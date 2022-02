LIVE MN - Milan-Sampdoria (1-0): vittoria di carattere dei rossoneri che tornano in testa alla classifica!

Se il primo tempo è stato arido di emozioni, la ripresa di Milan-Sampdoria ha regalato una partita divertente e imprevedibile. Il match tra rossoneri e blucerchiati, dopo un secondo tempo in cui la squadra di Pioli ha cercato con insistenza il raddoppio, termina sul risultato della prima frazione di gioco. La rete di Leao (su assist di Maignan), quindi, decide la sfida e regala ai rossoneri la momentanea vetta della classifica in attesa del recupero della sfida tra Inter e Bologna. La redazione di Milannews.it vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a seguire, sempre sul nostro sito, le interviste post partita dei protagonisti del match!

93 - Termina il match a San Siro. Il Milan batte la Sampdoria 1-0 con gol di Leao.

91' - Rebic guadagna un preziossimo calcio d'angolo. 1:20 alla fine della partita

90' - 3 minuti di recupero

89' - Cross di Rebic dalla sinistra per Giroud, il francese manca l'impatto con il pallone

88' - Ultimo cambio per i rossoneri: fuori Florenzi e dentro Kalulu

85' - Cambio per la Sampdoria: fuori Candreva dentro Sabiri

83' - Squadre lunghissime ora con tante occasioni e un Milan che sta sprecando l'inverosimile

80' - Conclusione di Rebic dal limite dell'area. Palla fuori di molto

77' - Fallo di Rebic su Berezsynsky. Tantissimi i falli fischiati da Chiffi in questa gara

74' - Quarto cambio per il Milan: fuori Bennacer e dentro Krunic

72' - Cambio per la Sampdoria: fuori Rincon e dentro Quagliarella

69' - Saelemaekers è entrato bene in partita. Bel guizzo del belga chs si guadagna un calcio d'angolo. Dalla banderina palla a Bennacer che scucchiaia per Giroud che colpisce di testa costringendo Falcone a una grande parata

67' - Fallo di Tonali su Ferrari. Punizione per la Sampdoria. Proteste rossonere

64' - Rebic serve Bennacer in corsa che entra in area, va al tiro ma spedisce il pallone a lato

60' - Giallo di Bennacer per fallo su Rincon

59 ' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL MILAN! Giroud, al volo e di semirovesciata, spara una conclusione fortissima verso la porta ma Falcone compie un altro intervento miracoloso

56' - Triplice cambio anche per il Milan con Rebic, Kessie e Saelemaekers che prendono il posto di Leao, Brahim e Messias

55' - Buona occasione per la Sampdoria con Candreva, che dopo una bella azione di prima, spedisce di poco a lato

52' - Triplice cambio per la Sampdoria: fuori Murru, Conti, Thorsby per Augello, Vieira e Ekdal

51' - Bel cross di Calabria dalla destra. Giroud si avventa sul pallone di testa ma spedisce a lato senza dare precisione

48 ' - Altra occasione per il Milan! Leao con una cavalcata pazzesca arriva in area, serve Giroud ma il francese è anticipato da Magnani.

47' - Occasione Milan! Imbucata di Tonali per Messias che di prima intenzione va alla conclusione. Palla di poco a lato

45' - Al via il secondo tempo. Primo pallone della ripresa al Milan

Un riassunto per il primo tempo di Milan-Sampdoria? Tanti falli, poche azioni. I rossoneri sbloccano il match quasi subito con Leao che segna un grandissimo gol su assist fenomenale di Maignan, poi qualche tentativo ma poche emozioni. I rossoneri controllano il match, cercano il raddoppio ma sbattono o sull'organizzata retroguardia della Sampdoria o sul miracolo di Falcone in occasione della conclusione di Messias. Appuntamento tra 15 minuti con il secondo tempo.

50' - Termina qui il primo tempo.

47' - Tanti, tantissimi i falli in questo primo tempo che hanno portato il tempo effettivo di gioco ad essere veramente esiguo

45' - Tanti gli stop nel primo tempo: saranno 5 i minuti di recupero

42' - GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Leao scucchiaia in mezzo per Giroud che anticipa il difensore facendo una sponda per Messias. Il brasiliano dopo un rimpallo con Thosrsby va alla conclusione costringendo Falcone a un miracolo

39' - Qualche problemino per Leao dopo una botta alla caviglia. Il portoghese, dopo essere uscito momentaneamente dal campo, è rientrato.

36' - Prima occasione per la Sampdoria con Candreva che serve Sensi che calcia di prima intenzione. Off-side segnalato però all'ex Inter e punizione per il Milan

29' - Tanti falli e poche azioni in questi primi 30 minuti di gioco con il Milan che, dopo aver trovato il vantaggio, ha cercato di creare altre azioni offensive ma la difesa della Sampdoria chiude ottimamente ogni spazio

25' - Giallo per Romagnoli per un intervento in ritardo su Caputo. Ammonizione tattica per il capitano rossonero

23' - Leao scarica il pallone a Florenzi che al limite dell'area prova un cross a rientrare. Bel tentativo dell'ex Roma su cui però non si avventa nessun attaccante del Milan

21' - Fase di stallo della partita con il Milan che prova ad attaccare ma la Sampdoria chiude benissimo gli spazi

18' - Giallo di Brahim per un intervento in ritardo dìsu Bereszynsky. Punizione per la Sampdoria

13' - Fase di controllo ora per il Milan che sta gestendo la partita con un ottimo palleggio

10' - Contatto tra Rincon e Maignan in fase di rilancio per il portiere francese. Giallo per il centrocampista della Sampdoria

8' - GOOOL DEL MILAAAN! Azione incredibile del Milan con Maignan che rilancia chirurgicamente per Leao che controlla palla, punta l'avversario, rientra in area e batte Falcone. Gol incredibile del portoghese. 1-0 Milan!

6' - Fase di studio tra le due squadre con Milan e Sampdoria che si stanno prendendo le misure reciprocamente.

2' - Calcio di punizione per il Milan sulla trequarti offensiva: Messias scucchiaia in mezzo, respinge la difesa della Sampdoria

1' - Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Chiffi: si comincia! Primo pallone del match per la Sampdoria

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo bianco per la Sampdoria.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Sampdoria, in campo alle 12.30 per il lunch match della 25esima giornata del campionato di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Kalulu, Krunic, Kessie, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Maldini, Rebic All.: Pioli.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszyński, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia; Augello, Bonfanti, Ferrari; Ekdal, Sabiri, Trimboli, Vieira; Quagliarella, Supriaha. All.: Giampaolo.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano la Sampdoria per la sfida valida per il lunch match della 25° giornata. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.