Sky - Problema in allenamento per Loftus-Cheek: domani provino decisivo. Se non ce la facesse, pronto Athekame

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, ha annunciato un aggiornamento relativo alla formazione del Milan: “Oltre agli infortuni risaputi dopo le nazionali, c’è stato un problema oggi in allenamento e non é un problema semplice perché potrebbe condizionare la partita di domani: Loftus-Cheek ha accusato un problema in allenamento, un affaticamento muscolare. Domani farà un provino e, se non dovesse farcela, giocherà Saelemaekers trequartista con Athekame a destra”.