live mn Milan-Como (2-1): triplice fischio. Come all'andata soffriamo, andiamo sotto e la ribaltiamo

20.07 - Sesta rimonta dell'era Conceiçao, due delle quali col Como. Stessa storia dell'andata: l'avversario ci mette sotto, segna ma riusciamo a riprenderla. Theo e Leao al "Sinigaglia", Pulisic e Reijnders a San Siro. Alla fine la qualità complessiva dei singoli ha fatto la differenza, sebbene il gioco espresso dai lariani sia stato per lunghi tratti migliore, compreso il finale nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Dele Alli. Ci prendiamo i tre punti, dopo quelli di Lecce e continuiamo a restare in scia Europa scavalcando Fiorentina e Roma, in attesa che viola e giallorossi giochino i rispettivi incontri.

90' + 7' - Finisce qui, vinciamo di rimonta e con grande sofferenza.

90' + 6 - Gestione dei minuti finali oggettivamente imbarazzante da parte del Milan.

90' + 6 - Douvikas pericolosissimo in contropiede, Gabbia ci mette una pezza.

90' + 5 - Assedio Como nonostante l'inferiorità numerica.

90' + 5 - San Siro intona comunque cori anti-Cardinale.

90' + 4 - Espulso anche Fabregas.

90' + 1 - Ammonito Nico Paz per proteste

90' + 1 - Dal VAR si evince che il fallo di Alli è da espulsione: pertanto l'inglese viene espulso 10 minuti dopo il suo ingresso in campo.

90' + 1 - L'arbitro Marchetti richiamato al VAR. Da rivedere il fallo di Alli su Loftus-Cheek.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

90' - Dele Alli si presenta al calcio italiano stendendo Loftus-Cheek: giallo per l'ex Tottenham

85' - REIJNDERS! Milan vicinissimo al tris. Azione partita da Pulisic, altra grande sponda di Abraham per l'inserimento di Reijnders che manda fuori di pochissimo.

83' - Ammonito anche Sergio Conceiçao.

82' - Ammonito Fabregas per proteste.

81' - Mossa a sorpresa per il Como: fuori Da Cunha, dentro Dele Alli. Esordio in Serie A per l'inglese, che non giocava una partita ufficiale dal 26 febbraio 2023.

79' - Jimenez e Strefezza si beccano: ammoniti entrambi.

79' - L'inglese torna in campo dalla Supercoppa Italiana, dove aveva giocato gli ultimi minuti. L'ultima partita di campionato invece è datata 16 dicembre, contro l'Atalanta.

78' - Ultimo cambio per il Milan: fuori Rafa Leao, dentro Ruben Loftus-Cheek.

76' - Abraham è entrato benissimo. L'inglese riceve da Pulisic spalle alla porta, si gira e imbecca Reijnders che si inserisce e supera Butez.

76' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIJJANI REIJNDERS!!!!!!!!!!! LA RIBALTIAMO!!!!!!!!!!

75' - Jimenez dalla sinistra imbecca Joao Felix che prova a entrare in area ma viene contrastato dai difensori.

73' - Cutrone applaudito al momento del cambio dal pubblico di San Siro.

72' - Cambio per il Como: fuori Cutrone, dentro Douvikas.

69' - REIJNDERS! Tiro a giro dell'olandese servito da Pulisic, pallone alto. Bella giocata di Abraham entrato nell'azione.

68' - Prestazione da "Chi l'ha visto?" per il messicano. I numeri della sua partita: 18 palloni toccati, zero tiri in porta e zero tiri fuori.

68' - Cambio per il Milan: fuori Gimenez, dentro Abraham.

67' - Perrone stende Pulisic: ammonito l'argentino.

63' - Bel pallone di Joao Felix per Gimenez che non ci arriva per poco.

62' - Doppio cambio per i Como: fuori Caqueret e Dossena, dentro Perrone e Van der Brempt.

61' - Problemi per Dossena del Como.

60' - Finisce il secondo terzo di gara. Un po' di statistiche: il possesso palla dice 60% Como e 40% Milan. 12 tiri totali a 6 per il Como, 5 tiri in porta a 2 per il Como. Due corner a zero per il Como. Expected goals: 0.33 per il Milan, 0.85 per il Como.

