live mn Milan Futuro-Legnago Salus (1-3): finisce qui. Ora i rossoneri sono ultimi

vedi letture

19.32 - Finisce come peggio non poteva la sfida del "Chinetti", col Milan Futuro chiamato a vincere per rialzare la china e che invece regala un successo a un avversario che prima di oggi aveva vinto una sola partita e perso le restanti otto. Cosa più grave è che il ko è persino meritato, nonostante fossero stati i rossoneri a passare in vantaggio e a controllare fino a otto minuti dalla fine. Ma senza mai brillare. L'espulsione di Fode Ballo-Touré è stata la sliding door del pomeriggio: dal rosso rimediato dal senegalese, tornato in campo dopo cinque mesi (e 17 dall'ultima apparizione col Milan) la squadra è sprofondata, ha subito due gol in tre minuti e la situazione ha continuato a degenerare, con un altro rosso rimediato da Jimenez e infine il tris dei veneti che, per la cronaca, in trasferta finora le avevano perse tutte, segnando appena un gol. Milan Futuro agganciato proprio dal Legnago all'ultimo posto in classifica e la situazione ora fa veramente paura. Perché per il secondo incontro consecutivo la squadra perde una partita alla portata e perde pure la testa, per la seconda partita consecutiva chiude in nove uomini. Gioco latitante, ma ormai da inizio campionato. E parlano chiaro i numeri: cinque reti segnati in nove partite. Nessuno ha un attacco così asfittico. Camarda tocca pochissimi palloni, poi esce all'intervallo, presumibilmente per preservarlo per la Prima squadra. Si gioca un tempo intero senza una vera punta e di fatto la manovra offensiva è un pianto. Il fattaccio del rosso a Ballo-Touré fa il resto. Serve una sterzata, ma intanto la prossima partita sembra sulla carta proibitiva: al "Curi" contro il Perugia.

90'+5 - TRIPLICE FISCHIO. Bruttissima sconfitta per il Milan Futuro, ora agganciato proprio dal Legnago Salus all'ultimo posto in classifica.

90'+4 - Gol del Legnago con una bella giocata individuale di Demirovic. Il Milan Futuro affonda.

90'+3 - Per la seconda partita consecutiva, il Milan si ritrova in nove uomini. Contro la Pianese ricevettero il rosso Coubis e Minotti.

90'+2 - ESPULSO ANCHE JIMENEZ. Somma di ammonizioni per lo spagnolo. Milan in nove uomini.

90'+1 - Giallo per Demirovic del Legnago.

90' - Concessi cinque minuti di recupero

90' - Cambio Milan: esce Sandri, entra Alesi.

87' - Milan in questo momento ultimo in classifica, al pari del Legnago Salus. L'espulsione di Ballo-Touré ha compromesso una partita che la squadra di Bonera, se pur non brillando affatto, stava conducendo.

85' - Il Legnago la ribalta. Grande azione personale di Franzolini che in una selva di difensori trova la conclusione vincente.

84' - Il Milan prova a reagire, la condizione di inferiorità numerica rende le cose complicate.

82' - Pareggio del Legnago Salus. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Martic è libero e può liberare il destro che manda il pallone prima sul palo e poi in rete.

80' - Doppio cambio per il Milan Futuro: escono Hodzic e Bartesaghi, entrano Dutu e Omoregbe.

78' - Milan che non riesce a finire una partita in undici. Nell'ultimo incontro contro la Pianese la squadra finì in nove uomini per le espulsioni di Coubis e Minotti.

76' - Doppio cambio per il Legnago: fuori Ruggeri e Pelagatti, dentro Viero e Demirovic.

75' - Secondo cambio per il Milan: fuori Traoré, dentro Magni.

74' - ESPULSO BALLO-TOURE. Secondo giallo, altro intervento falloso per il senegalese che nel tentativo di recuperare un pallone ferma irregolarmente un giocatore avversario. Non proprio un ritorno da incorniciare per il terzino sinistro, che non giocava da maggio.

71' - Si rinnova il duello Jimenez-Ruggeri. Fallo dello spagnolo sull'esterno sinistro del Legnago.

69' - Partita fin qui tutt'altro che indimenticabile. Poche occasioni da rete, gioco spesso spezzettato, manovre lente.

67' - Ammonito Raveyre per perdita di tempo. È il terzo rossonero a prendere un giallo, dopo Ballo-Touré e Bartesaghi.

66' - Milan con un finto 9 in campo. L'uscita di Camarda per Cuenca ha portato Bonera a spostare Fall come punta centrale. Fin qui però con scarsi risultati.

65' - Terzo cambio per il Legnago: fuori Bombagi, dentro Palazzino.

64' - OCCASIONE MILAN! Da una punizione di Cuenca arriva Zukic di testa che trova la gran parata di Rigon.

