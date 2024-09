live mn Milan Futuro-SPAL (0-0): è iniziato il secondo tempo a Solbiate Arno

45' | È iniziato il secondo tempo di Milan Futuro-SPAL.

Doppio cambio nel Milan. Fuori Zeroli e Longo. Dentro Hodzic e Turco. Cambio anche per la SPAL. Dentro Rao per Bidauoi

------

45 + 2' | Duplice fischio dell'arbiitro Vogliacco. Si va al riposo sul risultato di 0 a 0. La miglior occasione della partita è passata nei piedi di Hugo Cuenca.

45' | Due minuti di recupero

40' | Ancora il Milan, questa volta con Cuenca. Bell'azione sulla destra costruita dal paraguaiano e Magni, con quest'ultimo che arrivato sul fondo ha servito dentro l'area di rigore l'11 rossonero, che di piatto ha cercato l'angolo lontano della porta del portiere avversario. La conclusione, però, ha sfiorato il palo finendo sul fondo.

38' | Prima vera azione del Milan. Da destra verso sinistra la formazione di Daniele Bonera è riuscita a liberare al tiro Sandri, che non ha calciato male ma la conclusione è risultata essere troppo centrale e dunque di facile lettura per Melgrati.

37' | La partita non si sblocca. Neanche con un tiro dalla distanza Bucheò è riuscito ad aprire lo score di questo pomeriggio. Il tiro del centrocampista della SPAL. infatti, si è spento largo sul fondo.

32' | Prima occasione della partita per il Milan. Grazie ad una deviazione, Bozzolan è riuscito ad impensierire Melgrati con il suo traversone, che ha obblicato il portiere della SPAL a superarsi e mandare in calcio d'angolo questo traversione piuttosto insidioso.

31' | Bell'iniziativa sulla destra di Hugo Cuenca, che dopo un gioco di gambe ha cercato di servire con la trivela Liberali dentro l'area di rigore, che ha addirittura provato a colpire il pallone di testa.

25' | Buona triangolazione del Milan, con Bozzolan arrivato a crossare per il sempre presente in area di rigore Samuele Longo, che non è però riuscito a girare bene la palla offerta dal compagno verso la porta difesa da Melgrati.

23' | Errore vistosissimo di Liberali al limite dell'area di rigore rossonera, al quale il numero 10 del Milan ha subito trovato rimedio ripartendo palla a piede fino alla metà campo avversaria. Arrivato sulla trequarti, il fantastista rossonero ha chiesto l'uno due con Vos, che non è però andato a segno, spegnendo così l'azione offensiva del Diavolo.

18' | Primo cambio forzato della partita per la SPAL. Fuori El Kaddouri infortunato, dentro Zammarini.

16' | Primi sedici minuti decisamente sotto tono per il Milan Futuro, che fino a questo momento ha già commesso sin troppi errori, soprattutto in fase di costruzione.

12' | Ancora pericolosa la SPAL. Bravissimo e super reattivo Raveyre a dire no al tentativo avversario di Karllson, che da terra ha provato a impensierire il portiere francese sul suo palo.

5' | La prima occasione della partita è della SPAL. Persa dal Milan una palla insidiosa in fase di costruzione, la formazione di Ferrara ha liberato al tiro il centrocampista Awua, la cui conclsuione non ha però impensierito più di tanto Raveyre, che si è limitato a vedere la palla spegnersi sul fondo.

1' | È iniziata al Felice Chinetti di Solbiate Arno. Il primo possesso della partita è a favore del Milan.

------

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-SPAL

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Vos, Sandri; Cuenca, Zeroli, Liberali; Longo. A disp.: Matrantonio, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Alesi, Camarda, Dutu, D’Alessio, Fall, Sia, Traore, Turco, Zukic. All. Bonera.

SPAL: Melgrati, Bruscagin, Awua, El Kaddouri, Karllson, Mignanelli, Arena, Bassoli, D’Orazio, Bidauoi, Buchel. A disp.: Galeotti, Meneghetti, Antenucci, Radrezza, Rao, Polito, Sottini, Ntenda, Zammarini, Bachini, Nador, Camelio, Kane. All. Dossena

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno per la sesta giornata del girone B di Serie C che vedrà il Milan Futuro di Daniele Bonera affrontare la SPAL di Andrea Dossena. Le due squadre arrivano a questo incontro in una condizione di classifica e risultati rivedibili, soprattutto quella rossonera, che in queste prime 5 uscite e riuscita a racimolare solo due punti.

C'è dunque bisogno di riscatto, motivo per il quale la partita di questo pomeriggio fra Milan Futuro e SPAL si prospetta essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a non perdere grazie al nostro live testuale.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-SPAL

Data: giovedì 25 settembre 2024

Ora: 18.30

Stadio: Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno

TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Valerio Vogliacco (Bari)

Assistenti: Decorato (Cosenza) - Ingenito (Piombino)

IV Uomo: Djurdjevic (Trieste)