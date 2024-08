live mn MIL-RMA (1-0): indicazioni positive dall'amichevole di Chicago

Il Milan batte il Real Madrid 1-0 grazie ad un bel gol di Chukwueze. Buona prova dei rossoneri, tanto carattere e personalità da parte dei più giovani. Continuano a vedersi nuove situazioni in tutte e due le fasi, un bel test contro un avversario di livello. Bene che non ci siano stati infortunati, continua a soprendere il giovane portiere Torriani. Bella prova anche di Liberali, Tomori e Jimenez.

93' Termina il match.

92' Giovani del Real un po' nervosi, sono volati bei calcioni in questo finale di partita.

90' Tre minuti di recupero.

89' Cambio per il Real Madrid: esce Rodriguez, dentro De Leon.

88' Altra ripartenza Milan con Jimenez, scarico su Pulisic che tenta il tiro a giro da fuori: murato.

87' Ultimo cambio per Fonseca: fuori Tomori e dentro Camarda.

86' Occasionissima per Fran Garcia, salva tutto Pulisic con un intervento disperato. Ammonito Bakoune per fallo tattico.

85' Sortita offensiva di Jimenez che prova ad incunearsi in area partendo da sinistra, respinto. Sulla ribattuta va Cuenca, tiro altissimo.

83' Follia di Cuenca che regala palla al Real, conduce Diaz che mette Rodriguez in porta: Torriani esce e chiude tutto.

78' Cambi per il Milan: dentro Pobega, Gabbia, Cuenca e Bakoune, fuori Bennacer, Thiaw, Chukwueze e Saelemaekers.

77' Cooling break.

74' Ancora un recupero palla alto, Pulisic scarica su Chukwu e si butta dentro: il nigeriano lo serve e lo mette a tu per tu con Lunin, che infine ipnotizza lo statunitense. Secondo gol sfiorato e occasione sprecata.

71' Kalulu galoppa sulla fascia e mette in mezzo, Lunin anticipa di un soffio Jovic dopo il controllo sbagliato di Pulisic.

69' Il Real spinge alla ricerca del pareggio, si chiude beneil il Milan.

65' Cinque cambi per il Milan: fuori Nasti, Liberali, Calabria, Loftus-Cheek e Terracciano. Entrano Pulisic, Jovic, Jimenez, Kalulu e Musah.

64' TRAVERSA! Cross al bacio di Bennacer: Thiaw, tutto solo, colpisce di testa in tuffo e prende una traversa clamorosa da due passi.

63' Azione insistita del Milan, ottimi scambi nello stretto: Bennacer conquista punizione in una zona interessante.

57' Chukwueze spreca la palla del potenziale 2-0. Anticipo secco di Calabria su Diaz, il capitano porta palla sulla destra e mette Samu in porta: il numero 21 non calcia, si incarta e poi serve una brutta palla a Liberali. Il 2007 calcia di prima in torsione da dentro l'area ma non trova lo specchio.

55' GOL DEL MILAN! Chukwu-gol! Ribaltamento di fronte fulmineo, palla recuperata da Tomori a metà campo, Liberali guida il contropiede e serve Chukwueze in area a destra: il nigeriano va di prima col sinistro e beffa Lunin sul primo palo!

54' Ottimo recupero di Saelemaekers su Vasquez al limite dell'area, poi Nasti e Terracciano perdono l'abbrivio e sprecano il contropiede.

52' Non ce la fa Palacios, al suo post entra Alvaro Rodriguez.

50' Thiaw abbatte Palacios, che rimane a terra. Intervento gratuito del tedesco. Interviene lo staff medico del Real.

48' Ora è il Real che prova a fare la partita gestendo il pallone.

46' Comincia la ripresa. Palla al Real Madrid.

- Cambi per il Real Madrid. Dentro Lunin, Asencio, Latasa, Martinez, Palacios e Paz. Escono Courtois, Vallejo, Rudiger, Modric, Guler ed Endrick.

