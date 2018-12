LIVE MN - Milan, Gattuso: "Suso ha un fastidio. Mercato? Ci sono paletti, ma qualcosa faremo"

Finita la conferenza di Gattuso

Sulla gara: "All'andata sembravano tantissimi a San Siro i tifosi greci, sanno giocare bene a calcio, e non hanno solo cuore. Se andiamo a vedere i giocatori che hanno loro e i nostri, quelli dell'Olympiakos hanno più esperienza internazionale dei nostri. Non possiamo sottovalutarli".

Sulle eliminate in coppa: "Dispiace ma ora l'Europa League diventa ancora più affascinante perchè Napoli e Inter sono fortissime e faranno parate dei sedicesimi. Per quanto riguarda noi, vediamo come va a finire domani".

Su Cutrone: "Tiene molto a questo sport, vedere un ragazzo rammaricato perchè ha sprecato una occasione da gol è un qualcosa di bello perchè vuol dire che tiene a questo lavoro. Può migliorare nel fare gol".

Su Castillejo: "Lo voglio vedere più coinvolto nel gioco, deve venire dentro l'area più spesso, voglio da lui qualche movimento senza palla. Non lo fa ancora in modo corretto però sta dimostrando che ha voglia e grande tecnica in velocità. Ma sono felice di come si è ambientato, ci può dare una grande mano".

Sull'Olympiakos: "E' una delle migliori squadre a livello europeo per possesso palla, non dobbiamo sottovalutare la partita. Non dobbiamo ragionare all'italiana e provare il contropiede. Non dobbiamo pensare solo a difenderci, ma voglio vedere personalità. Una gara che può farci crescere a livello mentale".

Sul mercato: "Giochiamo ogni tre giorni e ho poco tempo. Parlo con Leo e Maldini ma non vi racconto tutto quello che ci diciamo, però non voglio togliere nulla al campo e concentrarmi sulle partite da affrontare. Sicuramente qualcosa faremo ma ci sono dei paletti a livelli finanziario, ma non devo pensare a chi arriva o non arriva"

Su quanto conta l'esperienza di Gattuso: "Devo trasmettere per conoscenza, per come bisogna affrontare la partita. Bisogna vedere i giocatori e capire le loro caratteristiche, non posso pensare di mettere le mie caratteristiche nella testa dei giocatori perchè ognuno di loro è diverso, e non tutti hanno bisogno della grinta che mettevo in campo. Noi ancora ci meravigliamo che facciamo giocare i giovani, non c'è bisogno di dare nozioni di grinta".

Su Suso: "Ha dei fastidi, domani lo valutiamo e vediamo se può scendere in campo, a livello strumentale non ha niente di grave".

Sulla gara: "Fondamentale per la società e per tutti noi, troveremo un ambiente caldo ma poi dopo scompare perchè in campo scendono i giocatori, dobbiamo fare una partita a livello tecnico e tattico, oltre che mentale"

Domani il Milan affronterà l'Olympiakos nell'ultimo match del girone F di Europa League, gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Segui le parole dell'allenatore del Milan, Rino Gattuso, in diretta dallo stadio "Karaiskakis" di Atene.