63' - Primo lampo di Cuenca che costringe Ruggeri a usare le maniere forti: giallo per il difensore del Legnago.

62' - Prova a farsi vivo il Legnago con Franzolini, conclusione che finisce alta.

61' - Secondo cambio per il Legnago Salus: fuori Rossi, dentro Ricci.

60' - Scintille Jimenez-Ruggeri dopo un intervento dello spagnolo sull'avversario. L'arbitro grazia il terzino rossonero.

59' - Milan più coraggioso in questo secondo tempo, spesso nella metà campo avversaria. Manca però la finalizzazione.

58' - Ballo-Touré dal fondo prova il traversone, palla che finisce fuori.

56' - Milan col controllo palla. Sandri fa giocare il pallone, Chaka Traoré si fa notare per qualche buon affondo.

54' - Legnago Salus che prima di questa partita ha vinto una partita e perso otto.

52' - Giallo per Davide Bartesaghi tra le protesta dei giocatori del Legnago. Viene contestato al difensore un intervento violento ai danni di Bombagi.

49' - La sostituzione di Camarda può essere vista in funzione della Prima squadra. L'infortunio di Tammy Abraham e con Luka Jovic fuori dalla lista Champions, Paulo Fonseca si avvia alla partita contro il Brugge con il solo Alvaro Morata come punta centrale.

46' - Cambio anche per il Legnago Salus: fuoriIbrahim, dentro Franzolini.

46' - È già finita la partita di Francesco Camarda. Al suo posto Hugo Cuenca.

18.34 - SI RIPARTE!

18.31 - Il Milan ha comunicato il dato sugli spettatori presenti per la sfida fra Milan Futuro e Legnago Salus, valida per la decima giornata del Girone B di Serie C. Al "Chinetti" di Solbiate Arno sono 533 i paganti.

18.22 - Milan Futuro avanti all'intervallo grazie a una rete di Davide Bartesaghi, nato dagli sviluppi di un corner. Rete importantissima, che sblocca una partita che ha visto fino a quel momento gli ospiti più pericolosi, ma troppo imprecisi davanti la porta. Poco impegnati i portieri, con l'ospite Rigon che ha evitato il peggio su una conclusione dalla distanza di Sandri. La squadra di Daniele Bonera ha preso fiducia solo dopo la rete segnata, dopo 40 minuti non proprio entusiasmanti. Buon impatto fin qui di Ballo-Touré, che ha anche rimediato un cartellino giallo per gioco falloso. Poco coinvolto invece Francesco Camarda.

45+3' - Finisce il primo tempo.

45'+3 - Ammonito per protesta il capitano del Legnago, Carlo Pelagatti.

45'+2 - OCCASIONE MILAN! Gran tiro dalla distanza di Sandri che impegna Rigon. Il portiere salva in corner.

45'+1 - Concessi tre minuti di recupero.

45' - Occasione Legnago, provvidenziale l'intervento di Jimenez che ferma Bombagi prima della conclusione.

45' - C'è il primo ammonito del Milan, si tratta di Fode Ballo-Touré per intervento falloso

44' - Il gol dà coraggio al Milan che ora spinge per il raddoppio.

41' - Corner corto dalla sinistra, cross di Sandri per Bartesaghi che al volo col sinistro supera il portiere avversario.

40' - MILAN IN VANTAGGIO!!!! DAVIDE BARTESAGHI SBLOCCA LA PARTITA

39' - Mialn Futuro fin qui deludente, portiere avversario mai impegnato. Meglio fin qui il Legnago.

33' - Primo ammonito della partita, Noce del Legnago per fallo su Ballo-Touré che resta a terra e costringe i medici a intervenire.

31' - Clamorosa occasione per il Legnago: errore in uscita di Bartesaghi, Rossi dalla sinistra crossa perfettamente per Bombagi che di testa, da posizione ravvicinata, manda di poco fuori.

30' - Gioco nuovamente fermo, da uno scontro di gioco ha la peggio Zeroli che esce momentaneamente con il ghiaccio sul collo.

29' - Legnago pericoloso quando sfrutta le corsie laterali. Un altro traversone non trova il centravanti al centro dell'area ad agganciare.

26' - Squillo del Milan, iniziativa di Traoré e assist non sfruttato a dovere da Zeroli.

24' - Si torna a giocare, Raveyre recupera.

23' - Si fa male Raveyre. Sono intervenuti in campo i medici. Nel frattempo si riscalda Nava.

21' - Il Milan si fa vivo con un'iniziativa di Chaka Touré che mette in mezzo per Fall. Azione fermata per fallo in attacco.

19' - Prima occasione per il Legnago Salus, ce l'ha Alessandro Rossi, ex Lazio

15' - Fase di studio della partita, l'unico pallone toccato da un portiere è tramite retropassaggio.

