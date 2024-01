live mn - MIL-ATA (1-2): Rossoneri sconfitti, fallito un altro obiettivo stagionale

Il Milan perde l'ennesima partita in cui era andato in vantaggio, e lo fa con una prestazione non degna dell'importanza della posta in gioco. Tante parole e chiacchiere su come si volesse vincere la Coppa Italia e poi in campo si vede tutt'altro. L'Atalanta di Gasperini va in Semifinale grazie alla doppietta di Koopmeiners, inutile il bel gol di Leao.

- Espulso Mirante a fine partita.

95' FInisce il check, niente rigore. Il Milan perde e viene eliminato dalla Coppa Italia, ennesimo obiettivo stagionale fallito.

94' Ultimo corner per il Milan, colpo di testa e mano di un calciatore dell'Atalanta. Ma difficile che sia rigore.

93' Finale di partita desolante. Milan mai pericoloso, solo tanta confusione e stanchezza. E intanto se ne va anche l'ennesimo obiettivo stagionale.

90' Ammonito Ederson per un fallo su Pulisic.

89' Quattro minuti di recupero.

88' Tiro di Musah da fuori, Carnesecchi si tuffa e para.

87' Leao entra in area, Holm lo ferma in scivolata. Proteste del Milan per un possibile tocco di mano.

86' Ultimi cambi per l'Atalanta: fuori Scalvini e Koopmeiners, dentro Hien e Muriel.

83' Occasione Milan! Leao ha reso il favore a Theo, che però alza troppo la mira e di sinistro, in area di rigore, la manda fuori.

81' Difficile capire lo schieramento in campo del Milan dopo i cambi. Un po' di confusione, e il tempo passa...

80' Ammonito Leao per proteste.

79' Spinge il Milan, più di confusione che di altro.

78' Cambio per l'Atalanta: escono De Ketelaere e Ruggeri, dentro Scamacca e Zappacosta.

75' Ottimo filtrante di Terracciano per Leao, che entra in area e inciampa sul pallone... Altra occasione pericolosa non sfruttata.

73' Doppio cambio per il Milan: escono Reijnders e Loftus-Cheek, entrano Giroud e Adli.

71' Sinistro da fuori di Pulisic, Carnesecchi si distende bene e devia in angolo.

70' Atalanta vicinissima al terzo gol con Ederson. Musah molto bravo a salvare tutto deviando in angolo il tiro del centrocampista avversario.

69' Azione prolungata del Milan che prova a sfondare centralmente, la Dea si chiude bene.

66' Miranchuk prova il sinistro a giro da fuori, palla a lato di poco. Milan sulle ginocchia.

63' De Ketelaere mastica il pallone in area piccola e non riesce a spingere in rete il cross rasoterra di Ruggeri. Milan in difficoltà.

61' Doppio cambio per il Milan: fuori Calabria e Jimenez, dentro Simic e Terracciano.

59' Gol dell'Atalanta. Koopemeiners spiazza Maignan. 1-2 Atalanta.

59' Rigore confermato, anche se dal replay Jimenez riesce effettivamente ad intervenire sul pallone.

58' Ammonito Theo per proteste.

57' Rigore per l'Atalanta. Intervento sciocco di Jimenez su Miranchuk. Ma c'è un chek del VAR.

56' Ottima azione di Loftus-Cheek che arriva in area ma non tira. Ederson interviene in scivolata e salva tutto.

55' Ederson trova benissimo Koopmeiners tra le linee, l'olandese si gira e dal limite tira: palla a lato di poco.

52' Ottimo recupero di Jimenez che in velocità si mangia De Ketelaere. Ottimo atteggiamento dello spagnolo.

49' Cross a campanile di Leao da sinistra, palla per Musah che tenta il colpo di testa: Carnesecchi para senza problemi.

48' Mamma che contropiede sprecato dal Milan... Leao, a campo libero e aperto, la passa a Calabria ma sbaglia totalmente la misura del passaggio. Difficile spiegare un errore tecnico del genere.

47' Tiro da fuori di Koopmeiners, molto bravo Maignan ad allungarsi e deviarla in angolo.

46' Fischia Di Bello, al via la ripresa: primo pallone per il Milan.

- Le due squade fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto per il secondo tempo.

Primo tempo tirato che ha visto un Milan padrone del gioco non riuscire a scardinare un'Atalanta messa molto bene in campo. I rossoneri hanno cercato più volte di aprire la difesa della Dea, riuscendoci solo nel finale: grande azione di Theo e Leao e gol del portoghese stupendo. Gioia che dura pochissimo visto che il pareggio di Koopmeiners, su dormita generale, è immediato. Sarà fondamentale rientrare in campo con l'atteggiamento giusto.

51' Fine primo tempo.

50' Miracolo di Calabria che stoppa in scivolata un tiro a botta sicura di Pasalic per ben due volte. Intervento che vale due gol.

47' Cinque minuti di recupero.

