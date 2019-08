LIVE MN - Milan-Brescia 1-0: Calha sblocca i rossoneri, primi 3 punti!

Esordio vittorioso a San Siro per il Milan di Marco Giampaolo, che ha la meglio di misura sul Brescia. A decidere l'incontro, un colpo di testa di Hakan Calhanoglu, che stappa la gara con il terzo gol nelle ultime cinque partite ufficiali, prendendo in considerazione il finale della scorsa stagione. Il primo tempo vede i rossoneri brillanti, anche se non con tantissime occasioni create. Nel secondo tempo, la squadra allenata dall'ex Sampdoria paga un po' la fatica alla distanza e rischia di subire il gol del pareggio in un paio di occasioni. Nel finale, gli ingressi di Piatek e Paquetà vivacizzano l'attacco e, complice un Brescia che si lancia disperatamente alla ricerca dell'1-1 vanno vicinissimo entrambi al gol, con il polacco che vede respingersi sulla linea un tiro a botta sicura da Joronen e con il brasiliano che colpisce il palo con il mancino.

90+4' - Fischio finale di Abisso! Milan-Brescia 1-0!

90' - 4 minuti di recupero.

90' - Piatek incredibilmente non segna, tiro centrale a botta sicura dopo una mischia in area, grandissima parata di Joronen, ma il pallone rimane fuori dalla porta per metà. Che sfortuna per il polacco.

89' - Palo di Paquetà da fuori area dopo una splendida spizzata di Piatek.

87' - Kessie va in percussione centrale, poi scarica un tiro violento alto sopra la traversa, con Piatek e Borini che chiedevano palla.

85' - Cosa si è mangiato Piatek a tu per tu con Joronen. Azione di sfondamento centrale con Kessie prima e Paquetà, poi, il Pistolero si inserisce in mezzo, ma non riesce a sbloccarsi!

83 - Borini va vicino al raddoppio, dopo un tiro svirgolato da Kessie in area.

80' - Castillejo abbandona il campo, sostituito da Borini.

79' - Castillejo resta a terra molto dolorante ad un gomito, dopo aver provato ad andar via ad un paio di avversari ed essere finito a terra.

76' - Terzo ed ultimo cambio per il Brescia: esce Spalek ed entra Tremolada.

73' - Punizione di Tonali calciata sull'esterno della rete: Donnarumma era sulla traiettoria.

70' - Punizione conquistata dal Brescia sulla trequarti per ostruzione di Bennacer su Aye.

65' - Secondo cambio per il Milan: esce Calhanoglu, che viene anche ammonito dall'arbitro al momento dell'uscita del campo, ed entra Paquetà. Il turco subisce il secondo cartellino stagionale in due partite, per non essere uscito dalla linea laterale più vicina a lui.

60' - Cambio per il Milan: esce Andrè Silva, fischiato parzialmente ed ingenerosamente da San Siro. Entra Piatek.

58' - Il collaboratore di Giampaolo chiama Piatek, che entrerà dalla panchina tra poco.

55' - Ammonito Calabria per trattenuta su Spalek.

53' - Giampaolo manda a scaldare Piatek, Paquetà e Borini.

52' - Applausi scroscianti per Castillejo, che recupera palla su Tonali inseguendolo per tutta la fascia e subisce fallo.

48' - Bell'apertura di Bennacer di prima per Rodriguez, cross su cui Castillejo arriva con la gamba tesa: pallone alto e colpo inferto a Chancellor, che resta a terra dolorante per qualche secondo.

46' - Si riparte, il pallone è per il Brescia.

- Secondo cambio per il Brescia: esce Torregrossa ed entra Aye.

- Squadre di nuovo in campo.

Un buon Milan conclude il primo tempo sul risultato di 1-0, grazie ad una rete di Hakan Calhanoglu al 12' del primo tempo. I rossoneri controllano bene la gara, nonostante un paio di occasioni in cui il Brescia va vicino al pareggio. Al fischio di Abisso dopo 45 minuti, i 50mila di San Siro applaudono convinti la prima parte della gara della squadra di Giampaolo.

45+1' - Fischio di Abisso, finisce qui il primo tempo: Milan-Brescia 1-0!

45' - 1 minuto di recupero.

45' - Suso si accentra e calcia da fuori area, tiro deviato che si impenna e finisce tra le braccia di Joronen.

39' - Ammonito Bisoli per un durissimo fallo su Calhanoglu a metà campo.

37' - Torregrossa chiede calcio di rigore, ma, dopo un silent check, Abisso fa battere il calcio di rinvio dal fondo.

35' - Donnarumma devia sulla destra un tiro deviato da Rodriguez e calciato da Sabelli. Il pallone aveva preso la direzione opposta rispetto al tiro calciato dal giocatore bresciano.

34' - Resta a terra Andrè Silva dopo un durissimo scontro con Torregrossa, ma il fallo è fischiato a favore dei bresciani. Dopo qualche minuto, il portoghese si riprende ma viene ammonito.

30' - Ammonito Cistana, per fallo su Andrè Silva, che era andato via bene sulla linea laterale.

28' - Bella triangolazione a centrocampo, con Calhanoglu che si invola verso la porta avversaria. Tiro a giro che termina alto sopra la porta del Brescia.

23' - Ammonito Dessena, per intervento duro su Bennacer.

21' - Andrè Silva vicinissimo al 2-0! Lancio lungo di Suso per il portoghese, che aggancia, ma poi fallisce il pallonetto di esterno a tu per tu con Joronen.

20' - Cosa si è mangiato Spalek su un tiro svirgolato da Sabelli, tocco sotto alto sopra la porta difesa da Donnarumma.

18' - Castillejo recupera una buona palla nella metà campo rossonera, servendo Andrè Silva, che però spreca malamente il contropiede.

17' - Anche il Brescia conquista il primo calcio d'angolo.

14' - Cambio per il Brescia: esce, infortunato, il numero Martella ed entra Mateju.

12' - GOOOOOOOLLL!!! Cross di Suso e gol di Hakan Calhanoglu di testa!!! Milan in vantaggio, 1-0!

9' - Primo calcio d'angolo della partita per il Milan, conquistato da Calabria.

8' - Torregrossa converge dalla destra, entra in area e calcia, ma viene chiuso bene da Romagnoli e Rodriguez.

4' - Azione insistita sulla sinistra di Castillejo, cross deviato e messo fuori dalla difesa del Brescia.

2' - Colpo di testa di Castillejo alto sulla punizione battuta dalla sinistra da Suso.

1' - Punizione conquistata da Castillejo sulla trequarti.

1' - Si parte! Milan-Brescia prende il via! Primo pallone per i rossoneri.

- squadre in campo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Brescia:

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; André Silva. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Conti, Duarte, Gabbia, Bonaventura, Borini, Paquetà, Krunic, Leao, Piatek.

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.

A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Aye, Mangraviti, Morosini, Tremolada.

- Tra pochi minuti il fischio d'inizio di Milan-Brescia, seconda giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri impegnati ad una riscossa dopo la sconfitta contro l'Udinese.