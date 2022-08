LIVE MN - Milan-Bologna (1-0): inizia la ripresa

50' Scontro a centrocampo tra Kalulu e Dominguez. A rimetterci è il francese.

45' Si riparte!

Quarantacinque minuti non di grande intensità a San Siro. I rossoneri faticano nei primi minuti di questo primo tempo, soprattutto con il Bologna chiuso. Con l'avanzare dei minuti il Bologna ha alzato la linea difensiva e il Milan ne ha approfittato: De Ketelaere incanta e trova Leao che realizza il suo primo gol in campionato. Pochi minuti dopo sempre De Ketelaere serve Kalulu con una magia, ma sul più bello viene fermato da Skorupski. Rossoneri che chiudono il primo tempo avanti 1-0.

46' Fine primo tempo.

46' OCCASIONE MILAN! Doppia chance per i rossoneri a pochi secondi dalla fine della prima metà di gara: Leao scappa via, arriva davanti a Skorupski ma calcia in bocca al portiere. Sulla ribattuta arriva De Ketelaere che centra in pieno Medel.

45' Un minuto di recupero.

44' Calabria recupera palla, Tonali ne approfitta e imbuca per Giroud. Conclusione fuori di poco del francese.

43' Altro corner per i rossoneri con Bennacer alla battuta. Theo stacca di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

38' Ci prova Arnautovic dal limite dell'area, Maignan lascia sfilare la palla sul fondo.

35' Tonali si accascia a terra, entra lo staff medico del Milan. Ma il giocatore ritorna subito in campo.

33' Corner per il Milan. Bennacer trova Leao, ma perde subito palla.

27' ALTRA CHANCE PER IL MILAN! Riparte Leao, assist per Messias che prova il mancino a giro ma Skorupksi respinde. Sulla ribattuta arriva ancora Rafa che spara altissimo.

25' OCCASIONISSIMA MILAN! Strappo di Kalulu che ruba palla in difesa, palla a De Ketelaere che cerca ancora il francese con un cioccolatino e mettendolo a tu per tu con Skorupski, bravo poi a chiudere la porta all'ex Lione.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! GOOOOOOOOOOOOOL!! RAFAAAA!!! Ripartenza del Milan con De Ketelaere, accelerazione e assist per Leao che apre il piattone e batte il portiere sul suo palo. 1-0!

17' Ripartenza del Milan con Theo, palla a Leao che serve Messias: il brasiliano conclude di destra ma Skorupski blocca.

10' Ingolosito dalla traiettoria del pallone, Theo Hernandez prova un tiro al volo impossibile che finisce direttamente in rimessa laterale.

8' Ci prova ancora Barrow dai 20 metri, conclusione che termina altissima.

6' Grande giocata di De Ketelaere sulla destra, ma il cross finisce tra le mani del portiere.

2' Conclusione di Barrow da lontanissimo, fuori.

1' Primo rischio per il Bologna: retropassaggio corto di Lucumi, Giroud insegue il pallone ma Skorupski riesce a spedire in fallo laterale.

0' Si parte! Il Milan muove il primo pallone del match.

- Le squadre entrano in campo: Milan con la nuova maglia verde militare, Bologna in maglia bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A. Dopo la vittoria alla prima con l'Udinese e il pareggio di Bergamo, i rossoneri vogliono prendersti altri punti per continuare al meglio questo inizio. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso, Vignato, Arnautovic, Barrow. A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Sansone, Bonifazi, Raimondo, Ferguson, Aebischer, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye. All.: Mihaklovic.