LIVE MN - Milan-Bologna (0-0): assalto finale, ma quanta imprecisione

86' Cross di Tonali da destra, Tomori tutto solo spara alto di testa. Incredibile.

83' Botta di Florenzi da fuori, Skorupski blocca in due tempi. Un giocatore del Bologna a terra, si perde ulteriore tempo.

82' Doppio cambio per il Bologna: fuori Medel e Dijks, dentro Bonifazi e Mbaye.

79' Cross di Florenzi per Ibra, che subisce un colpo al volto in area. Soccorsi in campo. Sangue sul volto dello svedese, colpito duramente da Medel.

77' Scintille tra Soumaoro e Rebic. Il croato fa il gioco del Bologna perdendo ulteriormente tempo, comportamento sciocco.

74' Cambio per il Milan: dentro Florenzi, fuori Calabria. Theo Hernandez diventa capitano.

72' Subito Ibra in mostra: va sul fondo e mette in mezzo. Leao prova il tiro in torsione, fuori.

71' Doppio cambio per il Bologna: fuori Hickey e Svanberg, dentro Kasius e Soriano.

70' Doppio cambio per il Milan: fuori Giroud e Bennacer, dentro Ibrahimovic e Kessie.

69' Bennacer prova il sinistro da fuori, Skrupski devia in angolo.

68' Rebic si divora il gol del vantaggio. Leao, sulla sinistra, va sul fondo e mette in mezzo: Rebic tira al volo nel cuore dell'area di rigore, palla altissima.

66' Poco meno di mezz'ora alla fine, il Milan continua ad essere non lucido in attacco.

65' Uno due Theo-Rebic, il francese va sul fondo e mette in mezzo forte: troppo lunga per Giroud.

61' Grande palla di Leao per Calabria, che in area prova il tiro ad incrociare: gran botta, a centimetri dal palo. C'era una deviazione di Medel ma il direttore di gara non concede l'angolo.

60' Cambio per il Bologna: fuori l'infortunato Barrow, dentro Orsolini.

58' Problemi per Barrow che rimane a terra. Nel frattempo inizia il riscaldamento Ibrahimovic, boato di San Siro.

55' Contropiede Milan con Diaz, palla in profondità per Leao: il portoghese avanza e prova il tiro, deviato in angolo.

54' Batti e ribatti al limite dell'area del Bologna, infine Leao serve Bennacer al limite: tiro dell'algerino che termina ampiamente al lato.

51' Barrow ostacola la battuta di un calcio di punizione del Milan, l'arbitro lo redarguisce ma non lo ammonisce.

49' Barrow prova a piazzarla da fuori, palla alta.

48' Trattenuta piuttosto evidente, ma per arbitro e sala VAR non c'è nulla. Si prosegue.

47' Milan ancora vicino al gol! Fa tutto Leao: parte da destra accentrandosi, uno due con Diaz e poi tiro in porta. Skorupski devia di piede. Sul prosieguo dell'azione cross di Tonali, Theate trattiene Giroud in modo evidente in area di rigore. Check in corso.

46' Comincia la ripresa, palla al Bologna.

- Primo cambio per il Milan: fuori Messias, dentro Rebic. Il croato si posiziona a sinistra, Leao viene spostato sulla fascia destra.

- Si riscalda Rebic, pronto ad entrare. Il croato subentrerà a Messias.

Si concludono in parità i primi quarantacinque minuti di Milan-Bologna, con i rossoneri che sono stati padroni del gioco e della gara. Le occasioni ci sono state da ambo le parti, principalmente dalla distanza per gli ospiti e di testa per i padroni di casa, che hanno peccato di qualità e lucidità negli ultimi metri. I giocatori però sembrano essere in palla, nel secondo tempo servirà continuare così dal punto di vista della concentrazione e alzare ritmo e qualità.

46' Fine primo tempo.

46' Milan vicino al gol! Cross interessante di Tonali dalla destra, colpo di testa di Giroud e grande riflesso di Skorupski a negare la gioia ai rossoneri.

45' Un minuto di recupero.

42' Cross meraviglioso di Theo dalla trequarti per Giroud, il colpo di testa del francese però viene parato da Skorupski.

41' Ancora un pallone perso da Messias in attacco: prestazione preoccupante del brasiliano finora.

40' Contropiede pericoloso di Diaz, atterrato a centrocampo da Dijks: giallo per il giocatore del Bologna.

39' Grande salvataggio di Tomori in area, ma clamorosa la decisione del direttore di gara di non fischiare fallo su Tonali qualche istante primo. Grandi proteste dei rossoneri.

