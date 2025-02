live mn Milan Futuro-Pescara (2-3): autolesionisti come sempre. Ecco un'altra sconfitta

14.27 - Arriva un'altra sconfitta che ci tiene al terzultimo posto, a -2 dalla SPAL. Terzo ko consecutivo per i rossoneri, dopo quelli contro Pianese e Lucchese. Il fattore campo non esiste, in casa si perde con una frequenza impressionante. E l'arrivo di Mauro Tassotti a dare una mano a Daniele Bonera non ha cambiato la situazione. Perdiamo anche contro un Pescara che nelle ultime 10 giornate aveva vinto una sola volta. Rianimiamo gli abruzzesi dopo essere stati due volte in vantaggio, con Camarda richiamato per l'occasione e bravo a segnare il suo primo gol in C su azione. Il 16enne si sblocca dopo un digiuno di sei mesi. Ma il Pescara, sotto due volte la riprende altrettante volte. Prima su rigore, poi sugli sviluppi di corner. In mezzo l'illusorio 2-1 di Coubis. Bartesaghi, anch'egli richiamato in Under 23, si fa espellere per somma di ammonizioni. Siamo all'ottavo cartellino rosso della squadra in campionato. Il Pescara prende coraggio e mette la freccia. Solita storia, vista e rivista in questa stagione. Autolesionismo, una scelta di vita per il Milan Futuro.

90' + 5 - Triplice fischio.

90' + 2 - Ammoniti Coubis e Lancini.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

88' - Non ci sono più parole per questa squadra, che trova sempre il modo di complicarsi la vita. Anche in questo caso, incomprensibile l'atteggiamento di Bartesaghi che si fa espellere sul 2-2.

87' - Calci piazzati ancora letali. Punizione che trova il colpo di testa di Lancini che manda sul palo più lontano. Ci mettono al tappeto i due centrali.

87' - Gol del Pescara.

86' - Il prossimo impegno del Milan sarà domenica 2 marzo, sul campo del Legnago Salus. Si gioca alle 15.

84' - Milan disposto secondo un modulo 4-4-1. Magrassi unica punta.

82' - Cambio Pescara: fuori Valzania, dentro Meazzi.

81' - Con quella di Bartesaghi, salgono a 8 i cartellini rossi rimediati in questo campionato. In precedenza li hanno ricevuti Jimenez, Camporese, Ballo-Touré, Minotti, Gala, Coubis (2 volte). Basrtesaghi era stato espulso anche con la prima squadra, in questa stagione.

80' - Ammonito il pescarese Valzania.

78' - Cambio Milan: esce Camarda, entra Bozzolan.

77' - ESPULSO BARTESAGHI! Intervento scomposto e in ritardo del terzino: era già ammonito e ora riceve il cartellino rosso.

74' - Doppio cambio per il Milan: fuori Ianesi e D'Alessio, dentro Omoregbe e Fall.

72' - Pescara che ha preso coraggio e ora gioca in scioltezza.

70' - Gran schiacciata di testa del centrale difensivo sul quale Torriani prova a intervenire ma non riesce a trattenere: 2-2.

70' - Pareggio del Pescara con Brosco.

66' - TORRIANI! Pronto il portiere sulla conclusione ravvicinata di Cangiano, bravo a raccogliere un traversone dalla destra di Alberti.

64' - Il gol del 2-1 dà coraggio al Milan che riesce a gestire bene il vantaggio.

61' - Cambio Pescara: fuori Tonin, dentro Alberti.

60' - Cambio Pescara: fuori Bentivegna, dentro Ferraris

58' - Pescara che prova a reagire subito con Pellacani, la conclusione finisce a lato.

56' - Rossoneri nuovamente avanti. Da corner dalla sinistra c'è la sponda di testa di Quirini per Coubis che è perfetto a trovare il tempo e incornare in rete.

56' - GOL DEL MILAN!!!! ANDREI COUBIS!!!!

55' - BARTESAGHI! Il terzino ruba un pallone e si invola al limite dell'area impegnando Plizzari che devia in corner.

51' - Poche emozioni in questo secondo tempo.

48' - Comunicato il dato sui presenti al "Chinetti": sono 697 gli spettatori per Milan Futuro-Pescara.

47' - Pestone di Branca su Pellacani. Ammonito il milanista.

46' - Si riparte, nessun cambio per le due squadre.

