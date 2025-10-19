LIVE MN - Milan-Fiorentina (0-0): Pavlovic ad un passo dal gol del vantaggio

Milan-Fiorentina (0-0): Pavlovic ad un passo dal gol del vantaggio
25' | Da almeno un paio di minuti la Fiorentina sta costringendo il Milan a restare compatto nella propria area di rigore.
21' | PAVLOVIC AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Il centrale rossonero sbaglia in maniera anche piuttosto goffa la palla del possibile 1 a 0 del Milan, spedendola alta sopra la traversa a pochi passi da de Gea.
18' | Fase della partita un po' confusa, tra tanti contrasti e tanti errori.
11' | Leao cerca la giocata dall'out di sinistra, ma una muraglia di maglie della Fiorentina gliel'ha impedito.
10' | Traversone dalla sinistra della Fiorentina con Gosens. Bravo Tomori, in spaccata volante, ad allontare il pericolo VIola.
5' | Occasione Milan sugli sviluppi da calcio piazzato. Tomori da dentro l'area di rigore ha tentato una conclusione piuttosto frettolosa sparandola però alta sopra la traversa della porta di de Gea.
1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Fiorentina.
Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati a tutti dallo stadio San Siro, in Milano. Dopo una sosta più che indigesta un Milan particolarmente incerottato torna a giocare in Serie A, e lo farà contro la Fiorentina dell'ex tanto atteso Stefano Pioli. Vincere significherebbe balzare da soli in testa alla classifica, motivo per il quale, al netto di tutte le assenze, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di fare il possibile per togliersi questa soddisfazione, mandando così un segnale forte non solo alle rivali ma al campionato intero.
Guai però a sottovalutare la Fiorentina, che per quanto in difficoltà resta comunque una squadra ben attrezzata e forte. A fronte di questo si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-FIORENTINA
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