38' Ancora un errore di Messias che sbaglia totalmente il cross a rientrare. Il brasiliano ha sicuramente offerto prestazioni migliori.

36' Il Milan spinge forte alla ricerca del vantaggio, il Bologna si chiude bene.

33' Milan vicino al gol! Su corner Kalulu non controlla da solo in area, allontana la difesa. Theo prova la botta da fuori, fuori di poco.

31' Leao prova il tiro a giro da sinistra, Dijks in scivolata si immola e devia in angolo.

29' Messias entra in area da destra e prova il tiro di sinistro: Theate non abbocca e respinge.

28' Grande palla tagliata di Bennacer per Giroud, con il francese che in torsione di testa la appoggia a Calabria: il terzino prova la botta al volo ma non trova la porta.

26' Barrow lascia partire un missile da lontano, buon intervento di Maignan che devia in angolo in tuffo.

25' Ottimo anticipo di Kalulu in difesa, poi parte forte in contropiede: l'arbitro ferma tutto per un tocco di braccio.

23' Diaz tira a botta sicura in area, Medel si oppone: prima corpo, poi braccio (largo) in caduta. Da regolamento non punibile, l'arbitro non concede il penalty.

22' Aebischer prova il tiro forte da fuori: centrale, Maignan blocca con sicurezza.

21' Arnautovic va al tiro da fuori, impreciso.

20' Theo recupera palla a centrocampo e lancia il contropiede Milan quattro contro tre. L'arbitro interrompe tutto per un fallo discutibile.

18' Bennacer lancia ottimamente Leao, Soumaoro chiude in angolo. Il Milan spinge. Tonali batte il corner, la palla finisce direttamente a Skorupski.

17' Barrow prova la giocata su Bennacer, l'algerino lo blocca e mette in angolo.

16' Serie di rimpalli in area del Bologna, la palla carambola vicino Leao che prova la botta di sinistro: alto. Avrebbe dovuto fare meglio, gol mangiato.

14' Leao mette il turbo e ne salta due: il secondo, Aebischer, lo atterra. Fallo, ma niente giallo.

13' Svanberg prova a piazzarla dal limite, Maignan blocca in tuffo. Bologna pericoloso.

12' Botta da fuori di Theo, centrale. Tiro fortissimo, Skorupski però blocca.

11' Scappa in contropiede Diaz sulla sinistra: ottima progressione, poi il passaggio per Leao che però scivola al momento del dribbling per entrare in area.

10' Ottima giocata di Bennacer per Leao fra le linee, il portoghese punta la porta ma poi sbaglia l'appoggio per Diaz sulla destra.

9' Bella palla di Calabria in verticale per Giroud, Schouten in scivolata intercetta e salva tutto in area di rigore.

7' Ottimo recupero di Diaz a centrocampo, parte il contropiede con Messias: il brasiliano si incarta sul più bello non servendo i compagni e facendosi recuperare. Occasione sprecata dal numero 30 rossonero, poteva essere sfruttata decisamente meglio.

5' Aebischer prova il tiro da fuori, facile per Maignan che blocca a terra.

4' Hickey taglia dentro dalla destra e mette dentro per Dijks: il terzino aggancia ma non controlla.

3' Sugli sviluppi del corner altro bel cross di Calabria sul secondo palo per Kalulu liberissimo: il francese, di testa, a metà tra un tiro e un cross. Esce Skorupski e blocca.

2' Punizione Milan dalla trequarti, battuta interessante di Calabria: Dijks bravo ad allontanare in corner.

1' Prima sgasata di Leao sulla sinistra, poi il cross in mezzo: alto e impreciso.

1' Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone per il Milan!

- Ingresso in campo delle due squadre. Ospiti con la divisa gialla.

- Oggi il Milan scenderà in campo con la quarta divisa, annunciata nei giorni scorsi da Puma in collaborazione con Nemen.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Oggi nella casa dei rossoneri c'è il pubblico delle grandissime occasioni: la capienza degli stadi torna al 100% e per Milan-Bologna il popolo rossonero ha risposto presente! Al Meazza ci sono quasi 70mila tifosi, pronti a caricare e trascinare la squadra verso i tre punti, necessari e fondamentali per proseguire questa volata finale verso lo scudetto! Rimanete con noi per non perdervi le emozioni del match grazie alla nostra diretta testuale!

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Florenzi, Krunoc, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Kessie. All.: Pioli.

BOLOGNA: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Hickey, Schouten, Svanberg, Aebischer, Dijks, Barrow, Arnautovic. A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Sriano, Vignato, Kasius, Falcinelli. All.: Tanjga.

ARBITRO: Marinelli.