57' - L'inerzia non cambia come ci si poteva aspettare. Il Como spinge con ancor più determinazione.

55' - Nono gol in questo campionato per Christian Pulisic, 15° se consideriamo tutte le competizioni.

54' - Nico Paz subito pericoloso, para Maignan.

53' - Reijnders pennella per Pulisic che è defilato sulla sinistra ma riesce con un bel diagonale a trovare l'angolo giusto, superando Butez.

53' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA PAREGGIA CHRISTIAN PULISIC!!!!!!!!!!!!!

53' - Milan sistemato a questo punto sul 4-2-3-1 con Reijnders arretrato in mediana.

52' - Terzo cambio per il Milan: fuori Musah, dentro Joao Felix.

51' - Gol annullato. Da Cunha era in fuorigioco. Si resta sullo 0-1.

50' - Check in corso.

49' - Raddoppio del Como, segna ancora Da Cunha. Tutto parte da Dossena che ferma Jimenez al limite dell'area e avvia la ripartenza, conclusa da Da Cunha il cui sinistro trova la deviazione necessaria per superare Maignan.

49' - Musah era diffidato e salterà la prossima partita, al "Maradona" contro il Napoli, in programma fra due settimane.

48' - Gioco falloso di Musah: ammonito lo statunitense.

47' - Tutto come nel primo tempo, col Como che ha il controllo del pallone.

46' - Due cambi per il Milan all'intervallo: fuori Theo e Bondo, dentro Jimenez e Fofana.

46' - Un cambio per il Como all'intervallo: fuori Kempf, dentro Dossena.

19.11 - SI RIPARTE

18.52 - Si fa francamente fatica a commentare le prestazioni di questo Milan. Per l'undicesima volta da quando Sergio Conceiçao siede in panchina, la squadra va sotto. Un dato assolutamente anormale per una squadra che a livello di qualità assoluta è fra le migliori in Serie A. Ma a San Siro è il Como a fare la partita e si trova meritatamente in vantaggio con Da Cunha. Rossoneri che sprecano una grande palla gol con Musah dopo cinque minuti, poi non ci sono più pericoli per Butez. E i fischi del pubblico alla fine del primo tempo sono sintomatici di una situazione che ha portato ogni sostenitore all'esasperazione.

45' + 1 - Finisce il primo tempo, fischi assordanti da parte dello stadio

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - MAIGNAN EVITA IL RADDOPPIO! Gran traversone di Caqueret che pesca Kempf che controlla e conclude, vedendosi respingere la conclusione dal portiere.

40' - Il Milan prova a reagire con Pulisic, tiro alto.

37' - Theo mura Cutrone, evitiamo il peggio.

35' - Da quando Sergio Conceiçao siede in panchina, il Milan va sotto per l'undicesima volta.

33' - Como in vantaggio con Da Cunha. Diao trova la sponda di Paz per Da Cunha che trova un sinistro preciso che si infila nell'angolino basso alla destra di Maignan.

33' - MAIGNAN! Occasione da gol per il Como avviata da Diao sulla sinistra, filtrante per Paz che viene murato dal portiere.

32' - Pulisic serve Leao che entra in area ma si vede murare il suo tentativo da un difensore.

30' - Il primo terzo di gara è andato, un po' di statistiche: solo un tiro in porta, effettuato dal Milan. Due tiri fuori del Como a uno. Un angolo a zero per il Como. Dominio dei lariani nel possesso palla: 61 a 39%.

29' - La partita riprende con una punizione del Como già disinnescata.

28' - Gioco fermo per consentire ai medici di soccorrere un giocatore del Como per terra.

27' - Non si è ancora visto Santi Gimenez: appena 9 palloni toccati.

25' - Leao affonda sulla sinistra, prova a mettere in mezzo ma non trova nessuno.

24' - Como che gioca senza paura, con Strefezza e Paz sempre al centro dell'azione offensiva.

20' - Verticalizzazione illuminante di Reijnders per Theo, che viene però fermato prima che entrasse in area.

19' - Ostruzione di Cutrone nei confronti di Maignan: l'arbitro avverte l'attaccante comasco.

18' - Como pericoloso con Strefezza, che conquista un corner.

17' - La Curva Sud Milano dopo aver disertato per i primi 15' prende posto. E intona cori che esortano il presidente Gerry Cardinale a veindere il Milan.

16' - Prima fiammata per Rafa Leao, alla sua 250ª partita in rossonero.

15' - Maignan pesca direttamente Leao che avanza e prova il traversone, bloccato da Butez.

15' - Perde palla Musah, rumoreggia San Siro.

14' - Dopo quasi un mese il Milan torna in campo con la maglia rossonera. L'ultima volta contro il Feyenoord, il 18 febbraio.

12' - Sinistro di Nico Paz dal limite dell'area: palla che finisce a lato.

10' - Bondo ferma fallosamente Da Cunha: cartellino giallo per il francese.

9' - Ci prova il Como su punizione con Nico Paz: conclusione alta.

5' - COSA HA SPRECATO IL MILAN! Grande manovra offensiva partita da Theo Hernandez, velo di Reijnders e palla a Musah che supera Butez in uscita ma manda a lato clamorosamente.

4' - Come annunciato tramite canali social, la Curva Sud Milano sta continuando la sua protesta verso proprietà e squadra: i tifosi entraranno sugli spalti solo al minuto 15 della partita, lasciando libero per l'inizio l'intero secondo anello blu.

3' - Punizione senza pretese del Como che finisce tra le braccia di Maignan. La ripartenza parte da Theo Hernandez che spreca tutto.

1' - Il Milan comunica il dato sugli spettatori presenti: 74.800

18.05 - PARTITI!

18.03 - Disposto un minuto di silenzio prima delle partite del weekend in memoria del professor Riccardo Agabio.

18.02 - Lo stadio di San Siro ha omaggiato Bruno Pizzul, scomparso negli scorsi giorni e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano. In particolare sono state mandate in onda sui maxischermi dello stadio alcune immagini della storia rossonera raccontate dal cronista friulano. I tifosi rossoneri, presenti allo stadio per la gara di campionato contro il Como, hanno risposto e salutato Pizzul con un lungo applauso, in particolare quando è stato trasmesso il momento del meraviglioso gol di Dejan Savicevic in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona.

Amici di MilanNews.it, benvenuti da San Siro per la sfida fra Milan e Como, valida per la 29ª giornata di Serie A. Pronostico che pende in favore dei rossoneri ma attenzione ai lariani che già all'andata hanno messo in seria difficoltà la squadra di Sergio Conceiçao.

La vittoria in rimonta sul campo del Lecce ha messo fine alla serie di tre sconfitte consecutive subite dal Milan. Rossoneri in un periodo nero e sprofondati fuori dalla zona coppe. Nell'ultimo incontro casalingo è arrivato un ko che mancava da oltre quattro mesi. Milan che nelle ultime 10 gare casalinghe ha vinto appena 3 volte. Rossoneri in gol nelle gare interne da sei incontri consecutivi. Como che non vince da due partite, che subisce reti da 5.

Confronto numero 34 tra le due squadre col Milan che ha vinto 18 volte contro le 5 del Como. 10 i pareggi. Lariani che hanno espugnato due volte San Siro nella loro storia, una delle quali in Serie A ben 40 anni fa: 0-2 con reti di Matteoli e Pasquale Bruno. Da allora il Como non ha più segnato nei 5 confronti successivi, 4 dei quali vinti dal Milan. L'ultimo confronto è del maggio 2003, 2-0 con reti di Filippo Inzaghi e Nesta. Il pareggio manca dal maggio 1987 (0-0).

Le scelte dei tecnici: Sergio Conceiçao conferma Warren Bondo in mediana, affiancato da Musah. Altra panchina per Fofana. Nonostante il rientro dalla squalifica, Strahinja Pavlovic siederà in panchina, pertanto è confermata la cerniera centrale di difesa composta da Gabbia e Thiaw. In panchina a Lecce, Rafa Leao si riprende la maglia da titolare.

Cesc Fabregas ripropone dal 1' il grande ex Patrick Cutrone, in panchina nell'ultima partita contro il Venezia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori; Fofana, Loftus-Cheek; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Sottil. All.: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disp.: Reina; Dossena, Iovine, Jack, Moreno, van der Brempt, Vojvoda; Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto; Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All.: Fàbregas.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.