LIVE MN - Milan-Fiorentina, le ufficiali: torna Giroud, ancora spazio a Thiaw

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

ECCO LE FORMAZIONI LE UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Pobega, Vranckx, De Ketelaere. All. Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Saponara. A disp.: Cerofolini, Gollini, Jovic, Malen, Terzic, Ranieri, Venuti, Martinez Q., Duncan, Bianco, Barak, Kouame. All. Italiano.

15.40 - La gara fra Milan e Fiorentina, valida per la quindicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN. La sfida però potrà essere seguita anche su MilanNews.it tramite la diretta testuale che sarà aggiornata nel corso dell'evento.

15.20 - Questo pomeriggio Stefano Pioli ritroverà la Fiorentina, avversaria del Milan nell'incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ritroverà una squadra con cui ha giocato da calciatore ma che ha anche guidato da allenatore. Pioli ha infatti giocato per i viola dal 1989 al 1995, raccogliendo 189 presenze complessive tra Serie A e Serie B di cui ha anche vinto un campionato. L'allenatore emiliano ha anche guidato la Fiorentina dal giugno 2017 all'aprile 2019.

15.00 - Per la sfida in programma questo pomeriggio contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dovrebbe schierare un 4-3-3. Terracciano tra i pali, difesa a quattro composta da Martinez Quarta e Milenkovic centrale con Dodò e Biraghi terzini. A centrocampo spazio per l'ex Bonaventura oltre che per Amrabat e Mandragora, in vantaggio su Duncan. In attacco tridente composto da Ikone, Jovic e Kouame.

14.40 - Sono dieci i punti conquistati dal Milan negli ultimi cinque match di Serie A giocati contro la Fiorentina, che alle 18.00 sarà ospite dei rossoneri a San Siro nell'incontro valido per la quindicesima giornata di campionato. I rossoneri hanno infatti ottenuto tre successi contro i viola, che nel novembre 2021 sono riusciti a battere il Milan al Franchi pareggiando nello stesso impianto anche nel febbraio 2020.

14.20 - Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l'arbitro di Milan-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma questo pomeriggio alle 18.00 a San Siro. Il fischietto lombardo dirigerà per la seconda volta in assoluto i rossoneri, dato che l'unico precedente risale alla scorsa stagione nei quarti di finale di Coppa Italia. In quell'occasione, il Milan riuscì a battere la Lazio per 4-0 grazie alla doppietta di Giroud e alle reti di Leao e Kessie.

13.51 - Olivier Giroud dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nel prossimo match in programma oggi alle 18.00 contro la Fiorentina. L'attaccante francese nella passata stagione ha giocato entrambi i match contro i viola, subendo una sconfitta all'andata ma ottenendo un successo al ritorno. L'ex Chelsea però non ha mai segnato una rete ai toscani nel corso della propria carriera.

13.30 - Rafael Leao è l'ultimo giocatore ad aver segnato alla Fiorentina a San Siro. L'attaccante portoghese, nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata della scorsa stagione, risultò decisivo con una rete nel secondo tempo che consegnò tre punti molto pesanti ai rossoneri in chiave Scudetto.

13.10 - Sarà la ventesima volta che Stefano Pioli affronterà la Fiorentina da avversario. Il tecnico del Milan contro i toscani ha ottenuto dieci vittorie ed un pareggio, subendo otto sconfitte complessive. Da quando è alla guida dei rossoneri, l'allenatore originario di Parma ha raccolto tre vittorie ed un pareggio perdendo soltanto nel novembre 2021.

12.50 – Sono trenta i punti raccolti fino a questo momento dal Milan, che dopo la vittoria interna contro lo Spezia non è andato oltre lo 0-0 con la Cremonese. Il bilancio a San Siro è di diciotto punti in sette sfide giocate. La Fiorentina invece è reduce da tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Salernitana che le hanno permesso di arrivare a 19 punti totali.

12.30 - Per la sfida con i viola, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-2-3-1. Tatarusanu fra i pali, difesa a quattro composta da Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo. Il centrale tedesco potrà sfruttare una seconda maglia da titolare dopo la prova con la Cremonese mentre sulla fascia sinistra tornerà il francese. A centrocampo confermata la coppia Bennacer-Tonali, sulla trequarti invece dovrebbe agire Krunic con Brahim Diaz a destra e Leao a sinistra. In avanti spazio ad Olivier Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Milan-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma alle 18.00 a San Siro.