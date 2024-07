live mn Manchester City-Milan (1-2): problema al ginocchio per Florenzi, dentro Pobega..

vedi letture

41' Florenzi è uscito dal campo con le sue gambe, ma è apparso molto sofferente. Il problema al ginocchio sembra essere piuttosto serio.

40' Problema al ginocchio per Florenzi che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Pobega.

37' Errore di Colombo che regala palla a Haaland che calcia con il sinistro, ma stavolta è bravo Torriani a distendersi sulla sua destra e respingere la conclusione dell'attaccante del City.

34' GOOOOLLL!!! ANCORA COLOMBO SU ASSIST DI CHUKWUEZE!!! Azione simile alla prima rete: cross dalla destra del nigeriano per l'attaccante italiano che stavolta batte Ederson con un bel tiro al volo con il sinistro.

33' Manchester City ad un passo dal 2-1: tocco in profondità per Bobb che arriva a tu per tu con Torriani e calcia di poco a lato.

30' GOOOOOLLLL!!! PAREGGIO DI COLOMBO!!! Cross dalla destra di Chukwueze che trova in area piccola il giovane attaccante rossonero che di testa batte Ederson.

27' Altro spunto a destra di Bobb che si accentra e trova ancora in area Haaland che stavolta calcia con il destro, pallone alto non di molto.

19' GOL DEL CITY! Errore in impostazione del Milan, Bobb prende palla, entra in area e serve all'indietro Haaland che con il sinistro batte Torriani.

18' Altra bella azione del Milan: Loftus-Cheek serve Saelemaekers in profondità, il belga trova poi in area Chukwueze che calcia con il sinistro, pallone fuori di poco.

11' Chukwueze trova Colombo in area, dopo l'intervento di un difensore del City arriva a Calabria che prova il sinistro a giro di prima intenzione, Ederson blocca centralmente.

8' Primo guizzo del Milan: lancio in profondità per Loftus-Cheek che entra in area dalla destra e prova la conclusione da posizione defilata, Ederson respinge con i piedi.

7' Ritmi molto bassi in questo avvio di partita.

0' Inizia la partita: primo pallone per il City.

- Le squadre sono in campo: Milan con la consueta maglia rossonera, mentre il City giocherà con la divisa azzurra.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco il Milan scenderà in campo contro il Manchester City nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti. La partita si giocherà nel mitico Yankee Stadium di New York. C'è grande curiosità per vedere come procede il lavoro di Paulo Fonseca, nuovo tecnico dei rossoneri. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione del match valido per il Soccer Champions Tour 2024!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City e Milan:

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Doyle, Simpson-Pusey, Perrone, Bobb, O’Reilly, Susoho, McAtee, Grealish, Haaland. A disp.: Ortega, Carson, Phillips, Kovacic, Gvardiol, Wright, Katongo, Ndala, Galvez, Oboavwodou, Mbete, Heskey, Fatah, Mfuni, Hamilton, Lakyle, Knight, Wilson-Ebrand. All. Pep Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Florenzi, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo. A disp. Nava, Raveyre, Kalulu, Pulisic, Jovic, Jimenez, Pobega, Maldini, Thiaw, Liberali, Musah, Nasti, Cuenca, Bakoune, Adli. All. Paulo Fonseca.