live mn Milan Futuro-Caldiero Terme (0-2): addio alla Coppa Italia

vedi letture

FINE PARTITA - Il Milan perde 2-0 in casa contro il Caldiero Terme e dice addio alla Coppa Italia. Una partita non giocata così male dai rossoneri di Bonera, ancora però troppo poco esperti per questo tipo di partite. Nel primo tempo i due schiaffi del Caldieri sono forti e pesanti, ma è nella ripresa che il Milan prova a reagire, senza però trovare il gol. Bene Traorè, il più vivo tra i giovani rossoneri e protagonista delle azioni più pericolose della partita. Adesso tutta la concentrazione passerà per il percorso molto delicato in campionato

90'+ 3 minuti di recupero

84' Presunto tocco di braccio di Hodzic, ma il direttore di gara non concede il penalty al Caldiero. Ultimi 5 minuti di partita.

74' Nonostante il risultato è un Milan che sta cercando in tutti i modi di trovare il pareggio. Finora la reazione non basta.

66' Ancora il Caldiero ad un passo dal tris. Conclusione velenosa di Pelamatti che di mancino sfiora il palo dal limite dell'area.

64' Primi cambi nel Milan: esce Fall ed entra Diego Sia

59' Miracolo di Nava su Scappini. Parata fantastica in tuffo su un colpo di testa del bomber avversario, ormai quasi a botta sicura da posizione ravvicinata. Il riflesso del giovane portiere è bellissimo.

54' Ancora Milan vicino al gol con Longo! Gran conclusione dalla distanza del centravanti milanista che prende in pieno la traversa.

50' Occasione Milan con Traorè, la sua punizione però è centrale e non spaventa Giacomel.

FINE PRIMO TEMPO - Fino ad oggi il Milan Futuro di Daniele Bonera sembrava essere una squadra da coppa, ma in questi primi 45' di gioco la formazione rossonera non è riuscita ad esprimere il gioco che avrebbe voluto. Il risultato, per quanto fatto federe in campo, è piuttosto bugiardo, ma il parziale dice che sono i rossoneri a dover rincorrere nel seecondo tempo per cercare una qualificazione che al momento si è complicata.

------

45' | Niente recupero, si chiude 2 a 0 per gli ospiti la prima frazione di gioco.

43' | Grande recupero alto di Chaka Traoré che con caparbietà è riuscuito a strappare il pallone al giovane Cisse del Caldiero Terme al limite dell'area di rigore avversaria. In procinto di cadere, il 28 rossonero lascia la sfera a Fall, che invece che calciare cerca l'assist per un Longo defilato ed in ritardo. Alla fine il Milan Futuro alla conclusione ci è arrivata, ma con Bozzolan, che l'ha sparata alta sopra la traversa.

38' | RAADDOPPIO CALDIERO TERME! Grande azione personale di Zerbato, che dopo aver attraversato tutta l'area di rigore palla al piede ha imbucato Nava con un diagonale perfetto.

31' | Occasione Milan sull'asse Traoré-Bozzolan. Inseritosi tra i due difensori in una posizione per lui atipica, il 3 rossonero ha inavvertitamente superato il portiere avversario. Resosene conto, ha immediatamente cercato la conclusione nella porta sguarnita, ma il gol gli è stato negato da un'ottima e repentina chiusura del difensore del Caldiero Terme.

24' | Ammonito Coubis del Milan.

20' | Ancora Milan Futuro propositivo e pericosolo questa volta sull'asse Longo-Traorè. Il 7 rossonero ha trovato in profondità il 28, che come prima ha cercato di servire un compagno dentro l'area di rigore, ma ancora una volta è stata puntuale la chiusura del difensore avversario.

17' | Reazione immediata del Milan Futuro, con Chaka Traoré che ha cercato di mettersi in proprio dopo un interessante uno-due con Fall. Il 28 rpssonero, con un traversone a mezz'altezzza, ha cercato dentro l'area di rigore Longo, prontamente anticipato dal portiere Giacomel.

15' | VANTAGGIO CALDIERO TERME! Vantaggio ospite con il numero 90 Scappini. Grande conclusione dal limite dell'area dell'attaccante gialloverde, bravo a sorprendere poco fuori dai pali un impotente Nava.

10' | Il primo spezzone di partita andato. Escluso un tentativo in semi rovesciata di Longo, al Chinetti di Solbiate Arno non c'è stata ancora un'occasione da gol.

1' | Si parte al Chinetti di Solbiate Arno.

------

- La squadra arbitrale

ARBITRO: Gianquinto di Parma

ASSISTENTI: Meraviglia di Pistoia-Cardinali di Perugia

IV UOMO: Castellano di Nichelino

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Nava; Minotti, Coubis, Minotti, Bartesaghi, Hodzic, Sandri; Fall, Vos, Traoré; Longo. A disp: Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Alesi, D'Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Zukic. All: Bonera

CALDIERO TERME (3-5-2): Giacomel, Gecchele, Gobetti, Baldani; Lanzi, Mondini, Filiciotto, Cissè, Pelmatti; Zerbato, Scappini. A disp: Kuqi, Aldigheri, Personi, Gattoni, Amoh, Furini, Quaggio, Marras, Florio, Riahi, Molnar, Cazzadori. All: Soave

------

Ben ritrovati amiche e amici di MilanNews.it! Tra poco al Felice Chinetti di Solbiate Arno andrà in scena il match dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C tra Milan Futuro e Caldiero Terme: i rossoneri, dopo aver battuto la Torres a fine novembre, vogliono continuare il percorso nella coppa nazionale di categoria. Mister Bonera lancia dal primo minuto Bartesaghi e Silvano Vos, mentre il jolly Sia partirà dalla panchina. Resta con noi per il LIVE TESTUALE della partita!