LIVE MN - Milan-Juventus (2-0): Londra è solo un brutto ricordo, Tomori e Brahim regalano i 3 punti a Pioli

Il Milan si rifà a San Siro dopo la sconfitta di Londra contro il Chelsea. Partita perfetta per la squadra di Pioli, che porta a casa i tre punti grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz, autore di un eurogol. Rossoneri che salgono a quota 20 punti in classifica, vincendo un altro scontro diretto dopo quello con l'Inter.

94' Finisce qui! 2-0!

93' Tripla ammonizione: giallo a Tonali, Paredes e Kean.

92' OCCASIONE MILAN! Origi supera agilmente Bonucci, si presenta a tu per tu con Szceczny che lo ipntoizza.

90' Quattro minuto di recupero.

89' Mancino dalla lunga distanza di De Ketelaere, Tatarusanu tocca e devia in corner.

84' Scambio tra Milik e Kean, Kalulu salva tutto con un intervento provvidenziale.

83' Doppio cambio nel Milan: fuori Bennacer e Leao, dentro Vranckx e Origi.

80' Altro cambio per Allegri: fuori Rabiot, dentro Soule.

78' Cambio nella Juve: fuori Vlahovic, dentro Kean.

74' Ripertenza Milan con la Theao, corner per il Milan.

71' Cross di Danilo per Milik, il polacco schiaccia di testa in bocca a Tatarusanu.

67' OCCASIONE MILAN! Pallone illuminante di De Ketelaere per il taglio di Leao, che si allarga e prova l'Eurogol. Palla che termina fuori.

63' Doppio cambio nel Milan: fuori Giroud e Diaz, dentro Rebic e De Ketelaere.

58' Cambio nel Milan: entra Krunic, esce Pobega.

56' Doppio cambio nella Juve: dentro Miretti e Paredes, fuori Kosti e Locatelli.

56' Ammonito Diaz per aver esultando togliendosi la maglia.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOLOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! BRAHIM!!! Recupera palla a metà campo, ne salta uno, ne salta due e tu per tu con Szceczny non sbaglia. 2-0!!

53' Brahim stoppa elegantemente un pallone a campinile, allarga per Leao che calcia dal limite. Conclusione in curva.

45' Si riparte a San Siro! Cambio nella Juve: fuori Cuadrado, dentro McKennie.

Ottimo primo tempo per uno sfortunatissimo Milan che però riesce a trovare la rete del vantaggio con Tomori in pieno recupero. Grande partita di Leao, che ha colpito due pali in questi primi quarantacinque minuti. Rossoneri che con fatica hanno aumentato sempre di più i giri del motore, fino a trovare la meritata rete.

47' Fine primo tempo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! TOMORIIII!!!!! Corner per il Milan, palla che arriva a Giroud che calcia, Tomori è sulla traiettoria, stoppa il pallone e di mancino sfonda la rete. 1-0!!!

45' Due minuti di recupero.

41' Gioco fermo per qualche minuti a causa dei problemi fisici per Bennacer e Kalulu. Gara ripresa ora.

36' Doppia occasione Milan: Leao calcia ancora da fuori area, Bonucci fa muro. Sulla ribattuta arriva Bennacer che calcia anche lui dal limite, palla alta sopra la traversa.

34' ALTRO PALO! Missile terra-aria di Leao da 25 metri, altro legno del portoghese.

33' Scambio Locatelli-Milik, l'ex Milan entra in area ma Tomori salva tutto.

31' Sullo sviluppo del corner, Pobega calcia in maniera scoordinata e spara in curva.

30' Il Milan batte velocemente il corner, Leao entra in area e calcia. Vlahovic devia in corner.

29' Cross di Leao, devia Danilo e il Milan va dalla bandierina.

25' Cuadrado ferma Brahim in ripartenza, giallo per il colombiano.

24' Theo recupera palla a metà campo, scambio con Giroud che non si conclude. Rimessa dal fondo Juve.

21' PALO DEL MILAN! Theo va dalla bandierina, torre di Kalulu, Leao di tacco devia il pallone e colpisce il legno.

20' Brutto intervento di Cuadrado su Bennacer, ma il Milan guadagna un corner.

17' Milan in difficoltà in questo inizio, meglio la Juve.

13' Destro dalla distanza di Danilo, conclusione che termina sul fondo.

12' Ancora la Juve dalla destra: Cuadrado per Milik, velo di Vlahovic, e mancino del polacco. Blocca a terra Tatarusanu.

9' Diagonale di Cuadrado dalla destra, conclusione larga.

6' Squadre subito in attacco. Inizio intenso.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Juventus, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo la batosta di Londra, i rossoneri vogliono reagire non solo con il risultato, ma anche con una buona prestazione. Pioli recupera Theo Hernandenz, schierato subito dal primo minuto e capitano dei rossoneri. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo incredibile big match!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali, Pobega; Brahim, Leao; Giroud. Allenatore. Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Thiaw, Vranckx, Bakayoko, De Ketelaere, Krunic, Adli,Rebic, Origi.



Juventus (4-4-2): Szceczny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulè.