LIVE MN - Mercato Milan: Mario Mandzukic è a Milano

20.15 - Maio Mandzukic è arrivato a Milano ed attualmente alloggia in un albergo in centro. Il croato passerà qui la sua prima notte milanese in attesa delle visite mediche di domattina.

19.36 - Mario Mandzukic è appena atterrato all'aereoporto di Linate. Per l'attaccante croato sono previste domani mattina le visite mediche e, succesivamente, la firma sul contratto.

18.51 - Mario Mandukic sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante croato, in rossonero, ritroverà il compagno della nazionale croata Ante Rebic. Il neo acquisto rossonero con la Croazia ha collezzionato 89 partite, segnando 33 gol.

18.46 - Milan e Parma sono vicini ad un accordo per il trasferimento di Andrea Conti in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di Euro. Mancano solamente gli ultimi dettagli.

18.38 - Si va verso la chiusera della trattativa tra Milan e Chelsea per il difensore centrale Fikayo Tomori. Il classe '97 arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di sterline.

18.15 - Il Milan è pronto ad accogliere il nuovo acquisto Mario Mandzukic. Dopo le prime valutazioni, l'attaccante croato ha convinto la società rossonera a chiudere l'operazione fornendo garanzie a livello fisico e atletico, e con la voglia di mettersi ancora in gioco al fianco di Ibra & Co.

16.40 - Madzukic sbarca a Milano stasera, domani le visite mediche con il Milan.

16.20 - Macchina organizzativa pronta, i rossoneri stanno preparando l'arrivo a Milano di Mario Mandzukic e le visite mediche. L'attaccante croato viene descritto molto carico per questa nuova avventura in rossonero.

15.24 - Andrea Conti non aspetta più la Fiorentina. Il terzino in uscita dal Milan pensava di essere viola entro venerdì scorso, era stato fissato un appuntamento poi non mantenuto, semplicemente perché la Fiorentina avrebbe voluto aspettare l’arrivo di Commisso in Italia, cancellando il summit precedentemente fissato. La situazione ha provocato malumori di ogni tipo, Conti non ci è rimasto benissimo, nel frattempo lo ha corteggiato D’Aversa (suo ex allenatore a Lanciano) e domani arriverà la decisione definitiva. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni, per Conti la Fiorentina era la primissima scelta, l’accordo tra Milan e Parma non sarà un problema. Domani giornata importante per il via libera definitivo. (alfredopedulla.com)

14.35 - Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'accelerata del Milan per Mandzukic, innescata anche dal Covid che ha colpito Hakan Calhanoglu, intaccando ancora di più un reparto in emergenza: "La positività di Calhanoglu ha accelerato l'operazione. Il Milan ha bisogno di un rinforzo immediato, ha sciolto le riserve in mattinata chiamando gli intermediari e ha chiuso. Il giocatore sosterrà le visite mediche già domani mattina e crede di poter stupire tutti con le sue condizioni fisiche. E' convinto di essere in gran forma".

14.31 - Oltre alle operazioni entrata, il Milan è concentrato anche sulle trattative in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb è stato raggiunto un accordo tra Milan e Parma per Andrea Conti con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ora si aspetta la decisione del giocatore. Conti piace anche alla Fiorentina.

13.38 - Dopo la conclusione dell'affare Mandzukic, secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'attaccante croato potrebbe sostenere le visite mediche domani mattina. Il giocatore poi sarà a disposizione di Pioli.

12.59 - Gianluca Di Marzio, intervenuto su Twitter, ha confermato quanto anticipato da MilanNews.it, ovvero che il Milan ha dato l'ok definitivo per Mario Mandzukic. Il giocatore firmerà un contratto di sei mesi con opzione. Il croato dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di domani. Conferme anche su Tomori, sempre più vicino al club rossonero.

11.52 - Accelerata decisiva pure per il difensore Fikayo Tomori (che arriverà in prestito con diritto a 30 milioni) oltre che per Mandzukic (6 mesi con opzione per il rinnovo). Sono ore caldissime per il mercato del Milan, che conta di avere entrambi i giocatori a Milanello a inizio settimana.

di Antonio Vitiello

11.41 - Mario Mandzukic è a un passo dal Milan. Arrivano conferme sui dettagli del contratto: il croato firmerà un accordo da 1.8 milioni per 6 mesi con opzione automatica di rinnovo se il Milan si qualificherà per la prossima edizione della Champions League. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore.

di Pietro Mazzara

11.16 - Il Parma si sta facendo sotto in maniera concreta per Andrea Conti. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che spiega che la Fiorentina aveva proposto un prestito con diritto, mentre gli emiliani potrebbero mettere sul piatto i 7 milioni chiesti dal Milan per il cartellino dell’esterno destro.

10.02 - La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. L’incontro del 13 gennaio tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore - si legge - verrà replicato a breve. Maldini e Massara sono saliti a 4 milioni di euro d’ingaggio pur di prolungare l’accordo in scadenza a giugno, la controparte chiede 5 milioni. I bonus, come al solito, possono annullare le distanze.

9.48 - Mario Mandzukic a un passo dal Milan. Accordo vicinissimo con l'attaccante croato, che arriverà per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore, rimasto svincolato dopo la fine del rapporto con Al-Duhai, aspettava l'occasione giusta per rimettersi in gioco. Occhio ai prossimi sviluppi su questo fronte caldissimo di mercato: il club rossonero sta per mettere a segno il secondo colpo di gennaio.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara