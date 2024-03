live mn Le formazioni ufficiali: Chukwueze titolare, Pulisic parte dalla panchina

FIORENTINA: (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltrán, Kouamé; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barák, Castrovilli, Infantino, Lopez; González, Nzola, Sottil. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Gabbia, Simić, Terracciano; Adli, Musah, Pulisic, Zeroli; Jović, Okafor. All.: Pioli.

19.10 - Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 potrebbe esserci un cambiamento dell'ultimo momento nella formazione del Milan che scenderà in campo dal primo minuto al Franchi contro la Fiorentina. Inizialmente era previsto che giocasse Pulisic, che però arriva dai faticosi impegni con la nazionale.

Lo statunitense, racconta l'inviato di Sky, potrebbe non farcela per, banalmente, problemi di stanchezza. Nel caso è pronto dal primo minuto Samuel Chukwueze, che proprio nell'ultima partita prima della sosta ha trovato il suo progimo gol in Serie A contro l'Hellas Verona. A breve le ufficiali.

18.40 - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor per RedBird nel Milan, oggi non è presente all’Artemio Franchi per la sfida di Serie A contro Fiorentina. Lo svedese, che di solito accompagna la squadra insieme gli altri dirigenti del club, si trova attualmente a Dubai.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Zlatan presenzia come ospite ad un evento organizzato da Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri in una collaborazione che va avanti ormai da oltre 15 anni, ed altri partner commerciali.

18.10 - Il tema dello stadio è uno dei punti fissi dell'esperienza di Gerry Cardinale al Milan. Il manager americano in capo a RedBird ha da sempre dichiarato di voler puntare su il nuovo impianto per il club rossonero per aumentare le possibilità di competitività a livello internazionale con i grandi club europei. Il sito web Fortune.com ha pubblicato quest'oggi un articolo dal titolo "Il Tycoon dello sport americano che vuole costruire lo Yankee Stadium a Milano potrebbe aver trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana". Nel pezzo vengono riportate anche alcune dichiarazioni del numero uno rossonero in merito alla sua idea di gestione delle risorse in un club ma anche sull'idea del nuovo stadio.

Sulla visione dello sport: “Lo sport oggi non è più un hobby per ricchi. Lo sport è un business multimiliardario per l'intrattenimento di eventi dal vivo, e per riuscire a fare queste cose bisogna avere relazioni e competenze multidisciplinari in tutta una serie di attività. Una grande macro cosa nello sport, in generale, è che c'è stata questa massiccia escalation di valutazioni nello sport e nessuna delle persone e delle infrastrutture ha tenuto il passo. Voglio dire, ora sono tutte mini Disney, società di intrattenimento per eventi dal vivo”.

Sul nuovo stadio del Milan: “È tempo per l'Italia e per Milano di fare quello che hanno fatto gli Yankees nel 2008 (nuovo stadio, abbattendo quello vecchio storico, ndr). Il vecchio Yankee Stadium esisteva da sempre. C'era Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle e Roger Maris. Era un'icona. Ma si sono resi conto che è arrivato il momento di una nuova versione. Ho sentito dalle esperienze passate di altri che è molto difficile. Tuttavia mi piacciono le nostre possibilità".

17.30 - Gianfranco Zola, ex attaccante, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha analizzato la stagione di diversi club di Serie A. Ecco le sue parole sul Milan di Stefano Pioli: "Se il Milan ha le carte in regola per conquistare il secondo posto? Sì, è lì per merito. Ha buoni giocatori, in primis penso a Loftus-Cheek e Pulisic che vengono dal Chelsea. Può mantenere il secondo posto e poi penserà a rinforzarsi. Sempre con Pioli in panchina? Non avrei dubbi, se fossi un dirigente rossonero. Pioli ha vinto uno scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore. Non capisco le critiche che gli sono piovute addosso. Il Milan ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale".

17.00 - Contro la Fiorentina, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino giallo rimediato due settimane contro il Verona (era diffidato). Al suo posto, sulla fascia sinistra della difesa milanista, giocherà Alessandro Florenzi. Ma com'è il rendimento del Milan senza il terzino francese? Come riferisce Sky, nelle ultime due stagioni, i rossoneri hanno giocato dieci volte senza Theo e hanno ottenuto solo due vittorie.

