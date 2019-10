LIVE MN - Milan-SPAL (1-0): finisce qui, il Milan torna a vincere a San Siro

I rossoneri trovano i primi tre punti della gestione Pioli tornando a vincere in casa dopo due mesi esatti. La decide Suso con una punizione meravigliosa che non lascia scampo a Berisha. Ancora una sconfitta per la SPAL in trasferta, ma la squadra di mister Semplici non è venuta a Milano per fare da vittima sacrificale. La prestazione del Milan è stata a tratti insufficiente, ma i tre punti erano fondamentali vista la brutta posizione in classifica. Una vittoria che dà ossigeno, ora testa alla sfida di domenica sera contro la Lazio.

93' Finisce qui, il Milan torna a vincere a San Siro! I rossoneri si impongono per 1-0, la decide Suso con una punizione splendida.

90' Ancora un errore di Kessie che verticalizza male per Piatek.

89' Bravo Calabria a guadagnare fallo in attacco, punizione per i rossoneri dalla bandierina del calcio d'angolo.

88' Ci saranno tre minuti di recupero.

87' Esce Paquetá, entra Bonaventura. Ovazione per Jack che torna a San Siro dopo più di un anno.

86' Spinge forte la SPAL, ma gli attacchi degli emliani non sono precisi.

85' Batte Murgia che trova bene Kurtic: il centrocampista della SPAL stacca bene ma la manda alta.

84' Fallo di Paquetá sul lato sinistro dell'area di rigore, punizione pericolosa per la SPAL.

83' Ci prova Floccari da lontano, facile per Donnarumma.

82' Grande sgroppata di Calhanoglu sulla fascia sinistra: il turco si fa tutto il campo ma il suo cross è banale e facilmente leggibile. Altra occasione sprecata.

82' Doppio cambio SPAL: fuori Reca e Strefezza, dentro Sala e Paloschi.

81' Altra occasione per Paqueta! Batti e ribatti infinito nell'area della SPAL che infine riesce a spazzare. Recupera palla il Milan con Kessie, l'ivoriano scappa sulla sinistra e la mette in mezzo per Paqueta che arriva a rimorchio: il tiro è però alto.

79' OCCASIONE MILAN! Grande palla di Calhanoglu per Paquetá che salta l'avversario, arriva davanti al portiere e prova lo scavetto. Attento Berisha che mette in angolo. Il brasiliano avrebbe potuto fare meglio.

78' Ennesimo fallo conquistato da Suso. Lo spagnolo è entrato bene in campo.

77' Bella idea di Hernandez che dalla sinsitra serve bene Calhanoglu al limite dell'area, il turco però pasticcia con il controllo.

76' Batte Murgia, Donnarumma con i pugni allontana. Ci prova poi Strefezza da fuori, palla in curva.

74' Fallo di Calabria su Kurtic, punizione per la SPAL dal lato sinistro dell'area.

73' Ammonito Kurtic.

72' Cambio per la SPAL: esce Missiroli, entra Valoti.

72' Splendida apertura di Kessie per Suso. Lo spagnolo rientra sul sinistro e mette in mezzo, respinge la difesa emiliana. Paquetá si fionda sul pallone e prova il tiro, la conclusione è potente ma imprecisa.

70' Sfida fra Petagna e Theo Hernandez, con il francese bravo a chiudere. intervento pericoloso in area ma efficace.

69' Bennacer perde palla a centrocampo e si vede costretto a commettere fallo su Petagna. Giallo per l'algerino.

68' Brutto intervento di Cionek su Calhanogli, giallo.

64' Che punizione di Suso! Lo spagnolo risponde così ai fischi di San Siro, primo gol in campionato e rossoneri in vantaggio.

63' GGGGGGOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAN! SUSOOOOOOOOO!!!! MAGIA DELLO SPAGNOLO SU PUNIZIONE!!

61' Ammonito Vicari che placca Piatek lanciato a rete al limite dell'area di rigore. Punizione pericolosa per i rossoneri.

60' Bella percussione centrale di Bennacer che però arrivato al momento del passaggio sbaglia la scelta. La palla arriva a Kessie che prova la botta dal limite: tiro ribattuto.

59' Theo Hernandez prova a sfondare sulla sinistra contrastando Strefezza, per l'arbitro è fallo in attacco.

57' Ammonito Calhanoglu per gioco pericoloso.

56' Secondo cambio per il Milan: esce Castillejo, entra Suso.

55' Calhanoglu recupera palla sulla trequarti, il Milan però non riesce a sfruttare l'occasione e la palla finisce in angolo.

52' Ci prova Paquetá da fuori, il suo sinistro è troppo debole e strozzato e non centra la porta.

49' Si scaldano Suso, Bonaventura e Leão.

47' Gol di Theo Hernandez, ma il francese era in fuorigioco sul passaggio di Paquetá. Rete annullata, si rimane sullo 0-0.

46' Fischia Piccinini, si riparte! Palla ai rossoneri.

Cambio durante l'intervallo: esce Musacchio, entra Calabria. Leo Duarte torna quindi a fare il centrale di fianco a Romagnoli.