12' - Il Milan conquista il primo corner della partita grazie a un affondo di Jimenez, il cui traversone è deviato.

11' - Solo panchina per Hugo Cuenca. Il paraguayano ha fin qui giocato tutte le partite, venendo schierato titolare in 7 occasioni su 8. Oggi parte dalla panchina, considerando i viaggi intercontinentali che ha dovuto affrontare. Il 19enne è stato infatti convocato dalla nazionale maggiore per le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Ecuador e Venezuela, pur non scendendo mai in campo.

10' - Spicca oggi pomeriggio il ritorno in campo di Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro gioca titolare col Milan Futuro nella sfida contro il Legnago Salus. Era stato messo sul mercato in estate, senza però trovare acquirenti. Assieme a Divock Origi era stato aggregato agli ordini di Daniele Bonera senza però essere mai parte integrante della squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 19 maggio con la maglia del Fulham, gli ultimi 12' della sfida di Premier League contro il Luton. Limitandoci al Milan, l'ultima volta in rossonero è datata 28 maggio 2023, quando il senegalese ha preso il posto di Rafa Leao negli ultimi 8 minuti della partita contro la Juventus, vinta per 0-1 all'Allianz Stadium grazie a una rete di Olivier Giroud. 27 anni, Ballo-Touré ha raccolto complessivamente col Milan 26 presenze, segnando un gol. È arrivato in rossonero nell'estate del 2021, acquistato dal Monaco e scelto come alternativa a Theo Hernandez. Pur con qualche buona prova, su tutte una a Empoli dove ha segnato uan rete decisiva, Ballo-Touré non è riuscito a ripagare le attese e nell'ultimo giorno della finestra di mercato del 2023 è stato ceduto in prestito al Fulham, trovando però poco successo.

7' - Primo affondo sulla sinistra di Ballo-Touré che viene steso da un difensore avversario e si guadagna un calcio di punizione.

5' - Presenti al "Chinetti" anche Zlatan Ibrahimovic, Jovan Kirovski, Alberto Marangon, team manager della Prima Squadra, ed il giovane portiere Lorenzo Torriani.

3' - Il Milan fa girar palla, Ballo-Touré è già stato cercato in un paio di occasioni, perdendo un pallone e innescando il Legnago. Zeroli parte da trequartista ma arretra per poter giocare il pallone.

17.31 - SI PARTE!

17.25 - Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno! Tra pochi minuti prenderà il via la decima giornata di campionato di Serie C - Girone B tra il Milan Futuro e il Legnago Salus. I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci da una pesante sconfitta casalinga contro la Pianese e devono rialzarsi a tutti i costi. Di fronte la squadra ultima in classifica che ha recentemente cambiato guida tecnica. La redazione di MilanNews.it, come di consueto, vi propone il live testuale del match azione per azione: rimanete con noi!

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Legnago Salus, 10ª giornata del Girone B di Serie C. Spicca il ritorno in campo di Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro era stato messo sul mercato in estate, senza però trovare acquirenti. Assieme a Divock Origi era stato aggregato agli ordini di Daniele Bonera senza però essere mai parte integrante della squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 19 maggio con la maglia del Fulham, gli ultimi 12' della sfida di Premier League contro il Luton. Limitandoci al Milan, l'ultima volta in rossonero è datata 28 maggio 2023, quando il senegalese ha preso il posto di Rafa Leao negli ultimi 8 minuti della partita contro la Juventus.

Per il resto si rivedono Camarda, Jimenez e Zeroli assenti nell'ultima partita contro la Pianese poiché convocato da Paulo Fonseca in Prima squadra. Solo panchina per Liberali, assenti per squalifica sia Coubis che Minotti, entrambi reduci da un cartellino rosso. Esordio per Damir Zukic, difensore centrale arrivato a fine agosto dagli sloveni del Primorje e che in questo inizio di stagione aveva raccolto cinque presenze nella massima divisione slovena.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Zukic, Bartesaghi, Ballo-Touré; Sandri, Hodzic; Fall, Zeroli, Traoré; Camarda. A disp. Nava, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Cuenca, Dutu, D'Alessio, Magni, Omoregbe. All. Daniele Bonera.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Rigon; Noce, Zanandrea, Martic, Pelagatti; Muteba, Ibrahim, Ruggeri; Bombagi; Svidercoschi, Rossi. A disp. Toniolo, Berto, Viero, Palazzino, Demirovic, Travaglini, Ampollini, D'Amore, Maset, Ballan, Malumandsoko, Franzolini, Basso Ricci. All. Matteo Contini.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

ASSISTENTI: Fratello di Latina e Della Mea di Udine.

IV UFFICIALE: Frsynyak di Gallarate.