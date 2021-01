MN - Mandzukic a un passo dal Milan: accordo vicinissimo

Mario Mandzukic a un passo dal Milan. Accordo vicinissimo con l'attaccante croato, che arriverà per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore, rimasto svincolato dopo la fine del rapporto con Al-Duhai, aspettava l'occasione giusta per rimettersi in gioco. Occhio ai prossimi sviluppi su questo fronte caldissimo di mercato: il club rossonero sta per mettere a segno il secondo colpo di gennaio.

Arrivano conferme sui dettagli del contratto: Mandzukic firmerà un accordo da 1.8 milioni per 6 mesi con opzione automatica di rinnovo se il Milan si qualificherà per la prossima edizione della Champions League. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara