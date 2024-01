live mn - Milan-Cagliari: Mirante tra i pali. Quanti giovani!

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:



MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. A disposizone:Nava, Maignan, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Nsiala, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

--------

Oggi è il giorno di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in scena a San Siro alle ore 21:00. Come sempre, MilanNews.it vi accompagnerà fino al fischio d'inizio con il live in aggiornamento costante con tutte le ultimissime notizie riguardanti Milan-Cagliari.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Considerando le assenze di Tomori, Thiaw, Kalulu, e Caldara e la necessità di far rifiatare Kjaer e Florenzi, la linea difensiva rossonera avrà un'età media ringiovanita: infatti al fianco di Theo come centrale giocherà Simic, mentre sulla fascia opposta rispetto a Calabria è previsto l'esordio assoluto di un altro classe 2005 Alex Jimenez. A centrocampo non si fermerà Reijnders che farà coppia con Adli, pronto a tornare dal primo minuto. In attacco sarà tutto stravolto: sulla destra Chukwueze giocherà l'ultima prima di partire per l'Africa e insieme a lui dovrebbero esserci Luka Romero, ad agire sulla trequarti, e Chaka Traorè nel ruolo di Leao. La punta sarà Jovic.

-----

18:05 - DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

TV e streaming: Canale 5

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

Web: MilanNews.it

17:20 | Questa sera il Milan sfiderà il Cagliari per cercare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro Pioli presenterà una formazione ricca di giovanissimi e senza i top player della rosa: spazio ai 2005 Simic e Jimenez e ai 2004 Romero e Chaka Traoré con Leao, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek in panchina. Peppe Di Stefano, giornalista per SkySport, si è così espresso sulle citate scelte di formazione: "È una scelta pienamente condivisa con la società. Non si sottovaluta assolutamente la Coppa Italia, ma è chiaro che bisogna far riposare i big come Leao, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek, Kjaer e Florenzi che hanno giocato tantissimo ultimamente, dando, allo stesso tempo, spazio ai giovanissimi della Primavera che stanno facendo benissimo sin dalla passata stagione con Abate. C'è un rischio dietro questa scelta, ma è un rischio che il Milan vuole (e deve) correre ed è condiviso da Pioli e dal management societario".

17:00 | Ci sono delle valide ragioni economiche per investire sulla Coppa Italia. Quest'anno infatti i guadagni sono maggiori: chi arriva fino in fondo si porta a casa un buon gruzzoletto da 10 milioni. In aggiunta, anche solo arrivare in finale permette l'accesso alla Supercoppa che da quest'anno esordisce con il format a quattro squadre e offre un ricco montepremi da 23 milioni.

16:30 | Per quanto riguarda la fase difensiva, Pioli si trova come sempre davanti a grande emergenza e con gli uomini contati. E' possibile che Simon Kjaer possa godere di un turno di riposo con Jan-Carlo Simic che potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia del Milan. Al suo fianco sarà confermato Theo adattato mentre sulle fasce agirà Calabria a destra, con il giovane Alex Jimenez pronto a esordire con il Milan a sinistra. In porta chiaramente c'è Mike Maignan, anche perchè Sportiello non ha ancora recuperato benissimo.

15:30 | Il Cagliari questa sera scenderà sul prato di San Siro per sfidare il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Claudio Ranieri, però, dovrà fare a meno di diversi giocatori nella sua trasferta lombarda. Come riportato ieri dal sito ufficiale, sono rimasti in Sardegna: Augello, Desogus, Nandez, Dossena, Prati e Pavoletti.

15:00 | Francesco Pietrella, inviato de La Gazzetta dello Sport al seguito (anche) del Milan Primavera, ha presentato così a MilanNews.it Alex Jimenez, terzino del 2005 arrivato in estate dal Real Madrid (che ha il diritto di recompra) e che stasera dovrebbe trovare spazio da titolare con la Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro il Cagliari: "È un terzino destro convertito a sinistra. È molto bravo ad attaccare, ma ha dei limiti evidenti in fase difensiva sulla marcatura e sulle letture. Non è simile a Theo: non ha la fisicità e la prorompenza del francese, perché i suoi punti di forza sono la corsa e un buonissimo piede, tecnicamente è molto bravo".

14:30 | I rossoneri non vincono questa competizione da ben ventuno anni, un'eternità anche rispetto alle rivali, e l'eliminazione di Inter e Napoli, sulla carta, favorisce un percorso più semplice verso la finale. Inoltre con il primo posto in campionato lontano e l'Europa League ancora da assaggiare, la Coppa Italia è un potenziale trofeo da alzare per il Diavolo, assolutamente alla portata.