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

LAZIO: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Srsakosha, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. A disp.: Jungdal, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, Leao. All.: Pioli.