È un Milan molto impreciso quello visto nel primo tempo: i rossoneri non sono riusciti a dare fluidità alla manovra e si sono affidati troppo spesso ai lanci lunghi. La SPAL ha difeso senza troppo affanno ed ha cercato di ripartire in velocità sulle fasce, salvo poi perdersi al momento dell'ultimo passaggio. In mezzo all'apatia di questi primi 45' di gioco da segnalare la clamorosa occasione capitata a Castillejo, che da due passi ha sparato clamorosamente sulla traversa.

45' Non c'è recupero, si conclude qui il primo tempo. Qualche fischio dagli spalti, tifosi delusi dalla prestazione del Milan.

44' Castillejo scappa sulla destra e sfida la difesa della SPAL. Lo spagnolo però non riesce ad essere incisivo con il suo cross.

42' Fase un po' confusa della partita, batti e ribatti a centrocampo.

41' Problema fisico per Musacchio, sta per entrare Calabria.

40' Ammoniti Duarte per un fallo e Donnarumma per proteste.

39' Grande recupero di Bennacer che sfida Petagna di fisico. L'algerino è bravissimo a contrastare l'attaccante della SPAL.

37' Reca in contropiede si invola a grande velocità verso la porta del Milan partendo dal lato sinistro del campo. Arrivato al momento del cross però sbaglia completamente la misura.

36' Petagna ci prova di destro dal limite, Donnarumma sicuro la blocca. Prima parata per il portierone rossonero.

35' Milan che sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Questa volta è Calhanoglu che da ottima posizione sbaglia totalmente il cross.

33' Bravi Musacchio e Duarte a chiudere su Petagna. Il difensore brasiliano, schierato da terzino, non sta affatto sfigurando.

32' Si fa rivedere in avanti la SPAL, i rossoneri però sono attenti.

29' Occasione Milan! Bella transizione offensiva dei rossoneri, che arrivano al tiro con Calhanoglu, imbeccato bene sulla sinistra da Kessie. Il tiro in diagonale del turco è però troppo debole.

25' Il Milan prova spesso il lancio lungo per superare la difesa ospite, per ora regge bene il muro della SPAL.

23' Occasione per la SPAL! Corner per gli ospiti, Floccari anticipa tutti di testa ma mette fuori da ottima posizione.

21' Ammonito Floccari che sbraccia su Musacchio.

19' Castillejo prova a sfondare sulla destra, la palla finisce in corner. Niente di fatto poi dal calcio d'angolo, Kessie commette fallo in attacco.

17' Milan che dopo la clamorosa occasione capitata sui piedi di Castillejo non riesce più ad attaccare con ordine. Troppi errori di misura per i ragazzi di mister Pioli.

16' Scontro fra Theo Hernandez e Strefezza, il giocatore della SPAL rimane per terra dolorante.

13' Piatek ci prova al volo dalla distanza, palla che non finisce lontana dallo specchio ma Berisha c'era.

12' OCCASIONE MILAN!! CLAMOROSO!! Grande apertura di Paqueta che sventaglia per Theo. Il terzino la mette in mezzo per Piatek che non colpisce bene, la palla arriva sui piedi di Castillejo che da due passi incredibilmente la spara sulla traversa. Milan vicino al vantaggio.

11' È la SPAL che tenta di fare la partita in questo avvio, i rossoneri non riescono a ripartire.

9' SPAL che difende molto alta, Piatek detta il passaggio in profondità a Paquetá ma il polacco era in offside.

7' Altro corner per la SPAL non sfruttato, la palla finisce direttamente sul fondo.

5' Contropiede Milan dopo una punizione gestita male dalla SPAL, Calhanoglu serve in corsa Piatek che dal limite sinistro dell'area si lascia cadere. Palla in out e gli ospiti possono ricominciare con una rimessa dal fondo.

3' Primo tiro in porta dei rossoneri. Bell'azione di Castillejo in solitaria sulla destra, il pallone arriva a Paquetá che dal limite calcia di destro ma non impensierisce Berisha.

2' Calcio d'angolo per la SPAL, allontana di testa Calhanoglu.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Piccinini: si comincia! Primo pallone del match per gli ospiti.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo dorato per la SPAL.

Amici e amiche di MilanNews.It, benvenuti alla diretta testuale di Milan-SPAL. Dopo la brutta sconfitta contro la Roma di domenica sera il Milan torna a San Siro in una sfida molto delicata in cui Pioli cercherà i primi tre punti della sua avventura rossonera. Vietato sbagliare: la zona retrocessione dista solo tre lunghezze e il Milan deve uscire al più presto da questo momento buio. Noi come sempre vi terremo compagnia raccontando tutte le emozioni della partita, azione dopo azione, fino alla fine del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All Pioli.

A disposizione: Reina, Donnarumma A, Calabria, Bonaventura, Suso, Borini, Conti, Leao, Rebic, Biglia, Krunic, Gabbia.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

A disposizioe: Thiam, Letica, Igor, Valdifiori, Valoti, Moncini, Sala, Felipe, Paloschi, Salamon, Cannistra, Mastrilli.