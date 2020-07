LIVE MN - Milan-Parma (3-1) - Vittoria in rimonta, tre punti preziosi in chiave Europa

Il Milan batte il Parma in rimonta e aggancia il Napoli (fermato sull'1-1 a Bologna) in classifica. Dopo la rete del vantaggio di Kurtic nel primo tempo, i rossoneri si scatenano nella ripresa e in pochi minuti pareggiano (con Kessié) e poi ribaltano il match (a segno Romagnoli). La terza rete è di Calhanoglu, che di fatto chiude la partita. Tre punti preziosi in chiave Europa per la squadra di Pioli.

94' Fischio finale: Milan-Parma 3-1.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Ibra vede e serve Rebic in area: conclusione a tu per tu con Sepe e deviazione in angolo del portiere del Parma. Dalla bandierina: Rebic sfonda ma poi perde di vista il pallone.

87' Calcio d'angolo per il Parma: pallone dentro, Rebic spazza via.

85' Che occasione per Ibrahimovic. Lo svedese sbaglia un colpo di testa facile a pochi passi da Sepe.

81' Sostituzione anche per il Parma: fuori Karamoh, dentro Caprari.

80' Doppio cambio per il Milan: Laxalt e Krunic in campo al posto di Theo Hernandez e Calhanoglu.

79' Punizione da buona posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone che sbatte sulla barriera.

77' GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Ripartenza del Milan con Bonaventura, che apparecchia per Calhanoglu: destro dal limite e pallone all'angolino.

76' Angolo per il Parma: cross in mezzo, Romagnoli allontana di testa.

75' Altra palla-gol per il Parma. Inglese si presenta a tu per tu con Donnarumma e calcia: Gigio è bravo a fermare la conclusione dell'attaccante gialloblù.

74' Parma a un passo dal gol. Kulusevski sfonda in area e calcia: deviazione e pallone che sbatte sulla traversa. Che brivido per il Milan!

73' Il Milan fa la partita e cerca il terzo gol.

69' Ibrahimovic entra in area e viene affossato da Darmian, ma Irrati giudica fallosa la giocata dello svedese.

65' Ammonizione per Darmian.

63' Doppio cambio per il Parma: fuori Grassi e Brugman, dentro Hernani e Inglese.

61' Sostituzione per il Milan: Rebic prende il posto di Leao.

59' GOOOLLL!!! ROMAGNOLI!!! Punizione dalla trequarti sinistra: cross in mezzo e colpi di testa vincente del capitano rossonero.

58' Calcio d'angolo per il Milan: cross sul secondo palo, Leao salta ma non ci arriva.

57' Cambio per il Milan: fuori un deludente Biglia, al suo posto Bennacer.

55' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Prodezza di Kessié!!! Destro potente dalla lunga distanza e pallone che si insacca dopo aver colpito il palo interno.

53' Angolo per il Parma: cross in area, Donnarumma blocca la sfera.

52' Il Parma ci prova con Kurtic: destro dal limite deviato e pallone in calcio d'angolo.

51' Altro tiro dalla distanza del Milan, stavolta di Calhanoglu: conclusione che si spegne sul fondo.

50' Ripartenza del Milan, che poi va al tiro da fuori con Bonaventura: pallone altissimo sopra la traversa.

49' Lungo possesso palla del Parma. Il Milan insegue e spreca energie.

45' Tutto è pronto. Fischio di Irrati: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Calabria prende il posto di Conti. Nel Parma fuori Bruno Alves e dentro Dermaku.

Parma in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, la rete di Kurtic, che approfitta di una dormita della difesa rossonera per battere Donnarumma. Il Milan comincia bene, chiude all'angolo gli ospiti e sfiora il gol in un paio di occasioni, ma col passare dei minuti si spegne lasciando maggiori spazi alle ripartenze di Gervinho e compagni. Sarà una ripresa in salita.

51' Fine primo tempo: Parma in vantaggio 1-0.

47' Angolo per il Parma: tocco corto, poi l'azione sfuma.

45' Il Milan risponde subito con Theo Hernandez, che si presenta a tu per tu con Sepe ma calcia sul corpo del portiere.

44' GOL DEL PARMA! Kurtic segna con un bel tiro da centro-area. Sorpresa la difesa del Milan.

43' Dall'altra parte, Ibrahimovic ci prova con il destro, ma la sua conclusione finisce alta.

42' Occasionissima per il Parma. Gervinho fa tutto da solo, si lancia, entra in area rossonera ma poi sbaglia il turo. Che brivido!

39' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Parma.

35' Si vede il Parma. Cross di Kulusevski dalla destra e colpo di testa di Bruno Alves, ben appostato sul secondo palo: il pallone finisce sul fondo.

33' Ammonizione anche per Conti.

32' Cartellino giallo per Grassi.

29' Il Milan ci prova con Leao: il portoghese entra in area ma poi sbaglia il tiro con il sinistro.

26' Biglia ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

22' Milan a un passo dal gol. Cross di Leao dalla destra, Ibrahimovic si tuffa ma non ci arriva per un soffio a pochi passi dal portiere.

21' Ripartenza del Milan, che va in gol con Bonaventura: il centrocampista rossonero, però, era in offside.

20' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e pallone che sbatte sulla traversa.

17' Angolo per il Milan: cross in area, piattone di Theo Hernandez e pallone che sfila sul fondo.

15' Punizione dal limite per il Milan: destro di Ibrahimovic e pallone sul muro del Parma.

13' Cambio per il Parma: fuori l'infortunato Cornelius, dentro Karamoh.

8' Corner per il Milan: pallone dentro e colpo di testa sul fondo di Theo Hernandez. Era una buona occasione.

7' Bell'azione del Milan. Ibra serve in area Theo Hernandez, che calcia di prima ma spara in curva. Il francese era comunque in fuorigioco.

4' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Parma.

3' Ibrahimovic ci prova dal limite: sinistro deviato e pallone in corner.

2' Primi scambi del match a San Siro.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Irrati: si comincia! Primo pallone del match per il Parma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca gialloblù per il Parma.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Parma, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio del San Paolo con il Napoli, cercano la vittoria contro i ragazzi di D'Aversa, protagonisti di una buona stagione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Brescianini, Krunić, Olzer, Colombo, Maldini, Rebic. All.: Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Radu, Laurini, Dermaku, Pezzella, Regini, Barillà, Hernani Jr, Caprari, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi. All.: D'Aversa