13.19 - Milan Futuro che era partito bene contro il Pescara, trovando il gol di Camarda dopo 6'. L'attaccante, tornato nella squadra Under 23, si è sbloccato dopo sei mesi trovando il suo primo gol su azione in un campionato professionistico. Rossoneri in controllo fino a quando Coubis non ha steso Brosco in area al 17'. Gli abruzzesi trovano il pari su rigore e da allora inizia un'altra partita, completamente nelle mani degli uomini di Silvio Baldini. Bene Torriani che evita il peggio ma servirà un altro atteggiamento nel secondo tempo.

45' + 2 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

45' - Collezione di calci d'angolo per gli abruzzesi.

44' - Forcing Pescara, si gioca a una porta sola.

41' - Pescara ancora in attacco, bravo Coubis a chiudere Tonin.

39' - Contestazione dei tifosi del Pescara nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. Il pubblico esorta il numero uno del club a vendere.

37' - Buono fin qui l'impatto di Camarda, agevolato dal modulo con due punte.

34' - Pescara che ha più ritmo ed è più pericoloso.

33' - Ci prova Quirini dalla distanza, para facile Plizzari.

31' - Pescara pericoloso con un altro traversone dalla sinistra.

28' - Espulso un membro dello staff tecnico del Pescara per proteste.

27' - Coubis rischia di pasticciare, perde palla al limite dell'area ma riesce a recuperarla, subendo fallo.

25' - Pescara ancora pericoloso con un cross di Moruzzi che trova però Cangiano troppo defilato e il suo colpo di testa finisce fuori.

23' - Milan in difficoltà, il gol del pareggio si è fatto sentire.

21' - Pescara vicino al raddoppio con Tonin. L'attaccante riceve spalle alla porta, si gira e conclude trovando la provvidenziale deviazione di Torriani in corner.

20' - Pescara in un momento delicato della stagione: una sola vittoria nelle ultime dieci partite.

19' - Rasoterra perfetto di Bentivegna alla destra di Torriani. Il Milan Futuro come sempre si complica la vita.

18' - Pareggio del Pescara, gol di Bentivegna su rigore.

18' - Ammonito Bartesaghi per proteste.

17' - Rigore per il Pescara. Fallo di Coubis su Brosco.

16' - TORRIANI! Pescara che si rende pericoloso con Dagasso al limite dell'area, conclusione che trova la deviazione in corner del portiere.

13' - Assente oggi per squalifica Camporese. Diffidati Minotti, Fall, Quirini e Coubis.

11' - Buono fin qui l'impatto del Milan, che all'andata contro il Pescara giocò una delle sue peggiori partite

9' - Secondo gol di Camarda in campionato, il primo su azione. Il centravanti era a digiuno dal 1° settembre, quando su calcio di rigore contro il Carpi segnò il primo gol del Milan Futuro nella storia della Serie C. Da allora poche presenze, zero reti e un rigore fallito a dicembre contro il Gubbio.

7' - Proteste dei giocatori pescaresi e della panchina per il gol di Camarda, con un loro giocatore (Pellacani) a terra. Per l'arbitro tutto regolare.

6' - Il gol che ci voleva per i rossoneri, con Camarda che riceve in profondità: stop a seguire dell'attaccante che si porta il pallone sul destro e supera con un rasoterra Plizzari

6' - MILAN IN VANTAGGIO!!!! LA SBLOCCA FRANCESCO CAMARDA!!!!

3' - Pescara più aggressivo, Milan che ricorre ai falli.

1' - Milan in rossonero, calzoncini e calzettoni neri. Pescara in biancazzurro, calzoncini e calzettoni bianchi.

12.30 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti dal "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove il Milan ospiterà il Pescara in una sfida valida per la 28ª giornata del girone B di Serie C. Situazione complicata per i rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive. Per l'occasione si rivede dal primo minuto Francesco Camarda. È la prima volta nel 2025 che il 16enne viene aggregato nella squadra B. Si rivede dopo oltre un mese Davide Bartesaghi, anch'egli titolare. Altro ritorno è quello di Lorenzo Torriani, titolare l'ultima volta il 26 gennaio contro il Rimini, poi al servizio di Sergio Conceiçao con la prima squadra.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Quirini, Branca, Malaspina, Ianesi; Magrassi, Camarda. A disp. Nava, Raveyre, Bozzolan, Hodzic, Alesi, Fall, Sia, Omoregbe, Paloschi, Turco, Zukic, Vos. All. Daniele Bonera.

PESCARA (4-1-4-1): Plizzari; Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi; Squizzato; Bentivegna, Valzania, Dagasso, Cangiano; Tonin. A disp. Saio, Profeta, Letizia, Meazzi, Alberti, Crialese, Ferraris, De Marco, Saccomanni, Arena, Pierozzi. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Abbinante di Bari e Celestino di Reggio Calabria.

IV UFFICIALE: Maccarini di Arezzo.