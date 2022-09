LIVE MN - Milan-Inter (3-2): Leao fenomeno, Giroud lo rifà: a San Siro è festa rossonera!

Una partita al cardiopalma! Dopo sei anni, il Milan torna a vincere un derby "in casa"! Meraviglioso Leao, autore di una doppietta e un assist per lo stupendo gol di Olivier Giroud, che sei mesi dopo l'ha rifatto: si è girato! Rossoneri che portano a casa tre punti importantissimi anche per il morale.

96' E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Milan-inter 3-2!!!

94' Destro al volo di Mkhitaryan, brivido per il Milan.

93' Ammonito Leao.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Grande azione del Milan con Brahim, assist per Leao che spara in curva.

84' Sostituzione anche nell'Inter: dentro Gosens e D'Ambrosio, fuori Darmian e De Vrij.

83' Doppio cambio nel Milan: fuori Calabria e Tonali, dentro Kjaer e Pobega.

82' Grandissima giocata di Origi che poi conclude altissimo.

77' MAIGNAN!!! ANCORA LUIII! Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, colpo di reni di Maignan che devia in corner.

74' Occasione Inter. Ripartenza di Dzeko, conclusione deviata e Maignan riesce in qualche modo a respingere.

72' Cambio nel Milan: fuori Messia e Giroud, dentro Saelemaekers e Origi.

70' MAIGNAN!!! Cross di Dumfries per Lautaro, super risposta di Magic Mike!

68' Occasione Inter. Ripartenza con Lautaro, che di mancino spara alto.

67' Gol dell'Inter. Calabria si fa sorprendere, Darmian trova Dzeko che con l'aiuto del palo realizza la rete del 3-2.

63' Triplo cambio nell'Inter: fuori Bastoni, Barella e Correa, dentro Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko.

62' Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere tra gli applausi di San Siro, dentro Brahim Diaz.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! GOLAZO DI LEAOOOOOOOOOO!!! Giroud di tacco trova Rafa, che accelera e a tu per tu con Handanovic non sbaglia!

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! L'HA RIFATTOOOOOOOOO! Cross di Leao, Giroud si gira e di prima la insacca all'angolino. 2-1!

53' Punizione Inter, calcia Calhanoglu: la barriera respinge.

51' Fallo di De Ketelaere su Correa: giallo per il belga e punizione dal limite per l'Inter.

49' OCCASIONE MILAN! Cross di Tonali per Theo Hernandez, colpo di testa che fa la barba al palo

45' Inizia il secondo tempo.

Gara a senso unico in questi primi quarantacinque minuti. Rossoneri che pagano al 20esimo una disattenzione difensiva che porta al gol di Brozovic. La squadra di Pioli non ci sta e reagisce poco dopo con diverse occasioni. Nove minuti dopo arriva il pareggio con Leao, dopo un recupero in mezzo al campo sulla trequarti. San Siro si accende e il Milan crea una serie di occasioni che avvicinino i rossoneri al vantaggio.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Altro cross di Bennacer. Questa volta il destinatario è Giroud, che gira di testa ma non trova la porta.

42' Traversone di Bennacer, Theo Hernandez di testa spara alto sopra la traversa.

39' Punizione dal limite di Tonali, la barriera respinge, arriva Bennacer che svirgola.

37' Accelerazione di De Ketelaere, Brozovic fa fallo e prende giallo.

36' Corner per il Milan. Traverso di Bennacer, De Ketelaere mette fuori di testa.

35' Anticipo di Theo su Dumfries, missile terra-aria che sfiora la traversa.

34' Ancora Tonali! Recupera palla, scambio con Giroud ma conclusione troppo centrale.

33' Bellissima apertura di Tonali per Giroud, che calcia di prima intenzione ma non trova la porta.

31' Fallo di Giroud su Skriniar, ammonito il francese.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! LEAOOOOOO!!! Tonali recupera palla sulla trequarti avversaria, palla a Leao che di mancino batte Handanovic. 1-1!

26' Palla in profondità di Tonali per Giroud, che stoppa di petto e calcia di prima intenzione. Tiro che esce fuori di poco.

24' Cross di Leao per la testa di Calabria, conclusione fuori.

20' Gol dell'Inter. Voragine centrale lasciata da Tomori e Kalulu, Correa serve Brozovic che a tu per tu con Maignan non sbaglia.

17' Destro a giro di Leao dal limite, Handanovic respinge sulla sua sinistra.

15' Cross di Leao per Giroud, Bastoni per anticipare manda la sfera sulla traversa. L'arbitro, poi, fischia fallo del francese.

11' Occasione Inter! Dumfries serve Brozovic al limite, Tonali devia in corner.

8' Scontro tra Theo e Dumfries, ammoniti entrambi.

3' Traversone di Theo Hernandez per Messias, pallone che termina sul fondo.

0' SI PARTE!

- Le squadre entrano in campo! Milan con la maglia rossonera, Inter in casacca nerazzurra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Inter, match valido per la quinta giornata di campionato. Emozioni al massimo in questo pomeriggio di San Siro. Rossoneri che arrivano al derby con due vittorie e un pareggio, mentre la squadra di Inzaghi dopo tre successi e una sconfitta. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Darmian; Martínez, Correa. A disp.: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D'Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. All.: Inzaghi.