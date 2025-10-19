Ineluttabile Modric: cercherà di guidare il Milan verso il primato

Il Milan non si fa mancare proprio nulla. Dopo Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Pervis Estupinan e Christopher Nkunku, si è fermato per infortunio nel corso della giornata di allenamento di ieri anche Ruben Loftus-Cheek. L'inglese ha accusato un affaticamento muscolare che verrà rivalutato nel corso della rifinitura di questa mattina con un provino che risulterà decisivo ai fini della sua presenza, o meno, in campo questa sera contro la Fiorentina.

Il Milan è stato travolto da una vera e propria emergenza, che costringerà Allegri ad affidarsi a due giovani ragazzi dell'U23 per completare almeno la squadra in vista della sfida di San Siro. La situazione è delicata, ma c'è un giocatore intramontabile sul quale puntare per cercare di acciuffare la vetta del campionato: Luka Modric.

Ineluttabile Luka Modric

Mentre alcuni suoi compagni di squadra si fermano a causa di un infortunio, Luka Modric ha dribblato anche i guai e la stanchezza e prova a portare il Milan al comando in solitaria della Serie A. Tra i migliori rossoneri per rendimento resta solo lui, anche perché Pulisic e Rabiot ne avranno per almeno un mese.

Grazie ad una forma fisica che sembrerebbe smagliante (usare il condizionale in questi casi è d'obbligo visto il momento), Modric potrà consolidare il primato che lo vede tra i centrocampisti che hanno più minuti giocati in Serie A in questo inizio stagione, ben 515. Nel Milan solo Gabbia è stato utilizzato di più (545'), ma se consideriamo anche gli impegno con le Nazionali, il centrocampista croato è sceso in campo per la bellezza di 757 minuti. A 40 anni.