Primo tempo con ritmi poco amichevoli, entrambe le squadre non si sono risparmiate. Molto bene il MIlan nella gestione del pallone nella prima metà, poi è uscito fuori con tutta la sua qualità. Chukwueze e Nasti hanno sbagliato due gol quasi fatti.

46' Punizione per il Milan sulla trequarti sinistra. Batte Bennacer, palla lunga sul secondo palo: sponda di testa di Chukwueze, Tomori prova una rovesciata spettacolare ma liscia il pallone. Termina qui il primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Real che punta ad aprire la difesa rossonera con cambi di gioco continui, per ora il Milan resiste.

40' Blancos efficaci quando riescono a trovare l'uomo tra le linee, ora Milan un po' in difficoltà.

36' Real Madrid ad un passo dal gol. Azione personale sontuosa di Brahim Diaz, infermabile. Lo spagnolo scambia con Endrick che gli restituisce il favore e lo invita al tiro dal limite: la conclusione dell'ex rossonero sfiora di poco il palo alla sinistra di Torriani.

35' Partita vera, pressing e scontri fisici non sembrano da amichevole.

30' Cooling break, nella Chicago di notte le temperature sono comunque alte.

25' Liberali in tunnel su Rudiger, il centrale tedesco non gradisce e glielo fa capire con le cattive. Il 2007 sugli scudi fin qui.

24' Chukwueze vicino al gol. Bravissimo Loftus-Cheek a farsi trovare tra le linee, l'inglese serve il numero 21 largo a destra che rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che sfiora l'incrocio.

21' Endrick va giù in area di rigore e fa inciampare Thiaw chiedendo rigore, per l'arbitro giustamente non c'è nulla. Ma Real Madrid più intraprendente negli ultiimi minuti.

20' Chukwueze prova la verticalizzazzione per Nasti, Rudiger capisce tutto e chiude.

16' Azione insistita del Real Madrid con diversi cambi di gioco, bravo Saelemaekers a fronteggiare Vasquez in area di rigore e neutralizzarlo.

13' Sul ribaltamento di fronte palla a rimorchio per Saelemaekers, il 56 va in porta convinto ma il tiro viene murato.

12' Scucchiaiata di Diaz che mette in porta Endrick, il numero 16 spara convinto in porta ma Torriani ferma tutto con un'ottima parata. Ma tutto inutile, era fuorigioco.

10' Recupero alto del pallone da parte dei rossoneri, palla subito a sinistra per Saelemaekers. Il belga sterza sul destro e prova il cross a rientrare, troppo lungo per tutti.

7' Nasti sbaglia un gol fatto! Ottimo lavoro in verticale di Liberali, il 2007 mette l'attaccante a tu per tu con Courtois che però sbaglia da pochi metri!

5' Ritmi da partita vera, il Milan prova a gestire palla e costruire da dietro.

4' Errore in fase di costruzione del Real Madrid, Chukwueze va subito col tiro in porta e Courtois fa un miracolo! Il nigeriano poteva fare meglio.

1' Fischio d'inizio, primo pallone per il Milan.

- Maglia bianca per il Milan, arancione per il Real Madrid.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti dal Soldier Field di Chicago dove a breve il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nonostante si tratti essere ancora di un'amichevole, la formazione rossonera punta a dare trovare continuità dopo l'ottima vittoria contro il Manchester City, mentre i Blancos vogliono iniziare con il piede giusto questa tournée oltre oceano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Thiaw, Tomori, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Liberali, Saelemaekers, Nasti. A disp.: Raveyre, Nava, Kalulu, Pulisic, Jovic, Zeroli, Jimenez, Pobega, Gabbia, Camarda, Musah, Cuenca, Bakoune. All. Fonseca

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Modric, Mario Martin, Ceballos; Arda Guler, Brahim, Endrick. A disp.: Lunin, Gonzalez, Paz, Latasa, Palacios, Naveros, Aguado, Obrador, Rodriguez, Asencio, De Leon, Martinez, Rodrygo. All. Ancelotti