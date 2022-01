LIVE MN - Milan-Genoa, ecco le formazioni ufficiali

Le Formazioni Ufficiali di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Maldini, Rebic, Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi, Stanga; Bakayoko, Díaz, Saelemaekers; Leao, Roback. All.: Pioli.

GENOA (4-3-1-2): Šemper; Hefti, Vanheusden, Østigård, Vásquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. A disp.: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa, Destro, Pandev. All.: Shevchenko.

19.30 - Come ci riferiscono i nostri inviati a San Siro, il Milan è appena arrivato nel garage dell'impianto meneghino in pullman.

19.07 - Gianluca Aureliano sarà l'arbitro di Milan-Genoa. Il fischietto bolognese ha diretto per una sola volta i rossoneri, in occasione della sfida di campionato, valida per la decima giornata, vinta contro il Torino 1-0 lo scorso ottobre.

18.53 - Questa sera, ore 21 a San Siro, andrà in scena Milan-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Guardando il tabellone del torneo sappiamo che la vincente della sfida del Meazza affronterà ai quarti di finale, il 9 febbraio, la vincente di Lazio-Udinese. Anche quella, così come la sfida odierna, sarà una partita secca.

18.26 - Questa sera Olivier Giroud farà il proprio esordio in Coppa Italia con la maglia del Milan. L'attaccante francese, che guiderà l'attacco rossonero contro il Genoa, nel corso della propria carriera ha siglato ben 30 reti tra Coupe de France, Coupe de la Ligue, FA Cup e Coppa di Lega inglese.

18.05 - Il Genoa di Andriy Shevchenko, che questa sera affronterà il Milan a San Siro in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non sta sicuramente vivendo un momento facile. L'allenatore ucraino è già sulla graticola, e la squadra è quasi decimata a causa dei vari infortuni e alle positività al Covid. Contro i rossoneri Sheva molto probabilmente schiererà questo undici dal primo minuto: Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj, Sturaro; Melegoni; Caicedo, Yeboah.

17.46 - Milan-Genoa sarà la prima partita da allenatore avversario per Andriy Shevchenko. Il tecnico ucraino ha collezionato 322 presenze e 175 gol con la maglia rossonera, con cui nel maggio 2009 ha giocato l'ultima partita a San Siro contro l'Udinese.

17.29 - Il miglior marcatore della storia del Milan in Coppa Italia è Gianni Rivera, autore di 28 reti in 74 partite giocate. Il Golden Boy, inoltre, è il terzo giocatore più presente nella competizione,dopo Tassotti (75) e Baresi, in testa alla classifica all-time con 97 incontri.

17.14 - Sono complessivamente 50 le panchine in Coppa Italia per Stefano Pioli. Con il Milan in Coppa Italia Pioli ha allenato sei volte, ottenendo 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta.

16.53 - Sono complessivamente 5 le edizioni di Coppa Italia vinte dal Milan. I rossoneri si aggiudicarono il trofeo per la prima volta nel 1967, ripetendosi anche nel 1972, nel 1973 e nel 1977. L'ultimo trionfo invece risale al 2003, quando il Milan riuscì a battere in finale la Roma 1-4.

16.31 - Il Milan ha superato per ben dodici volte consecutive gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nella scorsa stagione i rossoneri si imposero sul Torino dopo i tiri di rigore, così come nel 2020 quando i granata vennero battuti nei tempi supplementari per 4-2.

16.13 - L'ultimo Milan-Genoa giocato in Coppa Italia risale al settembre 1982. In quell'occasione i rossoneri si imposero sui rossoblu per 3-2, grazie alla doppietta messa a segno da Jordan e al gol di Serena.

15.54 - Guardando al tabellone della Coppa Italia sappiamo che la vincente della sfida di questa sera al Meazza affronterà ai quarti di finale, il 9 febbraio, la vincente di Lazio-Udinese. Anche quella, così come la sfida odierna, sarà una partita secca.

15.39 - I rossoneri di mister Stefano Pioli sono la squadra che ha segnato il maggior numero di gol su punizione diretta (4) nei cinque maggiori campionati europei. Inoltre, Genoa e Milan sono le due squadre che hanno vinto il maggior numero di contrasti nella Serie A in corso: 219 i liguri e 216 i rossoneri (Opta).

15.23 - Sono 5 i precedenti in Coppa Italia tra Milan e Genoa, riporta Opta, tutti disputati tra il 1937 e il 1985: il bilancio parla di 2 vittorie rossonere, 2 pareggi e 1 vittoria rossoblù. In ciascuno dei precedenti, inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno con un totale di 9 reti segnate a 8. L'ultima sfida di Coppa Italia giocata tra le due squadre in casa del Milan risale al 5 settembre 1982: quinta giornata della fase a gironi, successo rossonero per 3-2 con una doppietta di Joe Jordan e un gol di Aldo Serena. L'ultimo precedente in assoluto, invece, è dell'agosto 1985: pareggio per 2-2, per il Milan autogol di Mileti e rete di Virdis.

15.00 - Stasera occasione per mettere minuti nelle gambe per Ante Rebic, che torna titolare dopo quasi tre mesi dall'ultima volta. Ante da gennaio in poi si scatena, infatti dei suoi 23 gol in Serie A, da quando è arrivato al Milan nell’estate del 2019, solo due sono stati segnati nei gironi d’andata: i restanti 21 sono stati distribuiti nei due gironi di ritorno giocati (rispettivamente 11 e 10 gol).

14.40 - La partita sarà trasmessa in diretta, fischio d'inizio alle ore 21:00, in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero. Sarà possibile seguirla anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.

14.10 - Andriy Shevchenko sarà regolarmente in panchina per la gara di Coppa Italia, riporta TMW. L'allenatore del Genoa è guarito, è risultato negativo all'ultimo test per rilevare il Covid-19 e quest'oggi dirigerà la squadra contro il Milan valida per gli ottavi di finale.

13.39 - Questa la squadra arbitrale per il match di stasera a San Siro:

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Alassio – De Meo

IV: Rapuano

VAR: Prontera

AVAR: Preti

13.28 - Con i recuperi di Fikayo Tomori e Ciprian Tatarusanu, entrambi "negativizzati" dal Covid, si sfoltisce la lista di indisponibili fra i rossoneri: contro il Genoa non ci saranno Kessie, Bennacer, Ballo-Touré (i tre sono in coppa d'Africa), Ibrahimovic (squalificato), Pellegri (infortunato), Castillejo, Calabria e Romagnoli (positivi).

13.20 - La probabile del Milan: Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic, Giroud. All: Pioli.

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista del calcio d'inizio di Milan-Genoa in programma alle 21:00, la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima di questo match di Coppa Italia. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!