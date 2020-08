LIVE MN - Milan-Cagliari (3-0) - Un tris per chiudere la stagione

Tutto facile per il Milan, che chiude la stagione con un 3-0 al Cagliari. Dopo il vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Klavan (su tiro di Leao, poi costretto a lasciare il campo per infortunio), i rossoneri si scatenano nella ripresa: a segno Ibrahimovic e Castillejo. Bella vittoria della squadra di Pioli, assoluta protagonista in campionato dopo il lockdown.

93' Fischio finale: il Milan batte 3-0 il Cagliari.

91' Punizione per il Cagliari dalla destra: cross in mezzo, colpo di testa di Faragò e bella parata di Donnarumma.

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.

89' Cambio per il Cagliari: entra in campo Pavoletti, esce Simeone.

85' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Ibra ma pallone troppo lungo.

79' Sostituzione per il Milan: fuori Kjaer, al suo posto Duarte.

78' Cambio per il Cagliari: Marigosu prende il posto di Ionita.

77' Ripartenza del Milan, che va al tiro con Bonaventura: pallone alto non di molto.

73' Il Milan chiude il Cagliari nella propria area di rigore.

67' Cartellino giallo per Saelemaekers.

65' Tre sostituzioni anche per il Milan: fuori Calhaoglu, Castillejo e Bennacer: in campo Maldini, Brescianini e Saelemaekers.

62' Triplo cambio per il Cagliari: escono Klavan, Ceppitelli e Pereiro, entrano Ladinetti, Carboni e Paloschi.

61' Calcio d'angolo per il Cagliari: pallone dentro, Bonaventura mette fuori

60' Angolo per il Cagliari: Pereiro calcia direttamente in porta, Donnarumma si rifugia nuovamente in corner.

57' TERZO GOL DEL MILAN!!! Bonaventura entra in area e apparecchia per Castillejo, che controlla e insacca con il mancino.

55' GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Assist di Castillejo e siluro di Zlatan, con il pallone che finisce all'incrocio. Cragno non ci prova nemmeno.

53' Punizione dalla destra per il Milan: traversone in area, colpo di testa di Kjaer e pallone che sfila sul fondo.

50' Altro corner per il Cagliari: pallone dentro, Kjaer allontana di testa.

49' Calcio d'angolo per il Cagliari: cross in mezzo, Theo Hernandez mette fuori.

48' Cosa ha sbagliato Calhanoglu! Il dieci rossonero, su assist al bacio di Ibrahimovic, si divora il raddoppio a pochi passi dalla linea di porta del Cagliari.

45' Tutto è pronto. Fischio di Serra: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, l'autogol di Klavan al minuto 10. Un risultato che va stretto alla squadra di Pioli, che colpisce una traversa (splendida rovesciata di Leao) e sbaglia un rigore (Cragno ipnotizza Ibrahimovic). Poco lavoro per Donnarumma e per la difesa milanista, che rischia in una sola occasione poco dopo la mezzora.

48' Fine primo tempo.

47' Calcio d'angolo per il Milan: tocco corto, poi l'azione sfuma.

45' Ammonizione per Faragò.

44' CRAGNO PARA!!! Destro di Ibrahimovic dal dischetto e bella parata del portiere del Cagliari, che blocca il pallone.

43' Calcio di rigore per il Milan: fallo di mano di Walukievicz su colpo di testa di Ibrahimovic.

41' Cagliari in attacco. Conclusione deviata di Pereiro e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

38' Cambio per il Milan: infortunio muscolare per Leao, che lascia il posto a Bonaventura.

37' Bennacer ci prova dalla lunga distanza con il mancino: pallone ampiamente sul fondo.

35' Buona chance per il Cagliari, con Pereiro che calcia fuori da buona posizione dopo un primo salvataggio di Kjaer.

33' Fase piatta del match. Fa caldissimo a Milano.

27' Il Milan tiene le redini del match.

23' Incredibile Leao! Cross di Calabria, splendida rovesciata del portoghese e pallone che sbatte sulla traversa! Che sfortuna!

22' Corner per il Milan: cross di Castillejo e grande occasione per Ibrahimovic, che spara addosso a Cragno da pochi passi.

21' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, il Cagliari mette fuori.

16' Buona occasione per Castillejo, che gira di prima intenzione su assist dalla sinistra di Leao: tiro centrale, blocca Cragno.

14' Corner per il Milan: cross di Calhanoglu, i difensori del Cagliari mettono fuori.

13' Ammonizione per Ceppitelli.

10' GOL GOOOLLL!!! Calhanoglu serve in area Leao, che calcia con il sinistro: pallone sul palo e poi autogol di Klavan, che sbaglia tutto e insacca.

9' Angolo per il Milan: traversone in area, libera la retroguardia del Cagliari.

7' Corner per il Cagliari: pallone dentro, Leao mette fuori di testa.

6' Il Milan prova a fare la partita.

3' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Theo colpisce ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Serra: si comincia! Primo pallone del match per il Cagliari.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Il Milan indossa la nuova maglia rossonera, casacca bianca per il Cagliari.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Milan e Cagliari, valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si preannuncia una bella partita tra due squadre che non hanno più obiettivi da raggiungere, ma che ci tengono a chiudere bene la stagione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Duarte, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetà, Torrasi, Colombo, Maldini, Saelemaekers. All.: Pioli

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Faragò, Ionita, Likogiannis; Pereiro; Simeone. A disp.: Rafael, Ciocci, Klavan, Pisacane, Carboni, Birsa, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, Landinetti, Paloschi, Pavoletti, Gagliano. All.: Zenga