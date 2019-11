LIVE MN - Milan-Napoli (1-1) - Apre Lozano, chiude Jack: pari a San Siro

Milan e Napoli non si fanno male. A San Siro finisce 1-1. Dopo il vantaggio di Lozano nel primo tempo, i rossoneri trovano il pareggio con Bonaventura. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto, ma cala il numero delle occasioni (anche potenziali). Piatek ha la palla buona per portare in vantaggio i rossoneri, ma la spreca malamente prima di uscire tra i fischi. Finisce così, un pareggio che smuove la classifica ma che (forse) serve a poco. Una buona prestazione, ma ancora una volta è mancato il guizzo decisivo.

94' Finisce qui: Milan-Napoli 1-1.

92' Buona occasione per Mertens, che ci prova con il destro a giro ma non inquadra la porta.

91' Il Napoli ci prova con Allan: controllo e tiro, Donnarumma respinge.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Ammonizione per Conti.

87' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, Donnarumma fa suo il pallone.

86' Ultima sostituzioni per il Milan: fischi per Piatek, che lascia il posto a Leao.

84' Cambio per il Milan: fuori Lozano, entra Llorente.

79' Che occasione per il Milan! Theo Hernandez mette in mezzo un pallone al bacio per Piatek, ma il polacco calcia debolmente e si fa anticipare da Koulibaly.

77' Cartellino giallo per Younes.

74' Azione personale di Paquetà, che poi ci prova da fuori con il mancino: tiro centrale, nessun problema per Meret.

73' Cambio per il Milan: fuori un disastroso Biglia, al suo posto Calabria.

72' Ammonizione per Theo Hernandez.

71' Corner per il Milan: cross in mezzo, Maksimovic allontana di testa.

69' Un errore di Biglia innesca il contropiede del Napoli. Elmas si presenta a tu per tu con Donnarumma e si tuffa: Orsato non ci casca e lo ammonisce per simulazione.

65' Sostituzione per il Napoli: Younes prende il posto di Insigne.

64' Piatek ci prova da fuori, ma il suo tiro finisce ampiamente sul fondo.

59' Cambio per il Napoli: fuori Callejon, dentro Mertens.

58' Errore di Kessié, ne approfitta il Napoli con Insigne: destro dal cuore dell'area di rigore del Milan e pallone sul fondo.

55' Punizione dalla sinistra per il Milan: tiro-cross di Bonaventura e respinta con i pugni di Meret.

50' Bella giocata di Paquetà, che vede e serve Krunic al limite dell'area: conclusione di prima intenzione e pallone sopra la traversa.

49' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, buco di Romagnoli e tentativo in rovesciata di Koulibaly, che spara alto.

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Le due squadre rientrano in campo. Un cambio per il Milan: Rebic non ce la fa, al suo posto Kessié.

1-1 al termine dei primi quarantacinque minuti. Bella partita a San Siro, equilibrata e ricca di emozioni. I rossoneri partono meglio, chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Ma sono i partenopei a passare in vantaggio con Lozano, che approfitta di una dormita della difesa milanista per battere Donnarumma. Il Milan non si scompone e trova il pareggio poco dopo con Bonaventura, che fulmina Meret con un siluro dal limite. Le due squadre si affrontano a viso aperto: Rebic ha sulla testa il pallone del 2-1 ma lo spreca; Insigne, nel finale di tempo, si presenta a tu per tu con Donnarumma ma calcia sul corpo del portiere rossonero.

46' Palla-gol per il Napoli. Insigne scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Donnarumma, ma Gigio è bravo a neutralizzare il tiro ravvicinato.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

42' Che occasione per il Milan! Krunic alza la testa e serve Rebic in area, ma il croato, tutto solo, spedisce a lato da distanza ravvicinata.

40' Angolo per il Napoli: cross in mezzo, Romagnoli spazza via.

36' Corner per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Napoli.

35' Milan a un passo dal gol. Cross dalla sinistra e deviazione scomposta di Hysaj, che per poco non realizza un autogol.

32' Erroraccio di Paquetà, che regala palla al Napoli innescando il contropiede ospite: Callejon arriva fino in fondo e calcia, ma il suo tiro finisce a lato.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! BONAVENTURA!!! Percussione di Theo e appoggio per Krunic, che a sua volta scarica centralmente per Bonaventura: siluro dalla distanza di Jack e pallone all'incrocio!

27' Calcio d'angolo per il Napoli: pallone in area ma irraggiungibile per tutti.

25' Cartellino giallo per Paquetà.

24' GOL DEL NAPOLI! Tiro da fuori di Insigne e pallone sulla traversa, sulla ribattuta arriva Lozano che insacca di testa.

21' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e pallone facile tra i guantoni di Meret.

18' Il Milan ci prova con Piatek, ma il suo tiro da posizione defilata si spegne sul fondo.

15' Rebic sembra poter proseguire la partita. Nel frattempo si scalda Kessié.

12' Problema fisico per Rebic.

9' Bel Milan in questo avvio di gara.

6' Bella giocata del Milan. Paquetà riceve palla in area, salta un avversario e mette in mezzo: Piatek colpisce di testa ma non inquadra la porta.

5' Ancora Milan, stavolta con Paquetà: mancino da fuori area e pallone a lato.

2' Subito una buona occasione per il Milan. Krunic riceve palla in area e ci prova con il destro, ma il suo tiro finisce sul fondo.

1' Ci siamo Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Napoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco sotto la pioggia. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Napoli.

Amici di MilanNews.it benvenuti a San Siro. I rossoneri di Stefano Pioli ospitano il Napoli dell'ex Carlo Ancelotti. È una classica del calcio italiano ma anche una sfida tra due squadre in difficoltà, che hanno un estremo bisogno di punti. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Rebic, Piatek, Bonaventura. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessié, Leao, Suso, Maldini. All.: Pioli

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Allan, Zielinski, Callejon; Lozano, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Manolas, Gaetano, Mertens, Fabian Ruiz, Younes, Llorente. All.: Ancelotti