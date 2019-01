LIVE MN - Milan Femminile-Pink Bari (8-0): e' finita! Goleada delle rossonere

Grande successo del Milan Femminile oggi al Vismara, otto reti contro il Pink Bari per un match che non è mai stato in discussione.

47' - Finisce il match

45' - Rossonere veramente inarrestabili, arriva il gol nel finale di partita. E' ancora una volta Giacinti a segnare

45' - GOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAN

45' - Due minuti di recupero

42' - Bell'azione in ripartenza del Milan, fermata solo da un'imprecisione di Giacinti nell'ultimo passaggio all'indirizzo di Moreno.

38' - Continua a segnare il Milan, Giacinti riceve palla nella trequarti offensiva e si invola verso la porta avversaria battendo Aprile con un rasoterra angolato.

38' - GOOOOOOOL DEL MILAN

34' - Molto nervosismo in campo, soprattutto nelle calciatrici del Pink Bari

28' - Non c'è partita al Vismara, il Milan continua ad attaccare mentre il Pink Bari difende a pieno organico

24' - Ultimo cambio nel Pink Bari, Di Bari esce per Marrone

22' - Ammonita Mendes per un fallo commesso su una ripartenza del Pink Bari

20' - Il Milan continua a spingere nonostante il vantaggio. Giugliano ha sfiorato il gol con un tiro da distanza ravvicinata ma la sfera è finita alta sopra la traversa.

16' - Terzo e ultimo cambio per Carolina Morace, esce dal campo Sabatino, autrice di una tripletta, ed entra Coda.

13' - Cambio nel Milan, Capelli entra per Alborghetti

11' - Secondo cambio nel Pink Bari, Strisciuglio prende il posto di Piro

8' - Il Milan non si ferma più, Gacinti firma lo 0-6 rossonero con una tiro dal limite dell'area piccola. Le rossonere stanno confermando nel risultato la supremazia sul campo

8' - GOOOOOL DEL MILAN

6' - Ammonita Soro del Pink Bari

5' - Cambio nel Bari, Canciagiano ha preso il posto di Novellino.

3' - Ancora gol del Milan, con Sabatino che segna da fuori area battendo Aprile fuori dai pali. Tripletta del capitano rossonero

3' - GOOOOL DEL MILAN

1' - Inizia il secondo tempo

- Cambio nel Milan, Longo lascia il campo per Cacciamali

Termina qui un primo tempo interamente dominato dal Milan

45' - Finisce il primo tempo

45' - Che occasione per la manita sui piedi di Gugliano. Il dieci rossonero duetta con Sabatino che le restituisce palla al limite dell'area, Giugliano tira di prima intenzione e la palla finisce sulla traversa.

43' - Il Milan sembra intenzionato a ripetere la prestazione dell'andata, conclusasi in goleada. Ora le rossonere hanno segnato il 4-0 con Sabatino che di testa ha ribadito in rete un cross di Bergamaschi dalla fascia destra.

43' - GOOOOOL DEL MILAN

39' - Primo tiro del Pink Bari con Pittaccio che prova a impensierire Korenciova con un tiro angolato dalla sinistra e diretto sul secondo palo ma la palla finisce molto distante dalla porta milanista.

37' - Rossonere pericolose ancora con Giugliano che dall'interno dell'area serve un cross teso che non trova nessuna compagna, ma solo la deviazione di una giocatrice del Pink Bari che mette in corner.

33' - Milan ancora in gol, su un clamoroso errore del portiere del Pink Bari. Alborghetti serve dalla destra Giacinti in area. L'attaccante spizza di testa e Aprile non riesce a fermare un tiro non irresistibile.

33' - GOOOOOL DEL MILAAAAN

27' - Il Milan torna in questa fase a rendersi pericoloso in zona offensiva, manovrando la palla principalmente sulla fascia destra.

22' - Prova il Pink Bari a rendersi pericoloso ma la difesa rossonera riesce a disinnescare il pericolo

20' - Che azione di Giacinti! Il 19 milanista riceve palla in area, si libera di un'avversaria e di prima intenzione, da posizione defilata in area, cerca il tiro sul secondo palo. La palla colpisce entrambe i pali e sfila fuori

16' - Primo cartellino giallo per il Milan, ammonita Fusetti. Il numero 6 milanista ha fermato fallosamente una ripartenza pericolosa del Pink Bari.

12' - Ancora Milan, che ora conduce per due reti a zero. Alborghetti tira bene dal limite dell'area e batte il portiere del Pink Bari Aprile al termine di una bell'azione rossonera, sviluppata sulla fascia destra.

12' - GOOOOL DEL MILAAAAN

9' - Altro corner per il Milan, dalla sinistra. La palla finisce sui piedi di Giacinti che da distanza ravvicinata sul secondo palo spara alto.

8' - Neanche dieci minuto di gioco e il Milan è in vantaggio con Sabatino che con un gol di rapina riesce a battere Aprile e regalare il vantaggio alle rossonere.

8' - GOOOOOOL DEL MILAAAAAN

6' - Calcio d'angolo per il Milan, Longo batte bene ma la difesa del Pink Bari regge bene

4' - Milan subito propositivo e pericoloso. Le rossonere si fanno ancora vedere dalle parti di Aprile, questa volta con un tiro da fuori di Giugliano.

2' - Prima occasione per il Milan, con Giacinti che da distanza ravvicinata colpisce il palo.

1' - Inizia il match.

- Squadre in campo, il Milan veste il completo bianco. Il Bari risponde con maglia, pantaloni e calzettoni rossi.

Queste le formazioni ufficiali di Milan Femminile-Pink Sport Time Bari, valido per il primo turno del girone di ritorno di Serie A Femminile.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Tucceri, Longo; Bergamaschi, Alborghetti, Giugliano, Moreno, Mendes; Giacinti, Sabatino. A disp.: Casar, Crissimi, Heroum, Capelli, Zigic, Cacciamali, Coda. All.: Morace

Pink Bari: Aprile, Quazzico, Patterson, Piro, Soro, Vivirito, Pittaccio, Novellino, Santoro, Oneill, Di Bari. A disp.: Petkova, Ceci, Capitanelli, Marrone, Strisciuglio, Cagnano, Balbi. All.: D'Ermilio

Buongiorno amiche ed amici di MilanNews.it e benvenuti al Centro Sportivo Vismara di Milano dove tra pochi minuti andrà in scena il match tra il Milan Femminile e il Pink Bari. Riparte, quindi, la Serie A per le rossonere dopo aver chiuso il girone di andata al secondo posto in classifica ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista. La gara di andata contro la squadra pugliese fu un successo per il Milan, che si impose all'esordio assoluto con un sonoro 0-6. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione della partita.