Ecco le dieci partite nel dettaglio:

1/10/22 - Empoli-Milan 1-3

5/10/22 - Chelsea-Milan 3-0

8/11/22 - Cremonese-Milan 0-0

24/01/23 - Lazio-Milan 4-0

18/03/23 - Udinese-Milan 3-1

15/04/23 - Bologna-Milan 1-1

03/05/23 - Milan-Cremonese 1-1

23/09/23 - Milan-Verona 1-0

22/10/23 - Milan-Juventus 0-1

04/11/23 - Milan-Udinese 0-1

16.30 - Quella di questa sera contro la Fiorentina sarà la 200ª presenza con la maglia del Milan per Rafael Leao. L'esterno d'attacco portoghese era arrivato dal Lille nell'estate del 2019 a titolo definitivo per circa 49,50 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Le ottime prestazioni offerte nel corso di queste cinque stagioni in rossonero hanno permesso a Leao non solo di diventare uno dei giocatori più forti a livello mondiale, ma anche di meritarsi la conferma, con tanto di rinnovo, e vestire la gloriosa maglia numero 10 del Milan. La prima presenza in assoluto di Leao risale al 25 agosto del 2019, quando il Milan, allora allenato da Giampaolo, perse la partita d'esordio alla Dacia Arena di Udine per 1 a 0 contro l'Udinese. In quell'occasione il portoghese scese in campo per soli 15'. Contando invece solo la Serie A, sono 155 le presenze con la maglia del Milan del fuoriclasse lusitano.

16.00 - La squadra arbitrale per Fiorentina-Milan al gran completo:

Arbitro: MARESCA

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV uomo: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

15.30 - A fronte delle diverse assenze alle quali bisognerà far fronte questa sera, Stefano Pioli ha ben deciso di portarsi dietro dalla Primavera di Ingazio Abate tre dei prodotti più talentuosi del settore giovanile rossonero, ovvero Kevin Zeroli, Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi.

15.00 - L’arbitro designato per Fiorentina vs Milan di questa sera è Maresca della sezione di Napoli. Sarà la 16ma volta alla direzione del Milan per il partenopeo, finora 8 vittorie rossonere, 4 pareggi e 3 sconfitte. Non ci sono precedenti tra Milan e Fiorentina con Maresca arbitro; in questa stagione Maresca ha incontrato il Milan in due occasioni, entrambe vittoriose: un 1-0 in casa contro il Verona alla 5a giornata, e la rocambolesca partita di Udine, vinta per 3-2, con il caso razzismo avente Maignan vittima, gestito bene dall'arbitro campano.

14.30 - Stasera all'Artemio Franchi di Firenze andrà in scena l'anticipo della 30^ giornata di Serie A fra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Milan di Stefano Pioli. Il bilancio complessivo delle partite in campionato fra queste due storiche compagini italiane sorride ai rossoneri, che hanno vinto 80 dei precedenti 180 incontri, pareggiandone 48 e perdendone 52, 37 dei quali addirittura in trasferta.

14.00 - Per questa gara, Stefano Pioli dovrà a fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi. A destra ci sarà Davide Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Tijjani Rejnders, reduce dal primo gol con l'Olanda, e Ismael Bennacer. Davanti, alle spalle di Olivier Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

13.30- Milan, occhio ai cartellini a Firenze. Sono infatti due i giocatori che rischiano di saltare la prossima sfida di campionato contro il Lecce perché diffidati. I giocatori in questioni sono Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah

12.30 - Contrariamente a quanto accaduto nelle ultime trasferte, Zlatan Ibrahimovic non sarà presente questa sera a Firenze al fianco del Milan per la sfida contro la Fiorentina valida per la 30^ giornata di Serie A. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che sugli spalti del Franchi ci sarà invece il presidente rossonero Paolo Scaroni che con la sua presenza vuole rendere omaggio alla memoria del dirigente viola Joe Barone.

12.00 - Il Milan punta a blindare il secondo posto e in attacco Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud che non segna da quattro partite in campionato e che vuole chiudere al meglio la stagione prima di salutare il Milan e di andare a giocare in Mls al Los Angeles FC. La trasferta della squadra milanista non è però partita nel migliore dei modi: a causa di un problema tecnico, infatti, il volo con a bordo i rossoneri è stato costretto a tornare a Malpensa subito dopo il decollo. Trovato un nuovo aereo, il Milan è ripartito e ha raggiunto Firenze con tre ore di ritardo.

11.45 - Dopo la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo per il Milan che sarà impegnato sul campo della Fiorentina, nella sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. Per questa gara, Stefano Pioli dovrà a fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi. A destra ci sarà Davide Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Tijjani Rejnders, reduce dal primo gol con l'Olanda, e Ismael Bennacer. Davanti, alle spalle di Olivier Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Firenze e dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!