46' Gol dell'Atalanta. Milan sorpreso dopo il calcio d'inizio, difesa totalmente fuori posizione. Cross in mezzo e Koopmeiners la tira secca rasoterra, niente da fare per Maignan. 1-1.

45' GOOOOL GOOOOOOL GGOOOOOOOOOLLLLL DEL MILAAAAANNN!!! RAFA LEAOOOOOOOOOOOO! Azione spettacolare! Prende palla Rafa a centrocampo, Theo si sovrappone, va sul fondo e rimette in mezzo. Leao al volo di piattone la schiaffa alle spalle di Carnesecchi, tiro preciso e secco! 1-0 Milan.

44' Grande palla a tagliare il campo di Jimenez per Leao, Rafa non va cattivo e si fa anticipare da Djimsiti.

42' Anche de Roon non ce la fa dopo il testa-testa con Gabbia. Al suo posto entra Pasalic.

40' Cambio forzato per il Milan: esce Gabbia, che presumibilmente si è rotto il naso, ed entra Kjaer.

39' Espulso Gasperini per proteste decisamente reiterate. Doppio giallo per il tecnico della Dea.

38' Ammonito Gasperini per proteste.

37' Rischio! Cross per De Ketelaere che da ottima posizione tenta una sponda invece che il tiro: sul pallone vagante ci vanno Gabbia e de Roon, che si scontrano e si fanno male. Problemi per Gabbia.

35' Grande cavalcata di Musah sulla destra, lo statunitense però spreca l'azione tentando un improbabile tunnel.

33' Bell'azione personale di Reijnders, aiutato da un rimpallo, che si insinua in area avversaria. L'olandese però si dimentica di tirare e viene rimontato.

31' Prima azione pericolosa dell'Atalanta: grande uscita dal pressing della Dea sul lato sinistro, De Ketelaere si libera per il cross. Traversone in mezzo su cui si precipita Holm, il tiro dell'esterno però finisce altissimo.

28' Lanciato Musah a destra, Carnesecchi costretto ad uscire dall'area e spazzare. Milan che spinge.

25' Serie di scambi provati dal Milan al limite dell'area dell'Atalanta ma niente di fatto. I bergamaschi si difendono in modo efficace.

23' Musah recupera un ottimo pallone a centrocampo ma sbaglia il tempo nel servire Pulisic: occasione potenzialmente ghiotta sprecata.

20' Altro calcio d'angolo non sfruttato dal Milan, la battuta di Reijnders è troppo corta.

19' Ripartenza Milan con Pulisic, palla a Leao che mette in mezzo: Jovic fa il velo, la palla arriva a Musah. Il centrocampista prova la botta forte di destro, Carnesecchi devia in angolo.

18' Per ora è il Milan che ha il pallino del gioco in mano, l'Atalanta aspetta al varco. Dea ben messa in campo, pressing efficace e linee molto strette.

16' Che occasione per il Milan! Cross di Reijnders da sinistra, la palla arriva a Pulisic che prova la gran botta al volo: lo statunitense svirgola, facile per Carnesecchi.

15' Si sgancia Theo! Ottima azione in combinazione con Rafa, il francese arriva sul fondo e crossa: deviato in angolo.

12' Bel contropiede del Milan orchestrato prima da Leao e poi da Musah, la palla arriva a Reijnders che cerca l'ottima imbucata per Calabria in area: bella idea, realizzazione da rivedere. L'Atalanta recupera.

9' Sgasata di Jimenez a sinistra, Scalvini lo contiene e poi conquista un fallo laterale vicino la bandierina. Lo spagnolo si sta proponendo molto.

6' Cross di destro dalla trequarti di Jimenez, Musah viene anticipato all'ultimo in area da Ruggeri.

5' Ritmi alti, entrambe le squadre schierate bene in campo. Avvio di match di studio.

3' Prima uscita palla al piede interessante del Milan che porta allo scatto a sinistra di Jimenez. Lo spagnolo viene però fermato da Holm in fallo laterale.

2' Milan che inizialmente si schiera con un 3-4-3. Musah a tutta fascia a destra, Calabria tra i tre centrali con Gabbia e Theo.

1' Fischio d'inizio, si parte. Primo pallone del match per l'Atalanta.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossonera per il Milan, maglia bianca da trasferta per l'Atalanta.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Quarti di finale di Coppa Italia, gara secca, il Milan di Stefano Pioli affronta l'Atalanta di Gasperini. Rossoneri che devono riuscire a dare continuità alle ultime prestazioni positive tra Serie A e Coppa per approdare alle Semifinali e dare un senso più che positivo alla stagione. Pioli effettua tre cambi rispetto ad Empoli: dentro Gabbia, Jimenez e Jovic. Gasperini si affida ancora a De Ketelaere, al ritorno a San Siro. Chi passa stasera trova la Fiorentina in Semifinale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Kjær, Simić, Terracciano; Adli, Romero, Zeroli; Giroud, Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Mirančuk, Koopmeiners; De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Tolói, Zappacosta, Zortea; Adopo, Pašalić; Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.